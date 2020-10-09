兩岸與國際》向中國索賠疫損將可創造十月驚奇

疫情索賠是本文對近來川普與其團隊的言論與行動所做的臆測，倘若川普最後使出其他令人意想不到的奇招，也不奇怪。然而無論如何選戰的結果如何，就算退一萬步想，川普最後還是落選，但相信他在撻伐中國共產黨的義舉上，會讓世人見證與體會到「美國再次偉大」的意象與美式超人行俠仗義的情操。

顏建發／健行科技大學企管系教授

10月5日美國總統川普出院返回白宮，在草皮上透過鏡頭對民眾精神喊話。他除了報告健康復原的狀態，也不忘稱讚醫師與護理師優秀、美國人民與國家偉大，以及上帝的賜福。他承諾給患者免費的醫療，同時猛批：這是中國的錯；中國要付出很大的代價。

10月8日，他再度以短片向他關愛的世人傳達藥物神效與可免費獲取的鼓舞訊息，並二度強調：疾病來自中國，中國將為其所作所為付出巨大的代價。

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兩段短短幾分鐘的影片，讓人見識到川普無比的從容、自信與陽光，而中國皆是他替天行道的撻伐標的。而以川普精算與直白的思維度之，當他面對民調無起色而思考與行動遲緩的拜登卻仍領先，那麼，極可能在選前丟出震撼彈：誰闖禍誰賠錢！這無疑是一張兵不血刃、有理、有利、有節的好牌，不僅可為美國贏回公道，也可為眾多不敢吭聲的受難國起領頭作用，還可為選舉集票，一石多鳥：

1. 向中國政府索賠，天經地義。肺炎起源於武漢，北京刻意隱匿疫情，且未及時做好完善的封城措施，以鄰為壑，以至於導致病毒擴散到包括美國在內的世界，造成了3630萬人感染以及106萬人的死亡，簡直是一場靜默的殺戮。而令人髮指的是，中國政府至今仍不公開真相，也未究責，更不願開放專業團體入內進行了解，甚至還打擊相關人士與封鎖言論。今年四月逃亡至美國的病毒學家閻麗夢博士已有科學報告出爐，她控訴病毒是解放軍研製出的人造病毒。她指稱中國政府早就知道新冠病毒，同時指責世界衛生組織與中國共同掩蓋真相。她的報告將可做為川普團隊未來進行索賠的有利證詞。

川普出院返回白宮，在草皮上透過鏡頭對民眾精神喊話。（AP）

2. 川普早已發出究責聲，為索賠鋪排：9月22日聯合國大會上，川普嚴厲指責中國政府聯合被他們掌控的世界衛生組織，向全球謊稱病毒不會人傳人，無症狀感染者也不會傳人，導致全球疫情急速惡化，此責任不容推卸。作為世界領導，美國再不出面作為，百萬生靈就此蒙冤九泉，天理何在?世道何在？

3. 從選舉考慮，向賠中國政府索賠會有集票的效果：美國目前累計確診病患超過772.2萬人，死亡人數21萬5822，這對於美國政府與受難家庭皆是很大的損失與財政負擔，做為世界霸主的美國在歷史上從未默受如此大的外來突擊；美國對於2001年911事件的回應，說明了這一點。相信，只要川普提出索賠的聲明，美國乃至於其他國家受難的家屬一定會強力支持，而受難者的擴散效應，可多拉些同情票，總體上，流到川普票箱的數量會是很可觀的。

4. 在9月22日第75屆聯合國視訊會議上，習近平除了原先承諾捐給聯合國的20億美元將會落實外，還加碼再捐5000萬美元。習近平撒大幣的作風凸顯了白銀帝國的傲慢，更坐實川普索討賠償的合理性。10月6日美國國務卿蓬佩奧在美日印澳四國外長會談上，圍繞武漢肺炎疫情全球大流行強烈批評中國，相信不是虛應故事之舉，必然有川普的謀略在內。他說：「起自武漢的疫情因為中國共產黨的掩蓋而大大惡化」。蓬佩奧似乎在為後續向中國索賠鋪排。而只要美國帶頭啟動，日印澳便可以搭順風車，一起聲索，接著，預料其他受難國家將會跟進。索賠一旦成為議題，可為川普選舉集氣，十月份的拜登在造勢上將更形邊緣化。

蓬佩奧說：「起自武漢的疫情因為中國共產黨的掩蓋而大大惡化」。似乎在為後續向中國索賠鋪排。而只要美國帶頭啟動，日印澳便可以搭順風車，一起聲索。（REUTERS）

5. 近年來美國與其盟邦在印太地區的軍事部署為索賠提供強大的武力後盾。10月6日設在沖繩的美國海軍陸戰隊第3遠征軍宣佈，在包括沖繩和硫黃島在內的日本各島嶼，與美海軍第7艦隊等實施聯合演習，時間為10月6-15日。接著，10月26日至11月5日，名為「銳劍」的美日聯合軍演將展開，自衛隊與美軍將實際出動部隊，進行大型聯合軍演，內容包括離島防衛作戰以及太空、防網路駭客、電子戰等。預計，日本自衛隊將出動約3萬7000人、艦艇20艘、飛機170架；美軍將出動約9000名部隊，另外加拿大一艘軍艦也將參加。軍事部署之威固長「圍中」氣勢，但如不能拿回點戰利品，那會虛耗銀子，徒勞無功。

6. 就在「銳劍演習」展開之際，10月26-29日上中也預計召開19屆五中全會，是政治力的集結處。川普如出其不意丟出疫情征討檄文，一手索賠，一手軍演，習近平將陷入進退兩難的絕境:進，解放軍寡難敵眾，自掘墳墓；退，顏面盡失，恐被迫下台。誠然，索賠茲事體大，但川普站在理上，既有民心、軍威與神助，又有靈活與膽大心細的謀略以及行動敏捷的國安團隊，相信必然能夠伸縮自如地按自己的目標、規律與步驟達標。川普對其所稱「中國病毒」頻頻出招，再配上副總統彭斯與蓬佩奧的搭唱，可以說天衣無縫。這如不是十月驚奇，那什麼才是呢？

「強驚勇，勇驚狠，狠驚無天良；無天良尚驚神經無正常」。對付無神論的文革暴徒，也只有思維與作風「另類」與「不凡」的川普能對付，且迎刃有餘。疫情索賠是本文對近來川普與其團隊的言論與行動所做的臆測，倘若川普最後使出其他令人意想不到的奇招，也不奇怪。然而無論如何選戰的結果如何，就算退一萬步想，川普最後還是落選，但相信他在撻伐中國共產黨的義舉上，會讓世人見證與體會到「美國再次偉大」的意象與美式超人行俠仗義的情操。正義固然遲來，終究沒有沉淪。它也必進而成就川普永遠正面、陽光、自信、卓越與超凡的歷史地位。

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