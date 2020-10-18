自由開講》陳廷寵，馮世寬，退輔會

蕭嘉弘

退輔會主委馮世寬面對媒體詢問，秒回稱吳怡農「那個渣男啦」，絕非口誤，後雖改口道歉，又指「別為選舉創造獨特形象」，這跟中國黨立委諸公輪番質詢砲轟我們的阿中部長，是為選舉、為官位的混淆視聽，為反對而反對，扣帽子、秀下限，不就事論事的嘴臉，有何不同？

後備戰力的改革和轉型，本就值得關心討論，更需鼓勵集思廣益，馮身為蔡政府第一任國防部長的「老老藍男」，任內不幫助國軍從內深厚台灣意識，鞏固心防，從「黨軍」轉型為台灣軍，讓軍中始終充滿「中共同路人」，竟還為吳斯懷退將赴中事件緩頰，接任退輔會，只想把於法無據的軍公教子女教育補助，設立的「排富條款」改回去，對退將陳廷寵的「捧中詆毀台灣和國軍」的言論，不置一詞，有如藍官相護，情緒性字眼詆毁棄商返國服役、關心國家和國防的吳怡農，陳退將才是真渣的「紅渣伯」吧。

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退輔會主委馮世寬（右）與退役上將、前陸軍總司令陳廷（左）（報社合成）

馮已經75歲，年紀比國會議長「水牛伯」還老，還曾大言自評「超過一百分」，注意力已不能集中，發言，心態和高度皆出了問題，明顯不適任，現在角色比較像是在幫國民黨安撫，顧好退撫勢力的樁腳。蔡總統和蘇揆，不需再為形象上的平衡而平衡，付出代價，該展現新氣象，撤換馮主委，換有「台灣心」的退休將領接任，台灣不是沒有人，完成軍隊國家化的最後一哩路。

（台北市民、文字工作者）

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