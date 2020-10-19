自由限時批》揪辦「傅作義們」！

陳峯

今天老共把「北平模式」喊得震天價響，不是沒有道理的。因為台灣有太多不同面相的「傅作義們」，就在我們身邊！若不及早揪辦，那麽台灣國安，就真的不安了！

現今的民主台灣可說是堅靱如山，在國際上又得多助，獲得各方面的肯定，蒸蒸日上！倒不怕什麽「武統」侵吞，最怕的就是「內賊」！而「家賊難防」，一般皆知，不論其什麽身分、地位也唯有依國安法嚴繩之！絕不容寬貸！

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一旦寬縱，發生「裏應外合」，就是再強的國防和外援，亦恐來不及救了！

現今的民主台灣可說是堅靱如山，在國際上又得多助，獲得各方面的肯定，蒸蒸日上！倒不怕什麽「武統」侵吞，最怕的就是「內賊」！圖為情境示意圖（資料照）

事實上，國共內戰的血淋淋教訓，可說不勝枚舉！而像「傅作義們」的樣態又千變萬化，不是只有軍事、外交、文教等，還有千方百計的滲透破壞或財色收買等。

而老共又善利用過氣政客和退將作「窩裡反」，或利用黑幫霸凌、殺人、綁架、放火等，處處破壞社會秩序，讓社會不安！令人深惡痛絕！

例如近來的「反戰」、「畏戰」或「首戰即終戰」氛圍，或說老共已不視台灣人為「同胞」，猶說「美軍不會來」（其實就在台海），甚至恐嚇「留島不留人」等等，簡直是中共同路人！處處唱衰台灣，卻不願去中國生活，又享盡台灣健保、社福，自不免予人有「呼應」、「唱和」，當「內應」的聯想。

簡言之，在當前嚴峻的國安下，一切言論、新聞的自由均須依法節制，以免混淆視聽，擾亂杜會秩序和民心！像近日破獲歹徒槍傷「館長」、或滋事破壞，或受唆使破壞港人的書店和餐廳，就是明顯例子，檢警劍及履及作為，值得稱道！

再者，美近為強化部署印太軍力，像「雷根號」航母突折返駛入南海，及「利劍」大軍演隨即舉行，就是警告北京，不可在美國大選舉前後期間「輕舉妄動」。其印太戰略位置已涵蓋日本、東協國家及澳洲、印度，及台灣等，並掌握第一島鏈的要衝。

而中共不斷軍機擾台或沿海軍演，也在針對美國，因此美航母在南海現蹤也是傳達「戰略清晰」，且十月下旬美、日將進行「利劍」大軍演。不難看出，美國透過日本、印度、澳洲等國，儼然巳組成「小北約」制衡中共。

若在此時，部署於東海、南海，台海一帶的「聯軍」，遇有動靜，彼此即可就近馳援，台灣自也在內，無庸贅言。

其實，中共最惡毒的邪術，就是利用「民主打民主」，媒體則是「最佳工具」！可操弄似是而非的新聞伎倆，混淆視聽，蠱惑人心，易中其「不戰而屈」的奸計。然不論是超限戰的輿論、心理、法律戰，泰半仍以媒體（報紙、電視、網路等）為主，可以全天候「洗腦」、「催眠」、「麻醉」，無形中受其左右。

據《大紀元時報》近日就曝露中共內部文件，發現中共持續透過整合傳統媒體以及新媒體，來洗腦自己的人民，更在宣傳預算上不惜砸重金，就是要讓民眾被強迫灌輸中共所要透露的訊息。

對外（美日歐）及台灣的「洗腦」，就更不用說了。旅美經濟、傳播學者何清漣教授的多本著述中，就直指中共不惜工本投資媒體對全球「紅色滲透」，台灣則是「受災重區」，影響國安甚巨！豈容掉以輕心？！

今天台灣居然有人不自覺地被「紅色洗腦」，認為「共匪不是共匪」而是「地大物博」的强國，可以追求「中國夢」的未來！卻忽視其「反自由民主的本質」，根本是一黨專政的獨裁霸權，何有人道、自由人權、公平、正義、法制可言！更是共產黨黨魁習大大說了算！軍隊更是「黨軍」，百行百業和媒體也都「姓黨」，根本就是一個由數位監控統治的「納粹帝國」！十分恐怖！

13日習大大當前往廣東省潮州市海軍陸戰隊基地視察，就要求官兵「要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態。」但更強調，「要堅持黨對軍隊的絕對領導，確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠！由此可見，中共要求「黨」的純度，是百分百！統治人民的權力，更是百分百！

國際知名歷史學者、中研院院士余英時，就曾指台灣人民對中共的認識，須再加強。他在去年底來台作「從科學民主到人文民主」的講演時，就語重心長發出警語表示，台灣現在面臨很大的危機，隔海的中共政權隨時要把台灣拿下，憑藉的不只是武力，還靠各方面的運作，「統戰」無所不在！如果沒有相當的人文修養，根本看不出共產黨的手法和背後用意，面對中共威脅，台灣人民必須有深厚的人文修養，才能避免被統戰滲透。

