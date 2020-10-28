自由開講》國民黨不要忘記一九四九年大逃亡

陳慶坤

聯合報社論〈如果拜登當選，兩岸關係如何收拾殘局？〉吹捧民主黨總統候選人拜登。拜登投書聯合報系美國世界日報，稱許「台灣的民主、經濟、科技和防疫典範，將強化與台灣的關係。」但話鋒隨即一轉：「表示會改變應對中國的方式，在符合美國利益的領域與中國合作。」

拜登投書聯合報系美國世界日報，稱許「台灣的民主、經濟、科技和防疫典範，將強化與台灣的關係。」但話鋒隨即一轉：「表示會改變應對中國的方式，在符合美國利益的領域與中國合作。」。圖為2015年當時身為副總統的拜登（右）與中國國家主席習近平（左）接機照。（美聯社）

這裡拜登即暗藏的玄機，說穿了就是賡續親中、舔共、「蔑台」的政策。國民黨立院黨團總召林為洲在臉書上公開表態挺拜登，稱「不想吃萊豬，支持拜登凍蒜！」這與台灣統派與統派媒體幾乎一面倒的挺拜登有其脈絡可循；社論並「歸罪」挑起兩岸關係緊張的罪魁禍首就是蔡英文政府的親美政策，威嚇破壞的兩岸關係怎麼收拾殘局？

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國民黨與統派今天可以在台灣這麼大聲嗆聲，不過是一群被中共追殺、敗逃到台灣的喪家之犬，這群數以百萬計的難民與敗將之軍，到台灣竟然變成以戰爭勝利者的姿態鞭策著台灣人，不思台灣人如何接納、容忍落難的黨國難民？

（翻攝林為洲臉書）

一九四九年中國「共禍蔓延、匪熾猖獗」；這一年國共內戰急轉直下，人民驚疑恐懼倉皇逃難。我在當兵時根據老士官長（俗稱老竽）的口述，當時上海撤退在港口軍民互相推擠踩踏，帶著金銀財寶的民家閨秀趴著阿兵哥，懇求帶她到台灣，人、財都可以給他。只是成千上萬的難民還沒看到台灣早已葬身江頭，這一年對於中華民國是難以言說的痛苦與悔恨的歲月！

國民黨為何會丟掉大陸江山，不就是因為共產黨嗎？當時的國民黨軍隊幾乎被共產黨滲透，那些叛逃投共的軍頭；宛若今天的吳斯懷、陳廷寵的翻版。這也是導致到台灣之後宛若驚弓之鳥的蔣介石，大開殺戒「寧可錯殺一百，也不可放過一人」，白色恐怖多少人頭落地？對於這些叛將，前國大代表黃澎孝罵得理直氣壯、大快人心！

然而不去思考、反省的中國國民黨，當一九四九年在北平舉行的《國內和平協定》，共產黨直指南京國民政府應負責任，對內戰戰犯必須嚴予懲辦，戰爭罪犯是以蔣介石為首，包括宋子文、孔祥熙及陳立夫兄弟等四大家族「首要戰犯公審」。佛家「因果報應」；哲學「因果關係」，國民黨丟掉大陸河山就是因果關係的報應！

國民黨不要以為卑躬屈膝的舔共，必然會換來福報？中國共產黨武力攻台是不分藍綠的，消滅台灣當然也包括國民黨在台灣的中華民國，道理淺顯易懂。中國這個民族是戰狼文化，他們不會讓人民過著平安沒有流血的日子，國民黨「因果報應」昭昭在彰！

（大學助理教授）

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