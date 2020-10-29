伊朗與西亞世界》阿富汗—印度問題與英國

對於英國而言，阿富汗的邊界劃分並非基於阿富汗人的福祉，而是為了阻擋俄國往南擴張，以免危害英國在殖民地印度的利益。因此，阿富汗的每一道邊界劃分，彷彿刀子一刀一刀切割當地人的血管，血流光了也沒人理會。1893年在阿富汗與印度之間劃出來的「杜蘭德線」即是一例。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

今日阿富汗的「長相」－即國家領土的範圍，是19世紀末英俄兩強權在「大賽局」（Great Game）勢力競爭之下所劃定出來的。對於英國而言，這並非基於阿富汗人的福祉，而是為了阻擋俄國往南擴張，以免危害英國在殖民地印度的利益。因此，阿富汗的每一道邊界劃分，彷彿刀子一刀一刀切割當地人的血管，血流光了也沒人理會。1893年在阿富汗與印度之間劃出來的那道「杜蘭德線」（Durand Line），正是一例。

自19世紀中葉以來，伊朗卡加王朝（Qajar Dynasty）試圖進軍阿富汗地區，帶有「收復失土」的意涵，畢竟以往阿富汗地區屬於伊朗領土。但此舉卻對與阿富汗地區南方接壤的印度，形成不可預知的威脅。即使卡加的動機正確，英國仍為了保護印度一再想方設法阻止伊朗。而阿富汗地區的勢力一旦有不與英國友好的可能，將立即受到英軍侵犯。加上北方俄國那頭黑熊南下進入中亞的腳步已逐漸邁出，幾個中亞汗國（khanate）也都備感壓力。1857年印度叛變（Mutiny）一事，更是讓英國政府加強對印度地區的全面控制。

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俄國進入阿富汗的企圖，在英國提出劃清界線之後，兩強權於1873年大致劃出一部份阿富汗北方的邊界線。但是，當1878年俄國與阿富汗當地勢力取得友好關係之際，英國又對阿富汗開戰。1879年英阿簽署的《甘達馬克條約》（Treaty of Gandamak），就是將阿富汗地區當作英國的保護區。此時，阿富汗地區的領導勢力阿布杜爾拉賀曼（Abdur Rahman）想劃清他們與印度的界線。對於印度而言，若阿富汗地區與印度有一邊界，則可讓他們與俄國之間有個緩衝地帶，似乎也有必要性。於是，印度計劃派出羅博茲（Lord Roberts）領導的調查團進行邊界劃分，但他是幾年前英阿戰爭中的指揮官，阿布杜爾拉賀曼因此不願接受由他領導的調查團，想延後等到羅博茲離職後再談邊界劃分問題。

1879年英阿簽署《甘達馬克條約》。（維基共享）

沒多久後，羅博茲離職，阿布杜爾拉賀曼立即邀請印度的調查團進行邊界劃分討論。然而，印度調查團的地圖裡，有些區域，例如瓦濟爾（Wazir）、吉德拉爾（Chitral），竟然不包括在阿富汗境內。阿布杜爾拉賀曼認為這些區域的宗教與族群與印度不同，主張這樣劃分其實對印度較有傷害，若英國堅持一意孤行則有損阿富汗尊嚴，甚至將弱化阿富汗，並無助於印度。只是英印兩政府都無視阿布杜爾拉賀曼的意見。可見，英印兩方盡可能讓印度的範圍達到最大化，但阿富汗的目標是讓領土不致於太小。如此一來，雙方很難達成共識。於是印度先行進軍逼近阿富汗政治中心喀布爾（Kabul），接著在1893年10月由印度外交部長杜蘭德（Henry Mortimer Durand）帶領調查團進入阿富汗，此舉擺明是對阿布杜爾拉賀曼施加壓力，但杜蘭德卻提到「這過程相當和諧，獲得非常好的款待」，顯見並非實情。

在11月12日雙方簽署的《杜蘭德協議》中，英阿討論從瓦罕（Wakhan）到伊朗這條東方與南方的邊界。英政府同意阿富汗擁有亞斯馬爾（Asmar）以北到查納克（Chanak），而阿富汗承諾不會介入史瓦特（Swat）、巴角爾（Bajawar）、吉德拉爾等地區。英政府也同意撤離比爾摩（Birmal）區域，同時阿富汗放棄瓦濟爾地區。邊界線會經過新查曼（New Chaman），戈瓦夏（Gwasha）歸為阿富汗，更南方的戈瓦夏普斯特（Gwasha Post）則為英國所有。這即是為多數人所知的「杜蘭德線」，英國方面稱這是一條「科學邊界」（scientific frontier），但有些學者研究顯示，阿布杜爾拉賀曼於1897年發起過抗爭，而且其中部分區域無法設置邊界柱。但杜蘭德選擇刻意忽略阿富汗的回應，回到印度報告一切順利。

在1890年代德皇威廉二世（Wilhelm II）採行「世界政策」（Weltpolitik）之後，德國在西亞拓展的力道加強，特別是「巴格達鐵路」（Baghdad Railway），終點站設在巴格達（Baghdad），相當接近波斯灣（Persian Gulf），即英國具有優勢的區域。該時期俄國在歐洲的發展也受到威廉二世的排擠，再加上1905年於日俄戰爭敗給日本，氣勢疲弱。於是，在英俄都受到德國的壓力下，雙方簽署了《1907年英俄協定》（Anglo-Russian Convention of 1907），停止在中亞的對立，西藏、阿富汗、伊朗東南部劃為英國勢力範圍，成了英國要保護印度的防護罩。

11月12日英阿簽署《杜蘭德協議》，英政府同意阿富汗擁有亞斯馬爾以北到查納克，而阿富汗承諾不會介入史瓦特、巴角爾、吉德拉爾等地區。英政府也同意撤離比爾摩區域，同時阿富汗放棄瓦濟爾地區。邊界線會經過新查曼，戈瓦夏歸為阿富汗，更南方的戈瓦夏普斯特則為英國所有。這即是為多數人所知的「杜蘭德線」。（https://www.globalsecurity.org/）

英阿之間關係在第一次世界大戰之後則有了新的變化，阿富汗於1919年5月發起脫離英國控制的戰爭。阿富汗國王阿曼努阿拉（Amanullah）否認「杜蘭德線」，英國當然萬分不願意，甚至試圖鼓動邊界上的部落來反對阿曼努阿拉，迫使他和緩獨立的意圖。雙方在7月底停火和談，8月簽署了《拉瓦平迪條約》（Treaty of Rawalpindi）。其中有條文談到邊界問題，阿富汗必須接受《杜蘭德協議》，也就是若要獨立就不得改變「杜蘭德線」。英國強勢立場可見一斑，阿富汗也只能妥協以換取獨立。

1921年2月，蘇俄與阿富汗簽署友好條約，終於讓英國意識到自己在阿富汗有多「顧人怨」，因此在1921年11月又與阿富汗簽署《阿富汗條約》（Afghan Treaty of 1921），英國交涉代表多布斯（Henry Dobbs）一路表示友好，但保有「杜蘭德線」的要求仍遭到阿富汗拒絕。只是，這條有爭議的界線一再遭到當地部落的襲擊，也使得阿曼努阿拉只好同意「杜蘭德線」不做改變，以免情勢惡化。不過，沒人料想到，第二次世界大戰結束之後，英國在印度與阿富汗之間創造了巴基斯坦（Pakistan）。自此，阿富汗對「杜蘭德線」的不滿，轉而成為與巴基斯坦的糾紛。

「杜蘭德線」的諧音即「堵爛的線」，可說完全是當地人的心情寫照。

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