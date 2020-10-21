童話法律》國王再一次誤信了裁縫，可以開除嗎？

一般來說，要解雇不但要符合最後手段性原則，也就是不到非不得已不會解雇員工，並且原則上要先「預告」，讓員工有緩衝時間可以處理情緒以及下一份工作。

蔡涵茵

古時候有一個小裁縫，除了裁縫，他什麼都想做，就很勇敢且斜槓。

有一天，他吃早餐的時候，就很多蒼蠅，他一掌拍下，打死了七隻。他立馬覺得自己力拔山河，給自己的頭上綁了個布條：「一掌打死七個。」並且覺得要跟全世界的人炫耀。

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這個布條，成功的在梅川衣芙王國裡引起大家的注意。上次裸體遊街的國王可能天生命裡跟裁縫相剋，又準備被騙。

小裁縫：「我！就這麼厲害！這麼屌！這麼讚！這麼呱呱叫！呱！」

國王宣布：「我要辣個打死七個人的男人當我的衛士！」

但其他衛士都是經過重重考核才進來的，就相當嫉妒，且嫉惡如仇。

：「殊難想像這個傢伙別個布條就進來，不說還以為是陳抗居民，鬧一齣鬧劇就有糖吃！」衛士們私底下就是如此討厭小裁縫。

國王決定讓小裁縫用實力說話⋯⋯

國王再一次誤信了裁縫，可以開除嗎？（https://www.irasutoya.com/）

聘錯人就跟錯誤的愛情一樣難以忍耐，那可以撤銷我聘僱他的 「意思表示」 嗎？

先說，不行！No！打咩！安堆！Nein！

民法在總則的地方有告訴大家，作出去的「意思表示」在某些條件下是可以撤銷的。

像本來如果當事人的資格或是物的性質，在交易上被認為是重要的話，是可以反悔不要的。

比如我想買畢卡索的真跡，我也付了真跡的錢，你他X好意思給我仿畫？這時候買家，當然可以「撤銷」購買的意思表示，讓一切像是沒發生過一樣，回到原狀。

但是勞動契約，有辦法像是從來沒發生過一樣嗎？老闆給的薪水可以跟你各位社畜討回來，但你付出的勞動力老闆要怎麼還給你？

因此，類似勞動契約的還有租賃契約，這類型的契約我們叫做「繼續性契約」，要結束的話，我們會用「終止」，不會影響過去已經發生的法律關係。

因此，在勞基法裡是沒有關於「撤銷」的規定的，只有「要經過預告的終止」以及「不需經過預告的終止」。

「懲戒性解雇」了解一下！

一般來說，要解雇不但要符合最後手段性原則，也就是不到非不得已不會解雇員工，並且原則上要先「預告」，讓員工有緩衝時間可以處理情緒以及下一份工作。

但有一種情形，就是在勞工有過失的情況下，雇主可以不用先預告，就解雇勞工，我們稱作「懲戒性解雇」。

在這裡，小裁縫犯的就是「虛偽意思表示使雇主誤信而有受損害的可能」。

實務上的例子包括謊報就職經歷、應徵保全卻隱匿前科的紀錄、應徵老師謊報學歷等等，但也有認為學歷不影響老師教書能力的。

一般人殊難想像有人「一掌打死七隻蒼蠅」還囂俳成這樣（雖然蒼蠅很難打），通常都會覺得是打死什麼厲害的東西才會這樣昭告天下。

而且國王都這樣宣布了他還不澄清一下不是人而是蒼蠅，而使國王甚至國家的安全有受到威脅的可能，基本上要不是故事太蝦不然他真的不應該混得下去欸！這種當然可以fire！

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