當他看到部分台灣媒體幾乎變成人民日報的台灣版，十分感慨。可見中共的統戰滲透，巳是無孔不入！

余英時指出，台灣過往長期受到國民黨的黨國思想控制，影響了某些人對自由民主文化的嚮往。不過，台灣總統的直選（7次），已完成國際公認的民主程序，而台灣的科學研究也已與世界接軌，廿世紀台灣已初步完成早年「五四」運動的兩個理想「德先生（民主）」和「賽先生（科學）」。

而他亦批評台灣「畏共」、更批馬英九的沒出息。在2013年中國流亡維權人士陳光誠訪台，時任總統馬英九、文化部長龍應台均未會面。余英時接受聯合報系專訪時就批評「畏共、沒出息到極點、很丟臉」。「台灣有很大的心理問題，包括國民黨在內，就是畏共怕共，怕得不得了...，另外一種就是怕台獨，於是就想用對岸來控制台獨。」「這種想法是很自私的想法，說老實話，如果繼續這樣下去，那最後只有向共產黨投降。如果這樣子，那當初何必跑到台灣來，在南京簽字投降不就完了嗎？」

余英時更是公開支持反媒體壟斷、拒絕中時運動。2012年，他把親筆覆函傳真給澄社社長黃國昌，公開支持台北青年學生「拒黑手，反壟斷，要新聞自由」反旺中的拒絕中時運動，批評中共透過蔡衍明收購台灣媒體控制台灣輿論，呼籲台灣民眾以香港為鑑，要盡一切力量維護中華民國的獨立主權。

他認為民主思想，是從儒家「以人為本」思想發展而出，清末的儒家要求人人有尊嚴，但在共產黨統治的國家完全被抹滅，從1920年代開始就極力破壞，僅以暴力統治國家，人活著失去尊嚴；領導人更迭至今，只是越加腐敗，變成「最壞的資本主義——國家的資本主義、黨的資本主義」，看不見改變的希望，他相信中國共產黨政府一定「很快會垮台！」。

現在看來，堪為至理名言。

余英時並曾在媒體專訪中透露，在六四事件中，余英時表妹的兒子在長安街附近的二十八中學旁邊遇難，年僅19歲。余英時2014年表示，希望中國共產黨平反六四是一種不可能實現的期待。了解中共的基本性質是揭開六四屠殺真相的一把鑰匙。對於中共而言，政權就是它的宇宙，習近平時代也絲毫沒有改變這一點。中共用暴力來鎮壓一切，用錢來收買一切。

而在2013年，余英時就已不看好「中國夢」！他並不認為中國真正崛起了，中共政權也不可能長期維持，政治制度一定要有變革。尤不看好習近平的「中國夢」！而余說，自己的「夢」就是大家平平安安，要做什麼就做什麼，想說什麼就說什麼。認為中華民國政府跟中共打交道要有原則，不要怕中共，要堅持民主自由的核心價值觀。

而現實的殘酷，亦確乎如此，一旦失去自由，就會和新疆、西藏的「人間煉獄」一樣悲慘，內蒙、香港刞是現在進行式！台灣怎能不變「刺蝟」寧死不屈保護自己耶？！

例如國共內戰時，老共是如何用狠毒的手段「養、套、殺」，對付投機媚共和舔共者，實是斑斑可稽！

例如1948年12月，國共在淮海地區展開大決戰，毛澤東還親自寫了敦促杜聿明等投降書，並喊話說，停止抵抗，可以保證你們高級將領和全體官兵的生命安全。

而國軍官兵在長春守將鄧洞國因彈盡糧絕，北平守將傅作義受女兒，也就是當時的中共特務傅冬菊欺騙（下塲一樣凄慘），先後投降，全國各地國軍投降、投共成風，於是共軍戰事順利，席捲整個大陸。

然則，中共建政僅一年，1950年10月10日由毛澤東主導的中共中央，就下達了鎮壓「反革命」指示，要各地糾正寬大無邊的右傾傾向，下令大規模處決先前投降、投共的國民黨軍政人員，以及被俘或逃亡的國民黨軍政人員。在鎮反運動中，遇害的軍公教人員最少在五百萬人以上。中共之所以殘殺這些已經解甲歸田、或無意與中共相爭的名流人士，是因為他們都是在當地具有名望，中共深恐他們的聚眾影響又再起。

中共要的就是斬草除根，斬盡殺絕！

由此可見，中共極權統治的本質不變，再怎麽玩花樣、變戲法，都是在騙人！還能上當送死嗎？！是以，在維護台灣國安的大前提，依法揪辦「傅作義們」，保護民主台灣，更是天經地義，義不容辭的事！有識者，盍興乎來！

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