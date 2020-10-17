政治的日常》政治的所在：熱田神宮的信長傳奇

熱田神宮交通非常方便，名鐵、地鐵和JR附近都有設站。神宮佔地廣大，散步走動相當舒服，即使是炎熱的夏天也能受到參天古木遮蔭。儘管經歷多次戰火襲擊，這座承載皇室武家歷史，供人祈運武運昌隆的神宮，至今仍是名古屋的重要歷史景點，遊人如織，風景如畫，提供歷史迷憑弔古今。

李拓梓

供奉天皇家「三神器」之一「草薙劍」的名古屋熱田神宮，是遊人拜訪名古屋的重要景點之一。所謂「三神器」，是日本傳說歷史《古事記》、《日本書紀》中的重要文物。這兩本書有關神話的部分，被稱作〈記紀神話〉，是日本古代史的代表作，只是日本人也很幽默，直接在敘事中承認這些都是神話。

在神話篇當中出現的神明，名字都很難記，因此不詳述。但大約就是古代神尊使用這些武器，平定各路妖魔鬼怪，最後把這些交給天照大神保管的紀錄。其中「草薙劍」在神話和傳奇的記載中屢顯神威，最後因故交由熱田神宮保管，從此熱田神宮變成為附近的伊勢神宮之後，全國top 1等級的神宮。

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名古屋熱田神宮，是遊人拜訪名古屋的重要景點之一。（圖：作者提供）

天照大神何許人也？依照〈記紀神話〉的記載，後來日本皇室第一代天皇神武天皇，便是天照大神的子孫，因此日本皇室「萬世一系」的國體，正當性乃來自於這樣的民族神話，尤其是《日本書紀》是後代最有實力的天武天皇時代所編撰，更有將神話定於一尊之意。

在明治維新之後，江戶學者賴山陽的《日本外史》翻身成為主流，「尊皇攘夷」的主張也受到重視。不過《日本外史》並不記載神話，神格化天皇的根源，還是要由〈記紀神話〉的神尊而來，於是這些故事又屢屢被拿出來佐證天皇是神不是人，也成為日本國體論的背景說明。後來常聽到的「萬世一系」、「八肱一宇」這些人神混搭的理論，也都本源於此。

歌川國貞畫作中的天照大神。（維基共享）

帝國主義擴張時期，日本人對天皇為神的主張深信不疑，後來因為戰爭需要，更發展出各種搶救天皇玉照「御真影」的真假故事，軍人也甘願為了皇國而奮戰。直到戰敗之後，裕仁天皇發表〈人間宣言〉，真正走下神壇，走入民間後，天皇的神格地位才漸漸散去，有關《古事記》和《日本書紀》的內容，也一直到民主時代才遭受嚴厲地挑戰。

至於「三神器」是否存在，過去也曾經被討論，1185年發生在下關壇之浦的最後一場「源平合戰」中，戰敗的平家和安德天皇帶著「三神器」投海，據說事後義經只找回「八咫鏡」和「八尺瓊勾玉」，沒有把「草薙劍」找回來，因此惹怒了哥哥源賴朝，種下後來兄弟失和的根源。所以到底熱田神宮裡面有沒有真的「草薙劍」，其實也沒人知道，而且「草薙劍」本身因為是秘寶，所以也從未公開過。

不過既然祭祀神劍，熱田神宮想必就是一個武士期待武運昌隆的地方。無數武士曾在這裡參拜，最有名的就是叱吒戰國風雲的一代名將織田信長。信長家的主要活動地點尾張，也就是今日的名古屋和愛知縣一帶，熱田神宮便在他的勢力範圍內，也是他喜歡的地方。

隨著織田家在信長的領導下逐步擴張，甲斐的武田家、駿河的今川家、和三河的德川家幾個主要諸侯，開始進入戰國舞台當中。尾張是東邊諸雄進入京都必經的要塞之地。當時最強諸侯是駿河（今靜岡）一帶的今川義元，他率領重兵進京，看來和織田家的衝圖勢不可免。

「三神器」是否存在，過去也曾經被討論。熱田神宮裡面有沒有真的「草薙劍」，其實也沒人知道，而且「草薙劍」本身因為是秘寶，所以也從未公開過。圖為傳說中的三神器：草薙劍、八咫鏡和八尺瓊勾玉。（維基共享）

信長當時羽翼未豐、兵力有限，自知和今川家正面對決必敗無疑，決意採取奇襲措施。根據現在的一般說法，在今川家大兵開至桶狹間之際，信長以歡慶之名，找當地農民為至今戰無不克的今川軍準備酒菜，拖延了大軍移動的腳步。信長本人則在某日用畢晚餐，喝了一點酒，跳了一首他最愛的「敦盛」之後，以「人生五十年，如夢似幻」的歌詞和舞蹈做結，旋即飛奔上馬，往熱田神宮疾馳。屬下看老闆往前衝，也陸續跟上。信長在熱田神宮集結部隊，參拜祈願武運昌隆後，再馳往今川軍駐紮的桶狹間。

信長所引用的「敦盛」，講的是「源平合戰」第二戰「一之谷決戰」的平家主將平敦盛的悲劇。當時對手源義經利用平家認為是天險，不可能出現敵軍的一之谷陡峭山壁強行發動突襲，最後將平家陸軍打的東倒西歪。信長在桶狹間的奇襲，也採取同樣的方式，利用驟雨的天氣和今川軍對自身戰力傲氣，以及山谷天險的鬆懈態度，一舉發動突襲，直搗中軍，斬首今川義元，扭轉了整個戰國政治情勢。織田家也因為桶狹間奇襲成功，從一個地方小諸侯，搖身一變成為天下霸主的首位候選人。

信長戰勝之後，為了感念熱田神宮庇佑，在神社內還願興建了一道土牆，人稱「信長塀」。據說是日本三大牆之一，但牆本身不太起眼，一時不察可能就會眼殘跳過。熱田神宮在二次世界大戰時曾遭到美軍炸燬，現存建物都是戰後重建，「信長塀」過去圍繞整個神宮，但現在也僅有部分遺留。

「信長塀」據說是日本三大牆之一。（圖：作者提供）

熱田神宮交通非常方便，名鐵、地鐵和JR附近都有設站。神宮佔地廣大，散步走動相當舒服，即使是炎熱的夏天也能受到參天古木遮蔭。儘管經歷多次戰火襲擊，這座承載皇室武家歷史，供人祈運武運昌隆的神宮，至今仍是名古屋的重要歷史景點，遊人如織，風景如畫，提供歷史迷憑弔古今。

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