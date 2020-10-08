自由開講》沒有平等 台灣就不該出現五星旗

陳啟濃

王定宇立委提案修正「國家安全法」，禁止公共場所懸掛、揮舞五星旗。國民黨立委陳玉珍竟然搬出「箝制人民基本權利」的罪名，大力反對這項提案。陳玉珍的主張認為，沒有任何法律將中國列為台灣的敵國，所以對於任何配合中共統戰的歌曲的演唱，中國五星旗的使用等，都是人民該保障的權利。

王定宇立委提案修正「國家安全法」，禁止公共場所懸掛、揮舞五星旗。（中央社資料照）

這樣的強詞奪理，就好比那首歌詞「蒙上眼睛就以為看不見」、「摀上耳朵就以為聽不到」，這樣的自欺欺人。中共武力威脅台灣，處處打壓台灣的國際空間，如果不是敵國，難道是「祖國」？

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王定宇立委其實也不必跟這樣強詞奪理、為敵發聲的立委傷腦筋，何不改推「國家平等法」。只要世界上那些國家，不讓我國國旗可以自由地在他們國家的土地上展示或揮舞，台灣政府就有權力，不讓這個國家的國旗，讓任何人在這塊土地上出現或揮舞。

國家與國家間，首重友善、平等與尊重，在世界各國中，中國是最不友善對待台灣的一國，從來都不願意尊重台灣，更沒有平等的互動。不願意把台灣當國家看，隨時用武力威脅台灣。

王定宇立委（左）提案修正「國家安全法」，禁止公共場所懸掛、揮舞五星旗。國民黨立委陳玉珍（右）竟然搬出「箝制人民基本權利」的罪名，大力反對這項提案。（報社合成／資料照）

如果中共同意中國人或台灣人可以自由讓台灣的國旗在中國土地上揮舞，那我們當然也同意讓五星旗在台灣揮舞。事實卻不然，我們只要用平等、尊重與友善的價值衡量，五星旗自然沒有條件可以自由在台灣揮舞，這跟侵犯人民權利一點關係也沒有，而是在維護國家尊嚴。

（教育人員）

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