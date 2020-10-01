健康醫療網》烤肉怎麼吃不發胖？營養師：從挑食材開始

覺佳欣營養師表示，中秋烤肉一定要選擇正確食材，才能避免一步錯步步錯而吃到發胖！

曾正豪／記者

中秋前夕全民瘋烤肉，該怎麼健康吃才能避免月圓人更圓呢？衛生福利部臺北醫院覺佳欣營養師從食材選擇、烤肉醬用法及烹調方式帶你吃對就不會發胖！

健康第一步從選擇食材開始 第二步選對醬

覺佳欣營養師表示，健康第一步從選擇食材開始！選擇天然食物，避免加工食材如香腸、貢丸等食物，肉類優先選擇中低脂類如去皮雞腿、雞胸肉、豬大里肌肉，海鮮則以草蝦、文蛤、牡蠣、鮭魚等較佳，而百頁豆腐、梅花肉、豬五花、雞翅、牛五花、秋刀魚、內臟等較不建議。並記得搭配足夠的新鮮蔬果，如香菇、玉米筍、生菜、橙子…等，以無糖飲料取代碳酸汽水、含糖果汁、含糖手搖飲。

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第二步是注意烤肉醬的使用，覺佳欣營養師提醒烤肉醬的鈉含量高、熱量也高，常常在烤肉過程中，重覆塗上一層又一層的烤肉醬增添風味，之後因為肉太鹹要搭配吐司麵包一起食用，不知不覺中吃下多餘的鹽分及熱量。建議將烤肉醬倒在碗中，加水稀釋再塗在食材上烤，並改以生菜葉取代吐司，不但可以增加蔬菜的攝取，還可以減少鹽分、熱量、澱粉的攝取，讓身體更輕鬆無負擔。

覺佳欣營養師表示，中秋烤肉一定要選擇正確食材，才能避免一步錯步步錯而吃到發胖！

鋁箔紙使用 營養師這樣說

另外對於許多民眾常問的「鋁箔紙是用反光亮面包魚還是不反光面包魚？」、「秋刀魚怎麼烤不會苦？」覺佳欣營養師表示鋁箔紙的使用，正反面其實並無太大差異，要改善苦味，可在烤魚前先橫切魚肚去除內臟，烤熟後搭配檸檬汁或胡椒鹽調味，同時提醒大家，秋刀魚屬於高脂肉類，烹調時不必額外淋油，可使用鋁箔紙將魚整條包裹起來，避免高溫導致燒焦。

柚子成分 小心藥物交互作用

覺佳欣營養師強調，降血脂藥、降血壓藥、振靜安眠藥、抗心律不整藥、抗癲癇藥、免疫抑制藥易與柚子產生交互作用，建議服用此類藥物的民眾避免食用柚子，如有疑惑可詢問醫師、藥師或營養師，若有不尋常的症狀應馬上就醫。

本文經授權轉載自健康醫療網 烤肉怎麼吃不發胖？營養師：從挑食材開始

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