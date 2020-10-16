童話法律》王子訂錯婚，可以處理一下嗎？

民法有規定，如果你訂婚以後，發現你們之間有「結婚也不會快樂的事」，反正之後離婚的可能性很高，可以先跳船就先讓你跳。不過什麼是「結婚也不會快樂的事」呢？

蔡涵茵

艾瑞兒回到家急匆匆的再度奔向海底廢墟，裡面住著一個千年老妖烏蘇拉。

烏蘇拉：「我知道你想要的是什麼，我這裡可是有很厲害的神水，拿你的聲音來換人類的雙腿吧。但你的雙腿每踏在地上一步，可是會如針刺般的疼痛的。王子沒愛上你的話，你會變成泡沫。」

請繼續往下閱讀...

艾瑞兒心想：「如果有我這銀鈴般的聲音卻見不到王子，那不是一點屁用也沒有，而且我這麼正，姊靠臉就能釣到王子！針刺般的疼痛算什麼，不要騙我沒打過預防針！」

艾瑞兒（右）心想：「如果有我這銀鈴般的聲音卻見不到王子，那不是一點屁用也沒有，而且我這麼正，姊靠臉就能釣到王子！針刺般的疼痛算什麼，不要騙我沒打過預防針！」（The Little Mermaid facebook）

烏蘇拉：「安靜，噓！現在我要開始幫你改運囉。」

總而言之，艾瑞兒得到了雙腿，暈倒在沙灘上，換她被就王子救，並且這位王子可能喜歡養乾妹妹，就決定把這個不會講話的洋娃娃帶回皇宮養。

但這不是童養媳，王子在一次的宴會上遇到鄰國的公主，不知道為什麼就以為她是當初救他的人，就決定要娶她。鄰國的公主反正也愛王子，乾脆不說不是她救的。

不能講話的艾瑞兒，說不出口其實是她救的。然後王子就跟鄰國公主訂婚，艾瑞兒果真變成了泡沫。

這個故事告訴我們教育的重要性，不能說話，其實還可以寫字。傻孩子！用寫的啊！

你明知道我要娶的不是你，為什麼還嫁？

故事裡的王子很笨，他不會發現，不過應該也是會過著幸福快樂的日子。

但問題來了，王子如果真的發現鄰國的公主不是救他的對象，而他就是要跟那個救他的人結婚呢？都訂婚了，可以反悔嗎？

王子如果真的發現鄰國的公主不是救他的對象，而他就是要跟那個救他的人結婚呢？都訂婚了，可以反悔嗎？（The Little Mermaid facebook）

當然可以，國家最怕你婚姻不幸福。

民法有規定，如果你訂婚以後，發現你們之間有「結婚也不會快樂的事」，反正之後離婚的可能性很高，可以先跳船就先讓你跳。不過什麼是「結婚也不會快樂的事」呢？

比如對方跟你訂婚後，又跟別人訂婚或直接結婚，綠光罩頂成這樣，國家怎麼好意思要你繼續忍耐？

或是約好要結婚的日子故意不結、已經生死不明滿一年、有重大不治的疾病、都訂婚了對方還跟別人合意做愛，或是訂婚後受徒刑宣告。

最後還有一個概括條款，只要你有其他重大事由，也是可以要求解除婚約。

這個規定，其實在去年有修正過，讓他變得比較現代化一點，比如之前的重大不治的疾病，是規定成「花柳病及其他惡疾」，太 old school 大家看不懂，花柳病其實就是性病，立法者覺得性病也不是每個都會很嚴重，所以就改了這款規定。

最後就是，沒有說散就散這種事，解除婚約中，無過失的那一方可以向有過失的那一方請求損害賠償，慰撫金也是 ok 的喲。

所以像是得重大不治的病這種，對方也不能說是有過失的情況，也沒有誰可以向誰請損害賠償的機會。

但真愛真的錯過就不再，王子就算用重大事由解除婚約，泡沫也不會變回艾瑞兒了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法