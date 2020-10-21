自由限時批》川普是在和習大大選？

杭東

2020年美國總統大選，看似川普和拜登在選，其實倒像是川普和習大大在選，因為拜登父子和習的利益關係太密切了，形同其「扈從」！而且從習當中國國家副主席起，就和時任美國副總統拜登父子交往十分「麻吉」。

十多年下來，習乃一貫共產黨搞黑資料伎倆（國內則如清朝「百官行述」的檔等以控制文武百官）掌握拜登父子的「藍（信函資料）、金（錢）、黃（色）」等資料，高達數十個硬碟（含影像、文字、物證）等，就足夠脅持拜登家族了！

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連前紐約市長、律師魯迪．朱利安尼（Rudy Giuliani）都說，在美曝光的拜登父子醜聞檔案資料，根本不及在中國的十分之一，故而行家多認為是川普和習大大在選！

而習的不擇手段介入美大選、摧毀香港和謀奪南海、台灣等等，幾近「孤注一擲」的梭哈豪睹方式，就是要把川普拉下馬，亦令民主國家瞠目結舌！

例如習大大南巡聞悉拜登父子醜聞曝光，急由潮汕折返北京召開緊急祕密會議，那天亦正值台灣立榮航班飛赴東沙遭香港警示折回台北。事後始知中共怕美方用「死神」無人機進行「斬首」行動，故設法將台海西南方空域淨空，可見中共對部署印太的美軍動向，極為敏感，唯恐習大大發

生意外。

這次爆出拜登父子通「三門」，即通中（北京）門、通烏（烏克蘭）門、通哈（哈薩克）門）的醜聞，門門都和巨額金錢利益有關，而次子杭特拜登（Hunter Biden）又涉及駭人聽聞的未成年少女色情案，事涉20年以上、無期徒刑重罪，恐難以善了。

美國國會在1996年便通過聯邦《梅根法案》（Megan's Law），強制所有州制定法律，要求性侵犯假釋或刑滿出獄後，必須向警方登記住所，並公布給社區知悉，而此亦為俗稱「永難翻身」的案件。

此外，在2005年，美國佛羅里達州的《潔西卡法案》（Jessica Lunsford Act），則更規定，不管是因為刑期服滿、假釋，還是赦免出獄，出獄後必須立即對他執行社區監控：終身配戴電子腳鐐或衛星定位監控器材。

朱利安尼在20日就對《Newsmax》說，他已於19日將杭特．拜登涉嫌與未成年14歲少女的色情資料，送交特拉華州警局法辦。

曾閱讀過硬碟資料的朱利安尼表示，內有「海量未成年女孩的照片」。而在中國手上的更多。

截至目前，美主流媒體「噤聲」，而圖中國市場利益的華爾街、矽谷等，皆作「璧上觀」。拜登的競選團隊和杭特都沒有否認已披露的電子郵件中的任何內容。而同時爆料消息包括杭特利用拜登跟外國企業做生意、吸毒等，但拜登則稱這是抹黑行動。

朱利亞尼在接受媒體專訪時還說，杭特的筆記本電腦上有一封備忘錄，描述了「三名中國共產黨官員」如何向「大人物」匯錢，朱利亞尼說，大人物指的就是拜登。

美國會的民主黨議員近日表示，拜登家族的醜聞報導是俄羅斯旨在幫助總統川普總統宣傳運動的一部分。但國家情報總監約翰．拉特克利夫（John Ratcliffe）同日告訴《福斯新聞》，沒有訊息顯示，杭特的電郵門是俄羅斯虛假消息攻略的一部分。

聯邦執法官員並告訴《福斯新聞》，聯邦調查局FBI和司法部做出的判斷，與國家情報總監的一樣；他還證實，杭特的電腦的確在FBI手中。朱利安尼猶强調，會有更多有關拜登的醜聞，將在大選前10天才會公布。

2017年川習會，川普於北京人民大會堂參加開幕儀式與習近平交談。（資料照，美聯社）

事實上，美國華人自媒體《路德社》上月底就披露，不滿習近平的「江澤民派系」人馬，早將3枚電腦硬碟交給美國政界，內容提及杭特與習近平高達45億美元（逾1310億台幣）的秘密協議、杭特的色情影片，以及中共的生物武器計謀等。川普聲稱已拿到副本。

