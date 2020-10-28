童話法律》「半個王國都給你」，這樣有成功移轉嗎？

一般來說，領土的範圍都會採列舉式的比較清楚，但台灣就很特別，我們的憲法增修條文是說「固有疆域」。但什麼是固有疆域啊？

「半個王國都給你」，這樣有成功移轉嗎？（https://www.irasutoya.com/）

蔡涵茵

國王宣布：「我知道你力氣最大且勇敢。這樣好了，城外的森林住著兩個巨人，城裡的人都叫他們海格跟格列佛。他們很喜歡來城裡殺人放火，你 KO 掉他們，我就讓我女兒跟你結婚。」

內心自認是 KO 榜排行第一，可以輕鬆打敗大東龍紋鏊的小裁縫義不容辭，火速前往。果真看到海格跟格列佛，恰巧都在樹下 cos 小海豹。

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小裁縫就在樹上偷丟海格石頭，海格以為是格列佛就揍他，格列佛問號就揍回去，然後呢？然後他們就死掉了。

國王想說試膽大會都辦了不如把禍害一起解決。就叫他去除掉城外另一隻野獸，這樣他就又賣女兒又割半個王國給他。

小裁縫去了以後發現他是獨角獸。

於是他就跑給獨角獸追追追，然後趁機爬到樹上，獨角獸煞車不及角卡進樹幹，紅單催落直接死掉。

半個王國以及老婆 get！

小裁縫分別解決了海格跟格列佛兩位巨人及城外危害人民的獨角獸。（https://www.irasutoya.com/）

說給就給，領土可以這樣嗎？

在台灣是絕對不行，因為總統是我們選出來的，對於這麼重要的事，當然必須要經由人民的代表（立法委員）先看看，再交由人民自己決定（也就是公投）。

但是！看看我們的領土怎麼規定，總要先知道範圍，才有機會提「變更」吧！

一般來說，領土的範圍都會採列舉式的比較清楚，但台灣就很特別，我們的憲法增修條文是說「固有疆域」。

什麼是固有疆域？你不清楚，我不清楚，立法委員吵一吵突然發現他們也不清楚，於是就去問大法官。

欸這麼重大的事，要是我是大法官我也不要講清楚啊！因此，大法官說領土變更是統治行為，我們要謹守權力分立的界線。

也就是說這是政治問題，「法律歸法律，政治歸政治」，我們不碰。

但經過這麼多年，政治到目前為止也沒喬出什麼答案。

這涉及到一個很基本的想法，也就是司法權到底要積極一點好？還是自制一點好？不論你的答案是什麼都沒有對錯，因為這是價值選擇的問題。

慶幸的是這麼多年來，似乎一切也沒有因為這號解釋不說清楚發生什麼遺憾的事，真的是既來之則安之的台灣人。

所以像是梅川衣芙國王亂給土地，不但超不尊重人民，放在我們國家，還是一件嚴重違反憲法的事！

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