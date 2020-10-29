自由限時批》川普連任與否 習大大都怕！

李全無

今天最關心川普連任與否的人，莫過於習大大！

川普連任的話還好辦，不致重傷，或屍骨無存！可繼續裝孬，只要抓緊權力，國內無敵手。若川普一旦失利，被惹惱的話，勢必反手重擊，猶不惜核戰（核子手提箱要明年元月卸任交接才移交），則中共政權淪亡，不足為惜；問題是，若連自已的命也沒了，一切都沒戲唱了！這才是習大大真正的憂心所在！

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而此不論從習南巡講話咳嗽，到倉促返京（據聞是拜登父子醜聞的「東窗事發」），隨即連三天的「抗美援朝」活動，都心神恍惚，老態龍鍾，步履蹣跚，異常模樣亦在國際媒體曝光。

此由其對美大選始終拿揑不定，不難看出，重不得，輕不得（即便是四海軍演，多近內陸），只能抓緊權力整肅內部，對川普施壓或美日加「利劍」軍演，仍保持「鬥而不破」的高度張力，只大搞內宣（軍力或經濟「雙循環」）唬弄人民。坐「觀」川普未來動向。

是以，不論南海戰雲密布，或台海劍拔弩張，都是在考驗美中台主其事者的定力、耐心和智慧，而習、川則是重中之重！加以川普夙為狂人風格，愛憎分明，又捉摸不定，常會弄出什麽「驚奇」，更是習大大寢食難安的事！

川普與習近平。（歐新社）

美國國安顧問歐布萊恩（Robert O' Brien）近日在華盛頓智庫哈德森研究所（Hudson Institute）發表演講時就指出，美國建立「抵抗中共」的國際共識的關鍵，歸功於川普大膽的領導風格！過去美國舊觀點認為，中共在實現經濟自由化後，便會實現政治自由化，一切都是時間問題，但川普則是第一個意識到此觀點錯誤的美國總統。

他表示，川普政府在應對中國威脅成就非凡，更是以往任何一屆政府都未能做到的。

再者，中共隨著時間流逝，並沒有變得和美國一樣，反而更加民族主義且專制，尤其在習近平執政後，中國變得更加致力於馬克斯及列寧主義化，美國與自由世界刻正挺身對抗中國各種形式的侵略。並果斷限制中共軍方人員利用學生簽證程序進入美國，竊取美國技術、知識產權及軍備資訊。

此外，他强調中共若攻台，是自討苦吃！因兩棲作戰能力不足，攻台非常困難。而美國對台持續軍售，亦使美台「刺蝟」戰略更一致。歐布萊恩前不久在接受《華盛頓時報》專訪中，就態度清晰地表示，反制中共威脅台灣，係採雷根時代的「以實力確保和平」（peace through strength）政策！此也是川普政府的政策。

他說，「中共對台灣的欺凌和威脅不僅美國人民知曉，而自己也聽到來自世界各地的人民、領導人和國家安全顧問的聲音，他們對中國霸凌台灣的進取心感到震驚和憤怒。」

被問及美國是否會捍衛台灣免受中國襲擊時，歐布萊恩說：「北京知道我們對此的立場，自從台灣防衛法生效以來，共和黨和民主黨政府一直是一貫明確的立場，並沒有任何變化。」

至於，中共對致命武漢肺炎病毒大流行的錯誤處理，歐布萊恩說，川普總統認為中國應該對疫情和經濟後果負責。他指出，病毒已經在全世界造成近百萬人死亡，中國讓全球蒙受數兆美元的經濟損失，「不應該只有美國追究中國的責任。」充分表達川普對此的强硬態度，亦是未來下重手的反擊作為。

歐布萊恩更在華盛頓智庫哈德森研究所演講指出，若是中共控制了全球主要的5G網路，便可以透過「華為」內置的後門取得各項個資隱私，例如醫療、財務紀錄，或是家中安全系統，使許多個國家也意識此已是威脅國安，構成全球威脅，讓北京當局得以控制自己人民的方式控制全球！

川普政府目前在推動盟國禁用中國5G技術方面已有進展，而英國、捷克、波蘭、丹麥、台灣等國，也都承諾使用值得信賴的5G供應商。

就在最近，白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）警告西方民主國家，中共統戰活動正透過潛移默化的方式，改變西方的思想和民主制度之時，最新一期的美國《新聞週刊》（Newsweek）更披露，學者調查後發現，全美各地有至少六百個具中共統戰色彩的組織，中共不僅企圖影響此次大選結果，更要長期從內部改變或顛覆美國。

報導並強調，儘管中國對美國大選的活動聚焦於過程而非結果，美國情報官員仍認為，北京其實仍偏好民主黨候選人拜登，理由可能是拜登比現任總統川普更容易預測。同時，中國在歐巴馬政府時期於全球各地擴張勢力，卻未遭遇太大阻力，由於拜登陣營吸收多名歐巴馬政府官員，北京因此可能較偏好與民主黨人打交道，引發各方高度重視。

