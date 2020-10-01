全面真軍》總統候選人柯文哲與持續迷航的民眾黨

各位應該不難發現，現在除了PTT之外，柯文哲的聲量可謂不斷下滑、大幅下跌，柯文哲所言所說越來越少人關心，縱使是刻意說出爆炸性言論，群眾也不真的那麼有興趣。

全面真軍

近日，台北市某未立案私人安養所發生3死火警的慘案，這間未立案的老人安養中心已經被當地里長兩次通報，但北市府都未處理，而身為市長的柯文哲竟在面對議員與媒體的質疑檢討聲浪中脫口說出：「市民送長者去安養院，好歹要檢查一下，這到底有沒有登記或證書」、「不能什麼事都靠政府」。這種回應方式顯然已經超越行政怠惰，更是卸責的說法。而這次的公安事故中，我們也毫不意外在第一時間只看到副市長黃珊珊出面處理，過去這半年來柯市府面對各大公安事故，從錢櫃失火、京華城拆除施工意外到安養所失火，柯市長的存在感愈來愈低。同時柯文哲也在天下雜誌的全國縣市長滿意度排名中吊車尾，這對柯文哲來說勢必造成嚴重的心理傷害，同時也對於民眾黨的步調造成打擊。

柯文哲自亂陣腳

各位應該不難發現，現在除了PTT之外，柯文哲的聲量可謂不斷下滑、大幅下跌，柯文哲所言所說越來越少人關心，縱使是刻意說出爆炸性言論，群眾也不真的那麼有興趣。舉例而言，日前柯文哲也首度在媒體專訪中坦承，正朝著選總統的方向所準備，預告挑戰2024。他全力編織著總統夢，正好也和他這半年來無心市政，大小事都交給副市長處理的舉動若合符節，也正應驗了過去自己所說的「市長第二任期時都想做總統，所以都不做該做的事。」

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各位應該不難發現，現在除了PTT之外，柯文哲（中）的聲量可謂不斷下滑、大幅下跌，柯文哲所言所說越來越少人關心，縱使是刻意說出爆炸性言論，群眾也不真的那麼有興趣。（資料照）

這樣的爆炸性發言，理論上來說應該得狠狠的燒個好幾天，但很可惜目前台灣有太多比這個更重要的事情，這個發言被大家當成笑話笑一笑後就慢慢淡掉。柯文哲猛料下盡，蔡壁如也加碼柯文哲第一猛將學姊有意投入2022年士林北投區的市議員選舉，但同樣沒辦法炒起太多聲量，無論正面聲量或負面聲量都是，大多數人對這些新聞感到無感。柯文哲目前正陷入沒人氣的幽谷，縱使呼喚陳珮琪醫師來助陣，也沒有產生太多正面效益，柯文哲本身也沒有解決良方，逐漸自亂陣腳。

立法院淪為國民黨側翼

過去民眾黨一直大力攻訐其他與民進黨合作的小黨為綠營側翼，但前日立法院第 10 屆第 2 會期各委員會的召委選舉上，民眾黨 5 席立委在 5 個委員會直接奉送給國民黨 4 席召委的行為，才真正為各位表演了，身為一個側翼政黨的基本素養。而民眾黨立委高虹安在教育文化委員會竟然還認為時代力量王婉諭把票投給民進黨讓人匪夷所思，同樣的標準想問問高委員如何評價自己投給國民黨的行為？

其實如果站在民眾黨的立場，以該黨方向思考策略來說，民眾黨與「在野勢力」同一陣線，是合理的思考模式，一方面可以站在道德制高點，二方面可以挖藍營的票。藍營下一任黨主席只要不是朱立倫，無論是韓國瑜或馬英九當選，一定都會進入下一階段的失智列車。這個時候民眾黨當然可以期待接收「自詡知識藍」的票，特別是年輕世代部分，集結反對民進黨的在野勢力成為共主。在這樣的思維下民眾黨選擇投給國民黨一方並不是奇怪的選擇，反而是眼下最合理的選擇。非藍營支持者對民眾黨的批評，其實也只能著重在其立場的不斷跳動。自此之後，請柯文哲不要再說什麼自己墨綠云云，這顯然跟事實不符。

