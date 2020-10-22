自由限時批》平常心看美大選

齊立果

2020美總統大選選戰激烈空前，創造驚奇不斷，選情亦詭譎多變，沒到最後，勝負難判。而今年通訊投票爭議性多，除非勝負結果差距大，否則司法訴訟難免，致目前誰勝出的說法紛紛，只能當參考，何妨持平常心看待。

據《BBC》報導，全美截至15日已有逾1780萬人完成提前投票，本屆提前投票人數將創1908年以來新高。

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目前44州共有超過300起訴訟與如何計算缺席投票（absentee ballot）、參與提前投票的資格以及如何收集郵寄選票等相關。

《BBC》並指出，在武漢肺炎疫情爆發前，不少州都要求郵寄選票須由公證人或證人簽署，但疫情爆發後出現有的州取消限制、有的州維持舊規等不同情況，可說問題多多。

若說時下的台灣人偏好川普，亦是合乎情理。英國一項民調近日復指，台灣成全球罕見力挺川普的國家 。畢竟台灣人有情有義，川普政府4年來，對台國防鞏固、提升國際外交地位、强化經濟、科技等不遺餘力的支持，值得稱道。加以台灣自己爭氣，包括防疫、台積電、科技產業等，都能在國際揚眉吐氣，得享民主台灣「科技島」美譽。

再者，中共自詡「大國」，却不敢與美、日正面對抗，反整天找台灣麻煩，甚且軍機、軍演挑釁欲予「侵吞」，讓國際列强都瞧不起！

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）近日就說，美國的全球盟友和夥伴的力量持久而強大，是美國的競爭對手和敵人所無法匹敵的！他指出，事實上，中國和俄羅斯加起來，可能也只有不到10個盟國。他並強調解放軍服務於共產黨的威權野心、黨國專制，而美國和盟邦亦已準備好在每個戰線上對抗。

例如，川普政府和國會基於台灣防衛需求，更不吝對台軍售攻防兼具的先進武器，以提升台灣保家衛國的能力，亦為過去罕見！

而美國國防安全合作局（DSCA）21日又再宣布，國務院已批准3項先進武器售台，其中一項為11套M-142高機動性多管火箭系統（HIMARS、海馬斯），能有效提升台灣防衛能力，擴大反制範圍。

像「海馬斯」多管火箭系統，便可搭載射程達300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），可使國軍嚇阻範圍延伸至中國東南沿海。若將部署至外島一帶，射程可深入中國內陸共軍軍事據點；部署在本島，亦可對中國沿海共軍據點進行壓制，形成強大嚇阻力量。

另美國國務卿龐皮歐亦將於25日出訪印度、斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼等國，並將在訪問過程中討論自由國度如何攜手阻擋中國共產黨帶來的威脅。

川普（右）和拜登（左）。（路透社、法新社）

其實，自美國最新宣布對台新一批軍售之時，台美在經濟上也更進一步深化合作。由於受美中貿易戰以及武漢肺炎疫情影響，全球供應鏈正面臨重組轉型，台灣已瞄準4大策略性領域，優先推動與美國的經濟合作。除在AI領域，台灣的醫療器材製造能量也將與美國的製藥研發能力互補，以及能源方面的合作，正為台美下世代合作建立基礎。

據《路透》分析，在近來一連串中共的「戰狼外交」下，中國填補權力真空的成效並不顯著。卡內基-清華全球政策中心主任韓磊（Paul Haenle）就指出，中國在疫情爆發之初的錯誤應對，激起了全球反彈和究責、索賠，後續還有壓制香港、新疆維吾爾族大規模監禁、南海島嶼軍事化、對台灣文攻武嚇及其它更激進的「戰狼外交」，在在侵蝕了國際社會對中國的信心。

前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）便表示，「許多人視美國退出國際機構給了中國大好機會，但讓人感到訝異的，是中國所謂的戰狼外交如何地削弱了他們取得優勢的能力。」像中國外交部長王毅因香港國安法議題，在訪歐期間遭其他國家非議；此外，皮尤研究中心（Pew Research）所做的一項調查指出，包含美國在內的先進國家，對中國的負面看法，在過去一年巳大幅增長。

