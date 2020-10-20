歷史說書人》本月人物：奧古斯都—屋大維

屋大維在全歐，乃至全世界都是一位享譽盛名的統治者，其所使用的稱號甚至到了千年以後都還像寶玉一樣璀璨，就連日曆上的八月的英文字，亦是因為此人的稱號而來！

◎柯編製造

各位歷史說書人的粉絲們好，久違的本月人物又到了，今天所要介紹的是著名的「奧古斯都」：屋大維，作為歐洲古代最強大帝國的開國之君、羅馬共和轉變到帝制的關鍵人物、羅馬和平的開創者。屋大維在全歐，乃至全世界都是一位享譽盛名的統治者，其所使用的稱號甚至到了千年以後都還像寶玉一樣璀璨，就連日曆上的八月英文，亦是因為此人的稱號而來，如此一個重要的人物，粉專今天當然是不能落下，現在就直接開門見山，來介紹這位這位重要歷史人物的輝煌生平吧！

1.體弱多病的肺癆小子

說起對屋大維的第一印象，對羅馬歷史有過多了解的普羅大眾，或許只記得在歷史課本上那個列於羅馬章節上的雕像附圖——第一門的奧古斯都像，在這張圖片中，屋大維表情嚴峻肅穆、身材魁梧，一手手持權杖，一手遙指前方，象徵著對整個帝國的統治權。若單從這尊雕像所表現的形象看來，屋大維看起來就是一位身強體壯而且相貌堂堂的大帥哥，然而，根據歷史記載，在屋大維活著的時候，表現出來的時候並不是那個威猛的形象，相反，打從小時候開始，屋大維就是一個身子骨頗虛的小孩，他有消化不良症的症狀，飯量小而且不善飲酒，除此之外也常常被各種疾病找上，人生有來的比普通人更多時間與病榻為伍，然而，即使一開始的開局就不如人，但屋大維卻有另一個別人怎麼投胎都不一定能遇到的先天優勢——就是他跟凱撒實打實的親屬關係。

請繼續往下閱讀...

奧古斯都，原名蓋烏斯·屋大維·圖里努斯，是羅馬帝國的開國君主。（維基共享）

2.羅馬最強父子檔

屋大維跟凱薩的關係有點複雜，屋大維為凱撒甥孫，當屋大維還在襁褓之年時，他這位名聲響叮噹的舅公已經在那邊我來我見我征服，打遍天下無敵手了，凱撒是羅馬首屈一指的政治家、戰略家，所以屋大維也以他有這位超級強大的舅公為榮，有一次，凱撒為了消滅政敵龐培一路遠征跑到了西班牙，而屋大維聽到後立馬選擇來個萬里赴戎機，從羅馬出發前往前線加入凱撒的軍隊，然而卻在航行到一半時被海盜綁架，而後歷經與海盜的周旋，這才得以繼續通行到達西班牙。聽聞屋大維不畏艱險前來找自己的故事後，凱撒立馬想到了過去的自己，因為他自己年輕時也曾經被海盜綁架，如今看到屋大維竟也跟自己當年遇到一樣的事，不禁開始對這位甥孫感到印象深刻，雖然體弱多病，但從另一個角度這也是一位病態美男R在當時那個流行少年愛的時代，不意外的，凱撒對屋大維的喜愛日益增加，西元前四十五年，凱撒正式領養屋大維，並事先寫好遺囑在裡面說到立屋大維為繼承人，而也不知是不是巧合，後來的事實證明，這張遺囑真的起到了非常大的作用，也改變了屋大維往後的人生。