而這場藍白合作的鬧劇中，最悲慘的犧牲者莫過於一肩扛下台北市市政重擔的全職工具人黃珊珊副市長了，對阿北付出了青春這麼多年，卻只換來阿北一句謝謝她的成全。下一屆國民黨台北市長的候選人可能會推出蔣萬安還是韓國瑜，而黃副市長如果要當民眾黨的候選人，按照目前的民調數字來看，恐怕機會不大。就算勉強出來參選，也可能會成為下一個吳益政，「那個已經沒用了」。

黨政不分寄生國會

民眾黨從一年前創黨開始，就已經將黨職人員或從是黨務工作的人安插在台北市政府或相關的基金會與公司。2020大選後，在立法院有了黨團，一些領公職薪水，工作卻是從事民眾黨黨務的狀況也不鮮見。輿論也批評說這是為一黨之私濫用公家資源的最壞示範。對此，民眾黨回應這是為了黨政協調的效率，但政黨的黨務人員本應是由該政黨負擔薪水支出，為了節省支出就下修自己的道德標準，對外卻標榜白色力量，宣傳進步的價值，民眾黨的所作所為讓我們看到所謂新政治的光鮮口號之下，表現出來的卻是比藍綠更低的下限而已。

網路聲量嚴重下滑

近期的發展，柯文哲不論在臉書粉專還是其他網路平台的聲量都持續在下探。先不論民眾黨自辦網路媒體是否有違反黨政軍條例的問題，從民眾黨的網路新聞TPP NEWS那慘不忍睹的點閱數來看，這已經不是傳播管道或是平台不足的問題。而是民眾黨與柯文哲已經不再具有群眾吸引力，媒體聲量不只是延續高雄市長補選的慘況，而以TPP NEWS這樣的內容與製作品質，除了被柯黑拿來作迷因嘲笑以外，也只會是柯粉同溫層用來取暖的文宣罷了。一個被政經關不住流量屌打的官方頻道，實在是有點掉漆。

民眾黨面臨很大的困境在於，外行的幕僚團隊與不在狀況內的領導者面對近一年多來國內外政經環境條件的劇烈改變沒有辦法與時俱進調整自身的策略。不僅在政黨論述上找不到方向，找來了許多外型亮眼的發言人不難看出是想複製過去一日市長捧紅學姊的套路，但同樣的招式已經很難再有什麼成效，結果只會看到高雄市長補選4%的慘況一再上演。

民眾黨支持者在網路上最強悍的地方在PTT，然而PTT從去年開始影響力大大不如前，從多項調查中可以發現，一般人使用PTT作為公共議題討論的比例已經大不如前。特別是八卦版，幾乎整個壞掉。也因此無論版主、版眾如何PO文、刪文、洗文，八卦版討論的內容已經很少被記者報導，一般人點進八卦版也很難好好閱讀下去，很容易就感到不耐。如果八卦版的新聞洗不出來，那麼就只是一個取暖園地，投入大量資源並不會獲得效益。民眾黨在臉書的經營受阻，在PTT前幾年是一枝獨秀，但PTT逐漸凋零，民眾黨的新媒體也沒有妥善發展，當然會受到嚴重影響。

搶攻兩岸代言人

眼見自己宣布選總統後的聲勢仍是一蹶不振，柯文哲還是在幻想自己可以在兩岸議題上得分並能扳回一城：民眾黨將廣邀藍綠學者和黨籍立委舉辦論壇對談兩岸與國際關係，這個告訴大家「哈囉我還在喔」的刷存在感舉動被媒體解讀是宣布選總統後的起手式。然而，在兩岸情勢日漸緊張，中共文攻武嚇，共機持續侵入我國領空的時間點舉辦兩岸論壇難道不會讓人質疑是在為中共的統戰唱和？看看馬英九這陣子所發表的種種言論，柯文哲難道認為這是他搶佔兩岸話事人的絕佳機會嗎？

回顧柯文哲在第二任市長任內的種種作為，大多數的時間與心力都在謀劃他的總統大位，而把市政拋在一旁。柯文哲曾在議會回應議員質疑自己的施政滿意度吊車尾，當完市長去選總統會不會很會很慚愧？對此，柯文哲卻還是自我感覺的良好地說：「總統蔡英文在2018年時民調也非常低，仍不礙2020年連任時得817萬票」。看到這裡，真軍想對柯市長說：「阿北啊！ 你吶系麥阿餒我嘛系笑笑啦！」最後，祝福總統候選人柯文哲來年有望逆風高飛，馬到成功！

本文經授權轉載自全面真軍 總統候選人柯文哲與持續迷航的民眾黨

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