照護線上》吃什麼都吐？竟是巨大主動脈瘤在作怪

很多人聽到「主動脈瘤」會誤以為這跟肺癌、大腸癌一樣，是顆惡性腫瘤。柯博仁主任解釋：「主動脈瘤指的是主動脈血管壁因為老化、失去彈性，漸漸膨大變成一顆球狀的瘤體。當主動脈瘤體的直徑從三公分、四公分、五公分越來越大，就越來越危險；這就跟吹氣球一樣，氣球吹得越大越容易隨時破裂。」

照護線上編輯部

「醫師，我這幾天都一直吐，吃什麼就吐什麼，連喝水都吐…」老先生虛弱地說。

「肚子有開過刀嗎？」醫師問。

「沒有，我只有血壓高，沒有開過刀。」老先生搖搖頭。

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「有可能是腸阻塞，先幫你打點滴，然後安排檢查。」醫師說。遇到腸阻塞的年長病患，一般都會將腸沾黏、大腸癌等問題納入鑑別診斷，不過當電腦傳回檢查的影像時，醫師不禁倒吸一口氣。原來，讓老先生腸子阻塞的原因竟然是顆巨大的腹主動脈瘤，直徑達12公分，於是連忙照會血管外科醫師。

「腹主動脈瘤形成時，患者大多沒有感覺，」林口長庚醫院血管外科柯博仁主任說，「老先生的腹主動脈瘤大到造成腸阻塞，竟然還沒有破裂，實在非常幸運。接受微創主動脈支架介入術後，老先生恢復得很順利，幾天後又能就開始吃東西，非常高興。」

主動脈瘤不是癌，卻相當致命

很多人聽到「主動脈瘤」會誤以為這跟肺癌、大腸癌一樣，是顆惡性腫瘤。柯博仁主任解釋：「主動脈瘤指的是主動脈血管壁因為老化、失去彈性，漸漸膨大變成一顆球狀的瘤體。當主動脈瘤體的直徑從三公分、四公分、五公分越來越大，就越來越危險；這就跟吹氣球一樣，氣球吹得越大越容易隨時破裂。」

一旦主動脈瘤破裂，疼痛是第一個症狀。「患者會覺得腰痠背痛，」柯博仁主任表示：「這種疼痛是你換任何姿勢都無法緩解，非常痛！」接著，患者會因為大量內出血、失血過多而休克昏倒、導致死亡。

更棘手的是，主動脈初期並不容易被發現，在逐漸惡化、變大的過程中往往沒有任何症狀及感覺，就像個沉默但隨時會引爆的炸彈。而又有哪些人需要特別注意呢？柯博仁主任直言：「年紀大、男性、有抽菸習慣，以及本身若有三高，高血壓、高血糖、高血脂等問題，也是血管疾病的高危險群。」

超前佈署，預防主動脈瘤破裂

根據統計，當腹主動脈瘤的直徑大於五公分，或胸主動脈瘤的直徑大於六公分，就有極高的破裂危險。最好的對策就是，盡早發現主動脈瘤，並搶在其破裂之前接受治療，避免這沉默的炸彈突然爆炸。

傳統治療腹主動脈瘤的方式是開放式手術，醫師會打開患者的腹腔，夾住主動脈瘤前端與後端的血管，接著切下主動脈瘤，並置換上一段人工血管，再放開夾住的血管。

目前臨床上大部分都已經使用微創主動脈支架介入術，醫師會從患者鼠蹊部開一個小傷口，將導管放入延伸至病灶的位置，然後展開帶有薄膜的支架。柯博仁主任說：「主動脈支架具有一層不透血的薄膜，這樣血液就可以順著在支架裡流動，不會再去衝擊主動脈瘤。只要主動脈瘤不再承受血壓持續衝擊，就能降低破裂的風險。」

微創主動脈支架介入術的過程中，失血量通常只有1、200毫升，相較於開放式手術動輒2、3000毫升的失血量來說，比較不會造成心臟、肺臟過大的負擔而引起各種併發症，其優點包括死亡率低、傷口小、患者的恢復期短。

由於每個人主動脈瘤的大小、形狀、長度不同，目前已有許多不同尺寸的主動脈支架可供專科醫師選擇，讓主動脈支架能夠運用在更多患者身上。

減少併發症，小螺絲大妙用

柯博仁主任說，每種治療都可能產生併發症，微創主動脈支架介入術也不例外。即使是手術完成，隨著時間經過，支架與血管壁若是貼合不良，血流可能又流入主動脈瘤，稱為「內漏」；或是因為在血壓衝擊下，支架漸漸滑脫，則稱作「位移」。

「內漏跟位移，是微創主動脈支架介入術中最被重視的兩個併發症。」柯博仁主任說，「為了減少這兩項併發症的發生率，近年來醫師會在主動脈支架介入術之後，使用血管內固定錨釘，像鎖螺絲、釘釘子一樣，將主動脈支架與血管壁鎖在一塊兒，加強密度、更加牢靠。」

抽菸會增加主動脈瘤發生、破裂的機率，柯博仁一再叮嚀，「沒抽菸的朋友，千萬別抽菸；有抽菸的朋友，得趕快戒菸。」

上了年紀的朋友要多關心自己主動脈的健康狀態，只要利用超音波，短短幾分鐘便可以檢查主動脈的狀況，請記得定期追蹤。若有高血壓、高血糖、高血脂也請一定要控制達標！





本文經授權轉載自照護線上 吃什麼都吐？竟是巨大主動脈瘤在作怪

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