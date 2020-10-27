法律歸法律》超爽的，撿到 600 塊

為了鼓勵民眾願意把遺失物送到警察，讓物品的失主更有機會尋回遺失物，民法有規定在警察公告招領遺失物六個月後，都沒有人來認領遺失物的話，那遺失物就規撿到的人了。

蔡岳倫

阿水某天他在朋友婚宴的會場入口地上看到一個紅包袋，雖然有點毛毛的，但又覺得這個紅包應該是其他賓客掉的，思索一下之後還是決定將紅包撿起來。

沒想到撿起來之後，發現紅包裡竟然只有 600 元，阿水沒想到有這麼不懂江湖規矩的人竟然敢就這樣來參加婚禮，阿水實在是很想把紅包收為己有，做為對於原主人的懲罰。

請繼續往下閱讀...

超爽的，撿到 600 塊！（https://www.irasutoya.com/）

撿到遺失物要還嗎？

刑法規定，私自侵吞遺失物的話，是會處 15,000 元以下的罰金。

雖然刑度很輕，但這不代表撿到超過 15,000 元的物品，私吞下來就一定會穩賺喔。因為屆時除了要被罰錢，遺失物也是要沒收並還給失主的，所以撿到遺失物還是不要想暗槓起來。

撿到遺失物有好康嗎？

撿到遺失物除了交給警察以外，若是在特定的場所裡面撿到遺失物，也可以交給撿到遺失物的場所的管理人。

像是在學校裡撿到也可以直接交給學校，各個學校也因此都訂有類似「遺失物處理辦法」，而警察機關有「警察機關辦理拾得遺失物作業規定」，也會請拾得遺失物的人留下姓名、年籍及聯絡資訊等資料。

為什麼要拾得遺失物要留下資訊呢？為了鼓勵民眾願意把遺失物送到警察，讓物品的失主更有機會尋回遺失物，民法有規定在警察公告招領遺失物六個月後，都沒有人來認領遺失物的話，那遺失物就歸撿到的人了。

為什麼要拾得遺失物要留下資訊呢？為了鼓勵民眾願意把遺失物送到警察，讓物品的失主更有機會尋回遺失物，民法有規定在警察公告招領遺失物六個月後，都沒有人來認領遺失物的話，那遺失物就歸撿到的人。（https://www.irasutoya.com/）

如果「不幸」有人來認領遺失物的話，那也可以請求認領人要付遺失物 10 %價值的報酬。

另外要注意的是，因為阿水今天撿到的是錢，那遺失物 10 %的價值就是 60 元；但如果阿水撿到的是一只相當破爛的超名貴品牌機械錶，那麼還要考量手錶破爛的程度，而不是單以手錶的定價來計算遺失物的價值。

所以下次碰到紅包以外的遺失物，大家就放心撿起來送到警察局吧！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法