而為反制中共，美國國會兩院更在近日提出多項挺台法案。眾議院「中國工作小組」提出包裹式法案，包括支持台灣國際參與、美軍阻止中國武力犯台等七項法案；同日，亦有參議員提出「台灣關係加強法案」，共137項相關法案。足見美朝野誠意拳拳，令人感動。

這項包裹法案涉及諸多議題，包括對抗中共全球惡意影響力、推動美國5G領導地位，及對在聯合國體制內進行惡意影響力的會員國究責等。

其中便有七項與台灣有關，包括呼籲美方定期對台軍售、支持台灣有意義參與聯合國等國際組織的「台灣保證法案」；確保美國履行台灣關係法義務、維持美軍阻止中國武力犯台能力的「台灣防衛法」；允許台灣人員在美國領土秀國旗、著制服的「台灣主權象徵法案」；推動台灣加入國際貨幣基金（IMF）的「不歧視台灣法案」；確保國際金融機構公平僱用台灣人的「台灣公平僱用法案」；透過獎學金強化美國官員對台灣了解的「台灣獎學金法案」；及一部指示美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世衛（WHO）觀察員身分的法案。

「中國工作小組」並指出，包裹法案內三分之二的法案擁有跨黨派支持，且超過三分之一已獲參眾兩院其中一院通過。參衆議員多呼籲「在中共加大軍事侵略、將供應鏈『武器化』，並明目張膽攻擊支撐美國社會與國際繁榮的民主價值之際，我們不能再後退。」

同時，建議調整美國對台政策，包括要求美國總統成立跨部會台灣政策工作小組，還要求美國駐台代表的任命應經過參院同意，建立台美文化交流基金會，反制中國對台銳實力滲透等作為，以更切實反映現況。再再顯示，美朝野不分黨派挺台的決心，更以行動展現，此乃美台合作75年來

所未見的現象！

是以，平心而論，台灣人多挺川普，並不表示，對拜登有偏見。况且美共和、民主兩大黨在參衆兩院，亦莫不跨黨派力挺護台法案，事證歷歷可數。

連華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近日亦都建議下屆美國政府，美國必須加強對台灣的支持，確保台灣持續安全繁榮，因為台灣成功與否攸關美國重大國家利益，互存共榮。CSIS在「朝向一個更強勁的美台關係」（Toward a Stronger US-Taiwan Relationship）報告中指出，美國對台政策應以對美國利益的清楚評估為動力，這些利益包括確保台灣持續做為一個安全、穩定、健康、堅韌、繁榮及創新的民主社會，不受攻擊與脅迫。此外，台灣持續融入全球經濟，繼續為全球做出貢獻，也是美國的利益所在。

CSIS的民調也顯示，54％的美國人視中國為美國的最大挑戰，認為俄羅斯是美國主要挑戰的只佔22％，中國對台灣的各種施壓，已引起更多對台灣可能是北京繼香港之後下一個目標的擔憂。

不可諱言的，拜登家族的醜聞案，亦須澄清。《華爾街日報》在21日的社論中，就呼籲民主黨總統候選人拜登不應再閃躲，有義務回答關於其子杭特兜售影響力及個人財務往來的問題，尤其是與中國相關的部分。

文中指出，拜登將整件事斥之為抹黑，民主黨籍的眾議院情報委員會主席謝安達則在沒證據的情況下，却將此事歸咎於「俄羅斯假消息」。對此，美國國家情報首長雷克里夫強調，沒有俄國介入的情報，而簽有杭特名字的筆電維修單曝光後，拜登團隊並未說電郵是偽造的。

社論中提及，關於拜登次子杭特在烏克蘭業務的電郵一直被廣泛報導，但2017年5月一封《福斯新聞》聲稱已證實為真的電郵，討論要給六個人報酬，其中杭特擔任「主席或副主席」，取決於與「中國華信能源有限公司」達成的協議。該封電郵中有一條說明引人注目：一份擬議的股權分割提議中，將給「Ｈ」（疑為杭特Hunter）的股權改為「廿」，「Ｈ為『大人物』代持十」。但無「大人物」（big guy）的具體身分說明。拜登團隊回應是，拜登報稅紀錄未顯示他在中國有投資。

