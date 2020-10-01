自由開講》可恥的退將

鄧鴻源

陸軍總司令陳廷寵29日在「陸軍軍官學校在台復校70周年慶祝大會」上，致詞表示，「我是中國人，是驕傲的象徵，悲哀的是中華民族仍有不少敗類，不顧祖宗的榮耀，要做美日的走狗。」並痛批台灣社會，由於領導人的無知無智，歪曲歷史，指鹿為馬，還說國軍戰力為零，擋不住解放軍。

這種忘恩負義的人還能當到上將，豈不讓人恥笑？簡直比小兵還不如，更差館長陳之漢甚遠，可別說丟光黃埔人與自己祖宗28代的臉！

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陸軍軍官學校在台復校70周年慶祝大會29日在三軍軍官俱樂部舉行，陸軍官校24期、前陸軍二級上將陳廷寵（中）出席致詞。（資料照）

陳廷寵居然還能在中國開辦台商學校並擔任校董，其學校網站寫的居然是「台灣陸軍總司令」! 蔡總統至少還會說「中華民國台灣」，你連中華民國都沒有，只剩台灣，為何不敢在前面再加上「中國」？你不是自稱當中國人很驕傲嗎？難道是喊心酸的嗎？

32年前他當閱兵指揮官時，帽子居然被自己的指揮刀剃掉，有這樣的烏龍指揮官，難怪戰力是零，枉費

當年李總統提拔他為總統參軍長與陸軍總司令。他卻忘恩負義，有次接受媒體訪問，狂罵李是「王八蛋」與「混蛋」，應該是他自己才是吧？

當時人在現場的藍委吳斯懷，也重申「堅決反台獨」立場，同時喊話蔡英文，別用意識形態把國家帶入戰爭邊緣。

台獨是自己當家作主，會比沒人性的共產黨可惡嗎？為何不反共了？是否與中共「你儂我儂」，不分彼此了？最擅用意識形態治國的政黨，除了國共兩黨外，還會有誰？

這種寡恩負義之徒理應滾出台灣，回去其認為的祖國，好好當個「驕傲」的中國人，以免在台灣到處出洋相，「卸世卸眾」（台語，丟人現眼）。

（大學教授）

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