hinac》《玉子市場》－在京都的日常裡，鹹甜漫步

京阿尼創作的《玉子市場》這個原創故事埋入了許多巧思，例如傳統日本商店街那種強而有力的向心力、人與人之間數代熟稔的風情，以及日式相聲與搞笑的韻律。故事中9成以上的故事圍繞在虛構的「兔子山商店街」裡，也算是經典的小題大作。

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還記得那是個《輕音部！》燒遍動漫圈的時代，廉價航空剛在東亞興起，我買了一張現在很貴，但較當年卻相對便宜的大阪來回機票，並在行前聯絡上了一個住在京都的同好，請他協助買點限量週邊。我們相約在他家不遠的商店街見面，怎知，這裡就是後來動畫《玉子市場》的主要場景、一個當地人才會前往的商店街－「出町桝形商店街」。

商店街頂棚曾經掛有玉子市場動畫版與劇場版海報。（圖：作者提供）

《玉子市場》是一部京都動畫（京阿尼）原創的動畫劇集，許多班底皆來自於《輕音部！》的原班人馬，例如為作品設計角色，現在以個人插畫家「白身魚」身份活動的堀口悠紀子，以及導演山田尚子等等。他們在這個原創故事埋入了許多巧思，例如傳統日本商店街那種強而有力的向心力、人與人之間數代熟稔的風情，以及日式相聲與搞笑的韻律。故事中9成以上的故事圍繞在虛構的「兔子山商店街」裡，也算是經典的小題大作了。

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出町桝形商店街雖離京都大阪通勤動脈「京阪電鐵本線」在京都的總站出町柳僅隔一條鴨川，但遊客搭車到出町柳多半是為了接續叡山電鐵往貴船神社賞楓，或是前往下鴨神社，河的這岸就如同時光膠囊一般，保留了最原汁原味的京都庶民日常。

從出町柳站徒步前往商店街，右側的鴨川三角洲即是《玉子市場》中會說話的鳥「迪拉」投影到天空中的場景，對京阿尼迷來說這裡絕對不陌生，《輕音部！》片頭曲眾人跳烏龜的一景，也在不遠的地方，在劇場版中，這裡也是很重要的場景，許多當地人假日也會來河邊散步玩耍。

此景在劇場版《玉子愛情故事》有特別的意義呢！（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

「出町桝形商店街」比動畫中的「兔子山商店街」狹窄許多，一台汽車勉強可行，雖然可以發現動畫中改動了不少細節或商家，但日常感氣氛是相似的，故事中女主角玉子常光顧的店家都有所本，而相對位置也幾乎無異，彷彿可以看到北白川玉子下課後，東家買菜、西家買肉一般。

東西向橫亙的商店街，西側出入口有個較為顯眼的招牌，在故事中有隻兔子搗麻糬，現實中則是嵌著大字，路邊放上了玉子與喬伊版本的當心兒童標誌，令人聯想起滋賀縣豐鄉町的那些京阿尼風標示。商店街有兩家花店，利用動畫中給予的線索，輕鬆就能定位哪間的老闆是聲優小野大輔配的那個，而它對門的綜合賣場，也曾在片頭亮相。

路口放有角色版的當心兒童標誌。（圖：作者提供）

作品的形象圖在商店街中段可找到。（圖：（左）作者提供、（右）截自網路）

從花店出發，魚舖跟豆腐店都在不遠處，沒有故事中誇張的招牌阿福羅頭，迎來的是親切的笑容，與女主角老爸在年輕時組過樂團的咖啡店，也在它故事中出現的角落。我奔向玩具店，那是《玉子市場》中，女配角常盤綠的爺爺開的商店。現實中沒有會變魔術耍寶的慈祥爺爺，顧店的是個老奶奶，店裡，擺放了一隻迪拉娃娃，「不買玩具，也可以來看看本店看板人物迪拉喔」她微笑著說道，即使我已是不買稚兒玩具的大人。

各個女角的人形立牌散落在商店街，小綠的就放在她阿公家前。（圖：作者提供）

史織站的位置在商店街裡的大創前。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

女主角北白川玉子家「玉子屋」跟青梅竹馬大路餅藏家的位置在商店街的巷弄裡，雖然實際並不存在，但用相對位置也可以判斷。然而，《玉子市場》主角為何開的是麻糬店？「出町桝形商店街」的排隊店僅此一間，位在東出口外，一間叫做「出町ふたば」（出町雙葉）的麻糬老店，每日滿滿的人潮，為的就是那一顆紮實、跟玉子屋招牌商品一模一樣的「豆大福」。

一嚐，那紮實且甜蜜的紅豆餡、香Q的麻糬皮，皮上又襯著略鹹的豆子襯托，絕佳的平衡感，實在美味，難怪迪拉會吃得從精實到可以從南國飛到日本的鳥，變成一隻「飛不起來的雞」了！

雙葉的名產豆大福，商店街有留言本與座位，可以邊看邊吃。（圖：作者提供）

玉子家實際上不存在，但可以用她家路上的菩薩像來定位。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

除了故事中常出現的兔子湯澡堂（實際是位於京都的「錦湯」），玉子們上學的兔子山高中，取材自位於藤森站附近的京都聖母學院，對她們來說，不用換車或許是考量就讀的原因，也或許是京阿尼在設計原創作品時埋下的巧思（但妹妹餡子暗戀的男生離她們家頗遠，用跑的去見搬家前的一面還真是有乃父之風）。我不曾專程前往，但對於窮遊的我來說，日本高速公路是有設立客運上下客站的，而藤森站附近即有京都的長途巴士站牌，一部分大阪出發的巴士，若是不進京都市區，多半會在這裡上下客，若從出町柳出發，還真頗有上課的氣氛。

錦湯是京都僅存的幾間大眾澡堂。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

藤森站出站的人行道就是通學路，遠方隔音牆則是高速公路。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

出町桝形商店街商店街附近的地藏王菩薩、採光罩下的魚形模型，與故事中如出一轍。然而，商店街的改變，隨著日本人口老年化，以及人們的生活型態改變，也一點一滴進行著。

首次朝聖時，一路流連到晚上，入夜後，好是冷冽。故事中日式炸雞的好滋味，飄進了鼻腔，買了一個炸雞便當，就這樣坐在商店街旁的椅子上吃了起來，那個滋味確實如聲優表現出來的美味，但沒想到，這也是最後一次。當我隔了一些時間，在台灣跟那位留學生聊到這家店時，對方一臉感傷，因為這間現實中對學生很好，甚至會多給雞塊的良心店，已經結束營業；而當我過了幾年再踏足時，許多當年曾經打過照面的店家，因為經營者老去，也陸續的消失。

餡子與小綠背後的是商店街有名的日式炸雞店，今已不存。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

京阿尼創作的《玉子市場》，保存了我們不僅在動畫中看到，也在影視或相片中出現的那昭和到平成年間，人與人親近、熟稔的日本風情。某次再訪京都時刻意繞去買，吃著一樣好吃的豆大福、在劇場版《玉子愛情故事》中出現過的月台搭著車離開京都，那個「餅藏真男人」的車站場景。

「下次來時別成了『シャッター通り』（日語：鐵捲門商店街，意指商店街沒落，多數店家常時關門），希望當地人會繼續守護我們心中的兔子山。」我是真心這麼想的。

京阿尼動畫製作《玉子的愛情故事》電影預告 10月23日動人獻映

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