社論更指出，親民主黨的媒體一再聲稱，即使這些電郵是真的，也不能證明拜登違法，而拜登父子也沒有否認電郵的真實性，但是否觸法，並非衡量政治人物行為的最低標準。2017年，拜登恢復平民身分，但已表態選總統，而此交易可能讓拜登或杭特，成為與中國政府有關係之企業的合夥人，會讓外界質疑，當選後如何處理中國議題。

華爾街日報認為，中國將成為拜登最艱難的外交挑戰，當選也無法逃避這些沒解釋清楚的文件，如果共和黨維持聯邦參議院多數席位，可以肯定的是，他們將會繼續追查這件事。拜登是否為電郵中提及的「大人物」？這項交易後來如何發展？拜登基於自己的政治利益，必須清楚交代在中國的業務往來。堪稱義正辭嚴，已嚴峻考驗拜登的危機處理！

相對而言，今《福斯新聞》（Fox News）刊出著名作家、演説家和政治評論員湯姆．貝卡羅（Tom Beccaro）的分析文章，說有10個跡象透露選情，川普將「驚喜勝利」！是耶？非耶？11月初即將揭曉。

貝卡羅認為第一個跡象是，美國大選由選舉人團決定，上次賓夕法尼亞州的20張選舉人團選票是川普獲勝的關鍵，現在當地的民主黨選民登記人數，比上回少了20萬人，說民主黨目前能在當地選情勝出是毫無邏輯的。

第2個跡象是，佛州也出現與賓夕法尼亞州類似的狀況。

第3個跡象為，美國的拉美裔選民支持川普，目前民調顯示川普的拉美裔選民支持度比拜登高出4個百分點，若保持下去，將能贏得勝利。

第4個跡象為，美國的非裔族群也支持川普，9月一項民調顯示，川普在非裔美國人中的支持度高達45%，對比上次川普只贏得黑人族群的8%選票，相形之下今年就算只拿到非裔族群16%選票，等同於幾乎所有安全州的非裔美國人都支持川普。

第5個跡象為，在大選中承諾加稅的候選人，比起承諾減稅的候選人更為容易失敗，諸如過去的卡特輸給雷根、孟岱爾也輸給雷根、杜卡基斯輸給老布希；而在老布希要加稅後，也失去了連任機會；現在拜登要加稅，讓川普有優勢。

第6個跡象為，在最近的一項民調顯示，只有46%民主黨支持者堅決支持拜登，但在共和黨基本盤中，堅決支持川普的選民高達66%，兩者出現20個百分點的差距；上次大選川普與希拉蕊在相同民調中的差距僅為13個百分點，這對川普而言顯然是個好兆頭。

第7個跡象是，皮尤研究中心的全國民調指出，「打算在大選日前親自投票的選民中，有55％支持拜登，支持川普的只有40％。」但在密西根州兩黨選情持平、俄亥俄州民主黨的選民登記人數落後2個百分點，在威斯康辛州則贏2個百分點，從這些關鍵區域可見，很多民主黨選民並沒有投給拜登。

第8個跡象是，民調發現56%美國人認為，他們現在的生活狀況比4年前更好，而4年前剛好是拜登結束副總統職務的時機點，在這種情況下為什麼還要回頭投拜登？

第9個跡象為，2016年民調機構發現選民自稱支持民主黨的比例占32%，支持共和黨比例為27%，但川普還是贏得大選；今年9月1份相同的民調則顯示，選民支持共和黨的比例為28%、民主黨27%。

最後一個跡象為，部分專家指出，選民對於「誰會贏得選舉」的民意調查所做出的答案，是對候選人真實的支持，蓋洛普民調顯示，40%選民認為拜登會贏，56%認為川普會獲勝。

簡言之，平常心看待美大選，停聽看，有助吾人省思。

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