據美國猶太媒體《猶太和平之聲》（Jewish Voice）指出，由於中共內部發生內鬨，效忠江澤民、曾慶紅、孟建柱等「江派」主要人物的3名黨員，已將3枚電腦硬碟提供給美國司法部和民主黨籍眾議院議長裴洛西，而總統川普也得到一份副本。

據指出，第一份硬碟是關於杭特及前紐約市長、《彭博新聞社》創辦人同時也是拜登大金主的彭博（Michael Bloomberg），在中國被引誘及偷拍的性愛和虐童影片，這是中方高層用以勒索外國政商人物的慣用手段。不僅如此，第1枚硬碟的內容還涵蓋杭特與習近平及國家副主席王岐山之間，涉及45億美元利益輸送的秘密協議。

值得注意的是，《路德社》的爆料與《華盛頓時報》本月15日的報導似有關聯，該報導掌握杭特2017年8月一則電子郵件，指他在父親擔任美國副總統期間，曾與中國華信能源公司董事長葉簡明搭上線，要求支付1千萬美元顧問費等。

而第2份硬碟的內容，是關於習近平和王岐山等中共官員的海外資產清單和私生子女名單。第3份硬碟則是關於中共製造及散布武漢肺炎病毒的真相。

同時《路德社》的影片含有杭特不法情事的清晰照片，以及杭特與烏克蘭布里斯瑪（Burisma）天然氣公司董事會成員波札斯基（Vadym Pozharski）的電子郵件，亦與「紐約郵報」、「華盛頓時報」稍後的爆料內容高度吻合。《路德社》甚至暗指，拜登對兒子在中國涉及的不法情事「高度妥協」。中共因握有這些證據，更希望拜登拿下美國總統大選勝利，未來得以操控。

當拜登家族和中國政商勾結醜聞，愈演愈烈之時，包括《彭博》、《紐約郵報》、《布萊巴特新聞網》、《Politico》與《大紀元》等媒體報導，不僅是杭特，連拜登的53歲女婿克萊恩（Howard Krein）主導的創投公司，亦積極協助中國企業進軍美國市場。他在拜登競選活動中，甚至吹捧中國是抗疫「表率」。

據報導，克萊恩在4月份使參與每日向拜登電話簡報疫情進展與醫療對策，而自己的StartUp Health公司，還宣布將投資1百萬美元，資助10家研發武肺對策的新創企業，被懷疑涉及利益衝突。

按StartUp Health一直與中國有頻繁業務接觸，2018年，該公司協助2家大型中國企業進軍美國，其中之一是「美聯醫邦」（Medebound），主要業務是將中國的患者與美國的醫生聯繫起來。另在StartUp Health推動下，「美聯醫邦」於2018年11月就和中國平安保險公司建立合作關係，雙方共同打造放射科、腫瘤科、心腦血管疾病等共72個醫學領域的美中頂級醫療資源對接通道。

今年3月，武漢肺炎疫情爆發後，StartUp Health曾稱許中國對疫情的應對表現，「中國為遏制COVID-19而做出的系統性和緊急反應，已成為其他國家的表率」。

而據報導，2009年至2016年拜登擔任美國副總統期間，StartUp Health與拜登的關係更是密切。

例如，StartUp Health曾參與拜登主導的「Cancer Moonshot」抗癌計畫，克萊恩還曾陪同拜登前往賓夕法尼亞大學、瑞士達沃斯世界經濟論壇及梵蒂岡宣傳這項計畫，拜登也曾親臨StartUp Heatlh的年會發表演說。StartUp Health也聲稱，克萊恩是白宮在這項計畫上的顧問。

美國大選波譎雲詭，驚奇連連，川、拜民調更是高高低低，而習大大亦視拜登「如已出」般的拼大選，使川普選情難測，特別是其狂人特質，使美主流媒體站在他的對立面，而華爾街大亨、矽谷科技貴族禁不起中共「大市場」利誘，亦多支持拜登，造成美國未來和中共競爭的困境。

當然，川普謀略、膽識亦驚人，有執政優勢，亦鮮見過去支持者背離，熱情亦然。然因內政部分缺失被放大，而外又有習大大無所不用其極的力挺拜登，致選情膠著。若從民調拒答率高觀察，主要支持川普社會底層「害羞」，接到民調的電話就拒絕回答。根據一些估計，拒答率是10%起跳，甚至於可以到20%。無異抵消所謂上揚的差距，即便拜登贏10%，仍然不夠。况且此次爆料拜登家族醜聞，仍具殺傷力，且正方興未艾之中。據《路透》與民調機構「易普索」（Ipsos）19日公布調查，威斯康辛、賓州、密西根、北卡羅來納、佛州、亞利桑那州等六大「搖擺州」，拜登與川普正陷入拉鋸戰，而川普在賓州正急起直追。