事實上，中共及其他政府相關實體早已在美國聯邦、各州和地方層級，透過遍布商界、大學、智庫、社會和文化團體、華人組織、中文媒體與即時通訊軟體「微信」（WeChat）的多重管道，培養有利於北京政經利益和野心的條件及人際網路。

《新聞週刊》統計，全美有至少六百個與中共統戰有關的組織，包括至少83個同鄉會、10個「中國援助中心」、32個商會、13個華語媒體品牌、38個宣揚「和平統一」台灣的組織、5個「友好協會」，及其他129個教育文化團體。

現美國境內七十個中國專業人士協會中，約一半也與統戰有關，還有265個「中國學生學者聯合會」，經常透過中國領事館教育事務官員與中共政治掛鉤。這些組織也疑似涉及大規模經濟間諜活動，全美現有近五千起反間諜活動案件中，幾乎一半與中國有關。

美國國務卿龐皮歐劍及履及28日便宣布，中共1位於華盛頓的「中國和平統一促進會」（NACPU，簡稱華府統促會）列為「外國使團」，並另撤消一項促進美國與中國之間地方合作的協議。

龐皮歐在聲明中，指出，「華府統促會」是由中共統戰部（UFWD）控制的在美機構，而統戰部的任務是扭轉對中共專制獨裁統治威權的形象，並將其影響力和宣傳傳播到海外。國務院根據「外國代表機構法」（Foreign Missions Act），將華府統促會列為「外國使團」，這項行動目的與8月指定孔子學院美國中心（CIUS）為「外國使團」相同（今年底全部撤銷），讓外界認清這些組織，明確了解它們的訊息來自北京。

龐皮歐表示，除了華府統促會，中共統戰部還有其它附屬組織企圖在美國散播北京惡意影響力，美方亦將終止2011年1月19日為促進地方合作，與中國於簽署「美中省州長論壇」（U.S.-China National Governors Forum）的備忘錄。

他說，該備忘錄簽署後，總部設在北京的「中國人民對外友好協會」（CPAFFC）試圖直接惡意影響美國州層級和地方領導人，以推動中共的全球發展計畫，這些行為已違背論壇的初衷。

尤有進者，美國司法部28日亦宣布起訴8名非法為中國執法「獵狐行動」的代理人。

美國司法部負責國家安全事務的助理部長德默斯（John C. Demers）表示，北京自2014年起進行被稱為「獵狐」的全球行動。中國官方稱這是一項國際反貪腐行動，但事實並非如此，在許多情況下，被捕的是中共總書記習近平的政治對手、異見人士或批評者。德默斯表示，通過今天的起訴，中國「獵狐」行動的獵人成為獵物，追捕者被追捕。

聯邦調查局（FBI）今天早上便逮捕了5名被告，他們被控在美國非法執行中國政府的指令，現在將面臨牢刑。

紐約布魯克林的聯邦法院在28日公告一份起訴書和逮捕令，8人被控作為中國政府的非法代理人密謀在美國行事，其中6人還面臨共謀跨州和國際跟蹤相關指控。據稱，被告在中國官員的指示和控制下行事，監視、騷擾、跟踪和威脅美國某些居民返回中國。

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）表示，中國政府在美國領土上大膽地企圖監視、威脅和騷擾美國公民和合法永久居民，「這是中國在我們國家和世界範圍內進行的各種竊盜和惡性影響行動的一部分」。他表示，FBI將使用所有方式調查和擊敗北京政府這些冒犯美國自由、人權和法治理想的殘酷行徑。

顯然，川普政府是「全方位」圍困中共習政權，亦使習大大益發關切川普的連任與否。至少在川普十月初確診住院時，他隨身携帶的「核子按鈕」手提箱，並未離身，而此時兩架「末日」携核彈飛機，更分自東西岸起飛，連同「末日碉堡」亦同步施行全球性警戒！此乃警示中俄不得「輕舉妄動」！現美大選結束前後，正是嚴峻，勿謂「言之不預」！習大大將不致讓鷹派將領逼川普弄出「玉石俱焚」的舉措！而川普這兩天已撂下重話，「將會對中共辦很多事」！

對獨裁者而言，權力就是一切！最怕「玉石俱焚」或「同歸於盡」，他們根本不在乎什麽生靈塗炭，只要自已能活著，才能掌握權力，否則一切都化為烏有！

以此觀察習大大的狠毒作為和反覆無常，可說其來有自。像他對川普的矛盾心結，是恨不得其下台，但却又怕反手受重擊，搞得重傷，為政敵所乘；而若川普落選有所不甘，就是習大大悲慘的時刻了！

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