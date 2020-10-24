自由限時批》博明示警

陳峯

中共的統戰滲透台灣，已到了無孔不入地步，破壞社會安定、安全，擾亂民心，令人痛惡至極。光是「反戰、畏戰」和唱衰民主台灣，並呼應北京「反美批台」，就已令人憂心，美方高層亦然，並時予示警，像白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）即是其中之一，值得省思。朝野更應同心協力貫徹國安5法執行，以保國衛民。

博明在23日於英國智庫「政策交流（Policy Exchange）」發表中文演說，就直指中共的統戰，就是「攻心」為上！且無孔不入，他並引用國共內戰歷史為鑑，指中共之所以能戰勝國民黨，除軍事力量外，最重要的就是統戰工作。中共通過思想滲透和資訊操弄，通過拉攏和收買國民黨的精英，破壞了國民黨的權力基礎，最終贏得了政權，堪為慘痛的歷史教訓。

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而今民主國家亦正經歷一場來自專制國家的挑戰。中共的統戰活動在全球各地悄悄展開，正透過潛移默化方式改變西方人思想和民主制度。他强調，今天，中共已把對付國民黨的一套統戰手段，推陳出新，用來對付西方，並廣泛收集西方公民的各種資訊，拉攏腐蝕西方精英，向西方民眾施加影響。例如，從事統戰工作的深圳大數據搜集公司「振華數據」，擴大中國共產黨的影響力；意圖透過軟硬兼施，使個人選擇和國家政策均有利於北京，讓專家和媒體成為中共的維護者。

而澳洲公視（ABC）、澳洲商業評論（AFR）、印度快報、英國每日電訊報與日本讀賣新聞和自由亞洲電台，上月中旬亦分別報導振華數據替中國大陸政府搜集全世界重要人士個資；自由亞洲電台整理發現，至少2900名台灣人，包括政要與科技界人士的個人資料和社交媒體帳號都在其中。

再者，中共視統戰為「法寶」，統戰人員搜集情報、實施宣傳和心理誘導，其中，心理誘導的基礎就是大數據，這也就是為什麼中共要搜集全世界的公民資料。最近，媒體報導，有超過240萬筆外國公民的資料被列入中共數據庫。

「振華」的首席執行官猶稱他們的工作為「攻心戰」，他們搜集的人事檔案遍及全球不同領域，連兒童也不放過，博明說此「符合北京無孔不入的政治鬥爭習慣」。再者，「振華」並不是統戰系統中的佼佼者。另外還有中國的科技公司與應用程式開發商，能量大得更多；這些數據被中共拿來掌握每個人的思想與行為，以擴大共產黨的影響力。

博明指出，中共在全球展開的統戰工作投入了巨大的資源，其統戰人員遠超過美國國務院人員數量的4倍。他表示，國家的經濟實力，並不是決定這場戰鬥勝負的唯一因素；專制政權能夠支配和調動龐大的資源，他們散佈虛假資訊、影響西方輿論和認知的能力，不容低估。

博明是從川普入主白宮後，即扮演對應中共智囊要角，且中文說寫論述俱佳，根基深厚，亦為華府知名的「中國通」。（AP）

博明是從川普入主白宮後，即扮演對應中共智囊要角，且中文說寫論述俱佳，根基深厚，亦為華府知名的「中國通」；有人說「博明一開口，中共掉下巴」，當非溢美之辭。因為他對美中台的關係，了解極為深入，特別是對中共的統戰伎倆，瞭若指掌。

據《法國國際廣播電台》報導，博明曾任《路透社》與《華爾街日報》駐北京和香港記者長達七年，川普總統上任以來，博明一直以白宮亞太事務資深主任身分，協助白宮推動中國及北韓政策。去年9月出任白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）副手。此也使現在的美國亞太事務助理國務卿、國安顧問、副國安顧問形成「友台反中」連線。

博明曾因報導中國官員貪腐，曾被中共人員跟拍、強迫把筆記沖進馬桶，更遭到北京國安毆打並拘捕，所以深知中共審查制度對新聞自由的威脅。博明曾在2005年投筆從戎，先後在海軍陸戰隊服役，及加入政府服務。《紐約時報》亦曾報導，博明在中國的壓抑經歷點燃了他心中的愛國主義，讓他對自己的國家有更深刻的了解，而他在中國的經歷，讓他厭惡中共的腐敗與殘暴。

先前，博明今年5月4日在中國五四運動101週年之際，也曾以中文發表題為「一個美國視角下的中國『五四』精神」演說，是美國史上白宮高層官員首次全程用中文演說，引起很大迴響。

他在演說中，就指出，中國人不適合民主，是一派胡言！今天的台灣就是鮮活的證據。張彭春與胡適都知道，中國人不適合民主，不過是一派胡言，亦是最不愛國的論調。像今天的民主台灣，就令人驚豔。此對中國尚未準備好或是中國人不適合民主這類言論的反證。

如今在美中嚴峻對峙下，台灣亦扮演極為重要的戰略位置。像美軍現為壓制共軍終極戰略，已採「內壓外攻」的「島鏈防線」。而美國海軍戰略學家霍姆斯（James R. Holmes）和海洋戰略學者吉原恆淑（Toshi Yoshihara）提出的「島鏈防線」概念，今已發展成為美國海軍的太平洋戰略，這種戰略是基於地緣政治與海陸空武力優勢，以太平洋沿岸島鏈為界限，形成阻卻共軍進出太平洋的巨大障礙。

簡言之，「島鏈防線」戰略的目的，是讓北京試圖穿透太平洋第一島鏈的軍事行動，都不可能得逞！被迫打消其在海上發動戰爭的念頭。

首先，此一「內壓外攻」的「島鏈防線」，是一海陸空聯合作戰全方位概念，並非只有海軍，例如使用陸基武器進行海上壓制就是個極佳的例子；其次，這種戰略仍須依賴印太周邊盟友與夥伴的合作，如果沒有中國大陸周邊島嶼國家參與（像越、菲、台澎金馬、東沙、太平島等，便已列入範圍），任何「內壓外攻」戰略都不易實施；第三，「內壓外攻」式防禦在經濟上很實惠，據估計，國會和五角大厦可以在未來5年內用80-130億美元完成。其在阻止戰爭、維繫和平上，極具戰略價值。

而目前美國海軍、日本海上自衛隊、加拿大皇家海軍26日將在西太平洋展開「利劍軍演」（Keen Sword），美國太平洋空軍目前已派出4架B-1B槍騎兵戰略轟炸機進駐關島，將包括奪島演習，範圍涵蓋日本本土至沖繩縣的周邊海域，美國將動員海軍、海軍陸戰隊、陸軍和空軍約9000名官兵，日方屆時將派出3.7萬名自衛隊員、20艘艦艇、航空器170架參加演習，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦（Halifax-class Frigate） 也將參加演習當中的海上訓練部分。

美軍表示，「我們的終極實力，是聯合部隊的殺傷力！」 由此可見，美國民主國家聯盟，已在印太區域，形成「小北約」，以軍事實力保障和平安全，令人欣見。 然則，中共對台75年來的統戰滲透，文攻武嚇，更是不遺餘力，舉世有目共睹！致使中共「買台灣」和「打台灣」，兼籌並進，猶搞「北平模式」（裡應外合），更是令人憂心，而美方「反中（共）」友台的高層，尤是高度關注和關切，並不時示警！是以博明提出的警示，頗值得吾人省思和積極防範的。

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