佛州可說是大選風向球，過去廿次總統選舉紀錄顯示，其中18次佛州都投給最終當選者，包括2016年投給川普。目前全州民調顯示，拜登的支持度從兩週前平均領先4.5％，縮小至1.4％。

顯然，中共那套挾持拜登家族惡質手段，亦令同黨（民主黨）不滿。

美眾議院情報委員會主席、資深民主黨議員希夫（Adam Schiff）20日就表示，美國情報界必須要加深對中國官僚體系的認識，以應對中共政權對全球自由和安全構成的多方面挑戰。

《美國之音》 報導，希夫20日在華府智庫布魯金斯學會的一場視訊會議上表示，若美國不能準確預測北京的意圖，將繼續難以理解中共領導層如何決策，且美國將無法制定有效的應對政策。最令人擔憂的是，北京奉行極權主義的策略，這對自由民主的理念構成直接挑戰。

簡言之，習大大特別挑「軟肋」的民主台灣，向困在選戰中的川普施壓，並以黑資料挾持拜登。連前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）都感隱憂，認為，若拜登上台，北京有可能重啟極具侵略性的對台政策。

而《金融時報》首席外事專欄作家拉赫曼（Gideon Rachman）近日亦持類似看法。他指出，美國總統大選若受「10月驚奇」影響，中國趁著美方政治混亂對台灣採取行動，那麼將會有「11月驚奇」、「12月驚奇」，儘管中國攻台須百萬兵力才可能成功，並將導致大量人員傷亡，但習近平卻已經表明，即便冒著這種軍事風險，也不惜一戰以解決「台灣問題」。

也就是說，習大大猛下賭注梭哈，明知只要開「第一槍」即「終戰」！但却「虛張聲勢」，天天喊「武統」，即是要把梭哈「張力」拉到極致，讓美方有所顧忌。然因川普政府此時，沒有分心餘力，致讓中共囂張得不得了。倘美方稍事回神，一記「回馬槍」，習政權就GG了！

美國印太司令部出版的軍事期刊《印太防務論壇》（Indo-Pacific Dedense Forum）最新一季報導，引用台灣國安局前副局長陳文凡去年前往華府演說內容，談到中國為解決「台灣問題」設下的最後期限為2049年，並在台灣內部發展「完整的跨海峽地方政府網絡」，透過24名跨商界、媒體界和半官方代表，將勢力滲透到台商、新聞媒體各界，甚至從1990年代便開始干涉台灣選舉。對台灣構成迫在眉睫的「內在」威脅！此自須以國安五法嚴正對應。

儘管如此，但《印太防務論壇》也提及，美方將會透過國會通過友台法案《台灣保證法》、《台北法》，以及對台軍售M1A2艾布蘭主戰車、F-16V戰機等先進武器等實質作為協助台灣。報導並提到，時任美國國防部助理國防部長的薛瑞福（Randall Schriver）曾申明，「美國將繼續幫助台灣保持其獨特地位。」

而美國會議員更推台灣關係強化法案，以全面提升美台關係。美國共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）20日聯合民主黨參議員默克利（Jeff Merkley），共同提出「台灣關係強化法案」（Taiwan Relations Reinforcement Act），希望從外交、軍事、商業及文化等多方面提升美台關係，使其更能反映當前現狀，包括成立跨部會台灣政策工作小組、洽簽自由貿易協定（FTA），以及邀請台灣參與軍事演習等。

外交方面，法案要求提升美國在台協會（AIT）台北辦事處處長位階，比照美國一般駐外大使任命，也必須經過參議院確認同意。AIT處長一職目前是由美國國務卿任命，任命案無須經過參院同意。

軍事方面，法案中的「國會意見」建議，美國應邀請台灣參加雙邊或多邊軍事演練，也應與台方就軍售議題定期舉辦雙邊戰略對話。法案並建議美方重啟「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，且與台灣簽署自貿協定；美國行政當局也應制定行為準則，教導美國企業如何應對中國「銳實力」等，不一而足。

如今美大選劇烈，習大大插手為拜登助選，昭然若揭。但其「稱霸」或謀南海或台灣，陽謀能否得逞，已因拜登家族醜聞案，機率越來越低了。加上，川普亦非省油的燈，屆時，定要習政權加倍奉還，是可預卜！

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