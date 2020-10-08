自由開講》「老人與海」的硬漢形象可讓川普逆轉勝嗎？

林正二

川普只住院三天，在醫師背書下，戲劇性地出院返回白宮上班。影片中，配合雄壯的樂曲，川普從直升機緩緩走下，穩健地走向白宮，而後在陽台上向全美民眾致敬，成功形塑了重回戰場，要帶領美國人民度過難關的「美國隊長」形象。

川普堅韌的生命意志，簡直就是海明威代表作《老人與海》的主角翻版。該小說描述老人出海釣魚，飄航三日夜，與大魚死拚、鯊魚惡鬥後，一身傷痕返家後仍未倒下，睡醒後仍想出海釣魚。「硬漢只能被摧毀，不能被打倒」。川普就像小說中的老人一樣，寧可冒著生命危險提早出院，跟拜登一決死戰，也不願待在醫院坐以待斃，被摧毀擊敗。

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海明威是美國人甚為景仰的文學大師，也是作品改編成電影最多的美國作家。他所塑造的「老人與海」小說中擊不倒的老魚夫硬漢形象，已深入美國人心，成為美國的精神。在這次「老人與大選」激烈的競爭中，川普如能藉由跟病毒搏鬥成功的經驗，形塑堅強不屈的鐵漢形象，將有反敗為勝的機會。

川普住院前後，都透過社群網站推特，以影片向全美民眾柔情喊話，一方面顯示他面對病毒的侵襲仍然堅毅不屈，另一方面則以生病仍處理國政的影像，傳達他勤奮愛國的精神。這些影片彰顯了美國人民最引以為傲的美國立國精神：堅毅、勇敢、樂觀、勤奮，對川普突破艱困的選情逆轉勝，有一定的效果。川普回白宮上班後，將更能藉由拚著老命處理政務的影音傳播，形塑他為國為民的英雄形象。

美國總統川普。（彭博）

川普住院時除了使用單株抗體雞尾酒療法外，也注射「瑞德西韋」新藥。這兩者都是實驗性藥物，尚未核准上市，但已經過很多人體實驗，安全無虞。川普無疑想藉由親自使用實驗中的藥物，以成功治療的經驗，告訴美國人民經其努力，美國已研發出可治療新冠病毒的藥物，藉此扭轉選民對他抗疫不力的形象。

川普出院已兩天，沒有任何病情症象，如果未來一週情況良好，在第二場辯論會上，可能會以他抱病辦公的「鐵漢柔情」形像現身，並以他的治療經驗為例，大肆宣揚政府已督促廠商研發出治療新冠病毒的新藥，以恢復民眾對他的信賴，贏取關鍵州尚未決定的選民支持。

川普染疫後，華府智庫「民主研究所」的民調顯示，川普將拿下320張選舉人票，拜登只有218票。該機構雖然知名度不高，但曾精準預測2016年川普當選美國總統。

「民主研究所」這次的民調會預測成功嗎？從川普罹患新冠病毒後，全美焦點都集中在他的病情來看，如果川普出院後情況一直很好，能善用大選已轉移到對抗疫情以及民眾忿恨中國隱瞞疫情、抗中情緒高昂的新情勢，逆轉勝的可能性將越來越高。川普出院後，選戰指標之一的美國股市已止跌回升。川普是否會在「十月大驚奇」後，以「老人與海」的硬漢形象逆轉勝，全球無不密切關注。

（退休駐美外交人員）

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