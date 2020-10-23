自由開講》是禮物更是責任 臺中國漫館的挑戰才正要開始

黃國書

從上一屆立委任期，我與臺中民進黨委員們爭取「國家漫畫博物館」相關文化建設資源不遺餘力，終在2017年爭取到政院核定經費，隨後臺中市政府與文化部也簽署了「國家漫畫博物館」合作意向書，預定以中臺灣電影中心部分空間建置國家漫畫博物館。但很可惜，經30次多次協商會議後，臺中市府始終無法達成國家級博物館場館的基本要求，包含博物館空間不能與商場混在一起、獨立出入口、獨立機電系統等，今年初宣告破局。

國家漫畫博物館原訂設在中台灣電影中心，電影中心工程已完成五成三，雙方卻合作破局。圖為中台灣電影中心完成模擬圖，原國家漫畫博物館也將在其中。（圖：市府提供／資料照）

「中臺灣電影中心」和「國家漫畫博物館」場館雖無法在同一基地共造，但在與中央積極協調下，仍爭取到文化部以推動藝文專業場館升級計劃，讓原合建經費4.45億預算把中臺灣電影中心完工。同時也爭取國漫館選址優先設立於臺中的原則不變。

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而在今年6月9日文化部也請臺中市政府就交通便利、受眾容易觸及且可整合帶動周邊文化設施且能完整獨立管理營運等條件，儘速盤點適合建置國家漫畫博物館之可行地點。中市府建議場址包括：臺中刑務所官舍群、臺中驛第一貨物倉庫群、帝國製糖廠臺中營業所（星泉公園）、臺中支局葉菸草再乾燥場建築群、秋紅谷公園、東區練武段1035地號、新實營區等。我也協調文化部在7月6日刻正辦理現地履勘及評估作業後，9月30日以「帝國製糖廠臺中營業所」及「臺中驛第一貨物倉庫群」兩基地組合為方案。

當市政府這週搶先敲鑼打鼓說爭取到國漫館時，其實各種推動工作的難題才真正開始。「臺中帝國製糖廠營業所」現行仍有委外營運契約至113年4月（依合約還可優先續約五年）； 「新民街倉庫群」目前由臺鐵公司管理並承租給在地攤商，預計明（110）年2月合約到期後才會移撥給臺中市政府。選址確定只是整個國漫館推動的起步，種種問題還要仰賴臺中市政府積極面對，確保廠商權益，不應將責任丟給文化部。

「花落臺中，喜迎漫博，展現誠意，互惠雙贏」不要只是口號，搶救及保存珍貴臺灣漫畫文物、建構臺灣漫畫歷史發展及藝術價值工程與相關文化政策的擬定是當務之急。爭取文化建設是誰的功勞不是重點，市府應積極作為才是市民的期待；土地移撥與營運模式如何配套？文化資產空間如何規劃設計？展示空間與行政空間分離模式是否合乎營運需求？都是必須超前部屬的重要工作，也要仰賴臺中市府與文部進一步研商。整個推動期程恐怕還沒明朗，在中央公共建設經費支持的當下，我們都期待市府承擔該有的責任，而不是僅坐享中央的禮物。

（第十屆立法委員）

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