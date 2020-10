紐約地途》曼哈頓裡的桃花源Nolita

來曼哈頓穿梭在喧鬧的唐人街或小義大利區後,往北邊跨過Broome Street進入到Nolita,就可以體會一街之隔的世界為什麼會差這麼多。

NYDECO

紐約客愛走路,不愛走路的人來到紐約,假以時日也會愛上走路。即便是在車水馬龍的街道上行走,就在排山倒海的過往行人和不絕於耳的汽車喇吧聲要把煩躁心情逼到臨界點時,往往過一條街,就會彷彿走到另一個世界一般的舒坦。於是步伐也跟著輕盈起來,多走個半哩路,也不會覺得累。如果來曼哈頓穿梭在喧鬧的唐人街或小義大利區後,往北邊跨過Broome Street進入到Nolita,就可以體會一街之隔的世界為什麼會差這麼多。

Nolita是North of Little Italy的簡稱,就像SoHo是South of Houston一樣,顧名思義它的地理位置是在曼哈頓的小義大利區北邊。範圍是南從Broome Street開始,北至Houston Street,東到Bowery Street,西至Lafayette Street。當中的主要街道為南北向的Elizabeth Street,Mott Street和Mulberry Street以及東西的Prince Street與Spring Street。

請繼續往下閱讀...

在曼哈頓蘇活區東邊,小義大利區北邊的Nolita只有十幾個街區。(圖:Google Map)

會特別喜歡Nolita這個不算大的區塊,是因為和她的發展有一個在紐約生活時間上的革名情感。記得九零年代中期,曼哈頓開始掀起一股蛻變風,時報廣場龍蛇雜處的環境逐漸被溫馨正向的迪士尼劇場取代。肉品包裝區(Meat Packing District)從陰暗酒館遍佈,夜晚陣陣腥臭味散出的邊緣社會,搖身一變,多家精品旅館進駐,假掰餐廳紛紛林立,成為紐約夜生活不能不去的地方。而在下城小義大利區與唐人街北邊的這個原本是相當安靜的純住宅區,也開始出現了變化。

Nolita在九零年代中期開始蛻變發展成一個風格清新獨特的社區。(圖:作者提供)

Nolita這個名詞也是在九零年代中期出現。當時許多文青雅痞看上這個很有上州小鎮風格的街區,街道兩旁的綠樹林蔭和一個袖珍社區公園Elizabeth Street Garden而移居這裡。這也吸引來一些地產公司對這個社區的投資,本來一直被歸於小義大利範圍的Nolita,怕被冠上觀光客充斥吵雜的印象,又被稱為是SoHo的一部分,試圖營造這裡有蘇活區那種奢華貴氣。不過畢竟這裡的調性就是比較鮮明的獨立清新風格,與蘇活區和小義大利有不一樣的,美國人很喜歡用的字,“vibe(氛圍)”。Nolita這個字就廣為紐約客接受,成為自己一個小世界。

走在Nolita幾條主要街道上有像是走在紐約上州小鎮的感覺。(圖:作者提供)

雖然是新蛻變的社區,Nolita當然少不了幾個充滿歷史的經典地標。入口在Mott Street,已經超過兩百年歷史的St. Patrick Old Cathedral是在第五大道的聖派屈克大教堂成立之前,紐約羅馬天主教樞機主教主持教務的教堂,是不少上流社會紐約客結婚場地的第一選擇。一個街區之外的Elizabeth Street Garden,則是1903年開始就是當地民眾休憩集會的小小綠地。在九零年代後由從事藝廊工作也是當地區民從政府租下這塊綠地後,慢慢增加不同植栽,同時也搬來許多大型雕塑作品而成為一個迷你雕塑公園。

在Mott Street上的St. Patrick’s Old Cathedral(上)是紐約上流人士舉辦婚禮的熱門場所。Elizabeth Street Garden(下) 一百年來都是當地區民休憩集會的小公園。(圖:作者提供)

會成為讓紐約客愛上的新熱點,自然不能缺少幾家好吃的餐廳。不論是紐約客或是觀光客沒有人不愛的Café Habana墨西哥烤玉米,或是在St Patrick’s Old Cathedral對面的Café Gitane簡單卻香氣四溢的蕃茄羅勒葉烘烤荷包蛋,都成為hipster最愛的小食。不過真正讓人胃口大開的可能不是食物,而是來這裡用餐的年輕模特兒。這些型男靚女就像活生生地從時尚雜誌走出來一樣,從頭到腳都吸睛。於是週末來這裡吃個早午餐,當然也不能太邋遢,因為想看人,也要有被看的心理準備。

Café Habana(上)和Café Gitane(下)是Nolita這裡非常受年情人喜歡的小餐廳。(圖:作者提供)

Nolita有那些在九零年代才進駐的新潮餐廳,也有百年老店。全美第一家pizza店Lombardi’s已經在Mott Street和Spring Street交叉口經營115年。另外在27 Prince Street的Prince Street Pizza多次被紐約食評譽為紐約最好吃的的pizza,店外總是排隊人潮。還有很受歡迎的平價義大利餐廳FIAT,還是可以讓人嗅到Nolita過去是屬於「小義大利」的一點歷史。

Lombardi’s(上)和Prince Street Pizza(下)讓Nolita還保有當年仍屬於小義大利區的一點氛圍。(圖:作者提供)

2000年後,有不少紐約客來Nolita是特地要來逛精品店的。這裡都是一些知名或獨立設計師自己開立的小店,《慾望城市》當紅時,凱莉非常喜歡的短靴愛牌Sigerson Morrison,也曾經在這裡設店,平常都是貴婦名媛在逛,每年兩次的特賣會在外面排隊的女生可以繞道下一個巷口。來自葡萄牙波多的香皂品牌Claus Porto前年也來Nolita駐點,小小的店面非常前衛的設計,在紐約的設計界也掀起一陣轟動。不過,就像紐約一直在變的不變定理下,這些店來了,又離開了。然後新的設計師品牌進來,讓非主流時尚在這個非典型的紐約社區繼續傳承下去。

Nolita這裡的店家多半屬於比較非主流的品牌,是講求時尚又不想一窩蜂追隨流行的紐約客喜歡逛街的地方。(圖:作者提供)

有書卷氣的人來這裡,一定也會到紐約現在所剩不多的獨立書店之一McNally Jackson逛逛,或是到教堂外面的一排手作工藝品攤位看能不能挖到好物。逛累了就到Little Cupcake Bakeshop買個甜甜的杯子蛋糕和一杯黑咖啡到Elizabeth Street Garden坐一下,欣賞如希臘神話般的雕像,享受週末午後幽靜的時光。

McNally Jackson獨立書店(上)和街道旁的手作藝品攤位(下)讓Nolita更有文青小鎮的味道。(圖:作者提供)

紐約從疫情最壞之後逐漸開放以來,有更多的機會可以走在原本擁擠現在卻很空蕩的小社區裡,像是西村,翠貝卡或是上西城,可以蠻明顯的感受到疫情前後的不同。唯獨在Nolita,因為一直以來就是相對小眾的區域,在這裡散步閒逛的氛圍其實與九零年代這裡剛開始發展時很類似。 如果哪一天對這個城市產生厭煩,卻又出不了城,就來Nolita這個都市桃花源走走吧。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法