蓋烏斯·尤利烏斯·凱撒，或譯儒略·凱撒，羅馬共和國末期的軍事統帥、政治家，是羅馬共和國體制轉向羅馬帝國的關鍵人物，史稱凱撒大帝或羅馬共和國的獨裁者。（維基共享）

3.屋大維的崛起

在領養完屋大維後，凱撒繼續玩自己的世界征服玩的不亦樂乎，但這種藉由不斷發動戰爭來讓自己維持獨裁官身分的作法，亦使得凱撒樹敵許多，西元前四十四年，對凱撒心存不滿的元老院決定剷除這位破壞共和的獨裁者，遂在龐培劇院集眾人之力將其刺殺，凱撒死時，屋大維正在希臘求學，而凱撒的軍隊則大部分皆被凱撒的親信安東尼接收，了解狀況的他立馬從希臘快馬加鞭返回羅馬，卻發現朝政已被元老院把持，為了同元老院抗衡，屋大維只好與安東尼與另一名凱撒的親信雷必達組成同盟組隊打元老院，在三人的聯合打擊下，元老院很快戰敗，然而，此三人，尤其是安東尼跟屋大維，其實也都在彼此勾心鬥角，戰爭結束後，這種緊張的局勢繼續增加，安東尼繼續領有凱撒的部分軍隊，而屋大維也不落人後，將自己的名字冠上凱撒二字以吸引更多士兵歸附，在三頭同盟中，每個人各自擁有不同區域的領導權，屋大維領有義大利半島，而安東尼則佔據近東與北非，兩人為了爭奪凱撒繼承人的位置一直互相嘴砲，安東尼除了飆罵屋大維除了凱撒的全家祖宗十八代，更聲稱屋大維只是一個以男色誘惑凱撒的小屁孩，而為了鞏固自己的位置，安東尼選擇前往埃及與當時埃及的統治者艷后結盟，沒想到卻因為此被屋大維抓到把柄，在元老院的會議上，屋大維聲稱安東尼想把整個羅馬送給埃及，並以安東尼遭埃及豔后迷惑背叛祖國的名義，聯合元老院發動了對安東尼的討伐戰爭，最終，雙方在希臘的亞克興角決戰，在此戰中，屋大維率領海軍立馬佔領了制海權，安東尼只能逃往埃及求援，但在逃亡過程中其艦隊卻早已大部分被屋大維殲滅，損失慘重的安東尼失去了與屋大維抗衡的資本，大勢已去的他因此只能黯然以自殺的方式結果自己，而安東尼的情婦埃及豔后也選擇蛇毒自殺，戰役過後，埃及併入羅馬，屋大維打贏了整場凱撒繼承權的權力內戰，成為羅馬唯一的凱旋將軍（英白拉多）甚至還得到了元老院的贈與，獲得了「奧古斯都」這一頭銜，意為神聖、至尊，同時也具備著超越凡人身分，如同神一般的地位，屋大維返回羅馬後，掌握了羅馬全境的實質治權，這就是所謂「羅馬治世」的開端。

最後埃及豔后選擇蛇毒自殺！圖為「克麗奧佩脫拉（埃及豔后）之死」，Jean André Rixens的畫作。（維基共享）

4.瓦盧斯，還我軍團！！！

屋大維以極大膽的方式打贏內戰，贏得統治權，同時也以極謹慎的態度統治著他的這個國家，在位期間他始終稱自己為羅馬的第一公民，而不以君主自稱，在位期間，屋大維大部分時間都用在建築與文藝這些內政上，鮮少發動大型戰事，但帝國的軍隊仍然在邊界不斷地擴張領土，然而，雖然羅馬軍隊在當時的歐洲近乎所向披靡，但也不是每戰必勝，如果遇到很雷的指揮官，還是有可能被打敗，而說到屋大維被加封後做過最後悔的事，把軍權交給將軍瓦盧斯絕對是排行第一，內戰結束後，羅馬開始往周邊的蠻族土地擴張，但最終，因為這個將軍所發生的事故，最終導致羅馬停止向北擴張。

原來，這又是一個所託非人的經典慘案，西元九年，羅馬邊境的日耳曼人叛亂，屋大維決定派出手下的將軍瓦盧斯前往鎮壓，瓦盧斯於是帶著自己麾下的三個軍團共兩萬人奔赴前線，然而這位將軍輕忽了這次的對手，高傲的瓦盧斯認為在自己的英明領導下肯定是把日耳曼人當野怪在打，於是就持續帶著大軍深入森林，想要直到黃龍找到叛亂者的據點。但沒想到，這卻給了敵人日耳曼人一個可趁之機，瓦盧斯的軍團因為地形障礙，兩萬人的隊伍拖得又長又鬆散，這正是日耳曼人突襲的大好機會。

於是，日耳曼起義領袖趁此良機，一聲令下，無數火球從山坡上滾下，埋伏的士兵忽然衝出，來不及反應的羅馬士兵紛紛被殺，再加上森林裡的沼澤助攻，許多逃竄的羅馬士兵就這樣被沼澤吞噬，激戰持續了四天，最終，瓦盧斯的三個軍團全軍覆沒，瓦盧斯看這苗頭不對，畏罪的他於是拉了幾個高官一起自殺了，就這樣，日耳曼人獲得了最終勝利。而當這悽慘的戰報傳到屋大維耳裡，這位王座上的統治者簡直悲憤到不能自己，憤怒的屋大維扯爛自己的長袍，一邊以頭撞牆發出崩潰的怨言:"Quintili Vare, legiones redde！"（瓦魯斯，還我軍團來！）此役過後，全軍覆沒的那三個師團編號17、18、19被屋大維以不幸運而永久撤銷，而經過這一次慘敗，羅馬也減緩了對日耳曼地區的擴張腳步，轉攻為守，這場「條頓堡森林戰役」也因此成了屋大維在位後期最大的敗筆之一。

條頓堡森林戰役，Oscar Anton Koch繪。（維基共享）

本文經授權轉載自歷史說書人 本月人物：奧古斯都—屋大維

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法