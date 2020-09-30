政治的日常》政治的所在：天下布武的岐阜

岐阜雖非信長的發跡地，但這裡是信長勢力茁壯最快時代的居城。也因此城市當中四處都有信長遺跡，雖然大多都毀於戰火，僅存的遺跡不多，多是後代慢慢修建而成。岐阜公園附近的正法寺大佛便是江戶時代所建，但儘管如此，對戰國史有興趣的人，還是可以在岐阜市內外，找到很多遺跡或者重建古蹟，略體驗思古幽情之感。

李拓梓

以現在的城市規模來說，岐阜並不是一個大城，火車站附近不少店家關著門，有一點蕭條，旁邊的居酒屋街直到華燈初上之時，才稍有人氣。車站大門出來，第一眼看見的就是寫的「天下布武」的金色織田信長塑像，路上行走的公車也經常以信長、他的夫人濃姬為主題廣告，看得出城市的主要行銷人物便是叱吒一時的戰國武將信長。

流經城郊的長良川是城市的命脈，早年居住在這裡的人用豢養的鳥類鸕鶿捕魚，稱作「鵜飼」，這個傳統傳承數百年，今天已經成為岐阜觀光宣傳的招牌。長良川是交通要衝，也是城市的水源，這裡孕育了岐阜這座充滿歷史足跡的城市。

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這裡早先叫做「稻葉山城」，後來改稱「岐阜」。現在的岐阜城位在長良川畔的岐阜公園內，是戰後重建的。這是一座留有古風，但並非古蹟的水泥建築。岐阜城位在附近最高峰的小山丘上，從公園底爬上去，勢必氣喘吁吁。所幸現在有纜車到半山腰，再往上爬的路並不太遠。登頂之後查看，會感受天守閣居高臨下，易守難攻，城池附近的風景盡收眼底。

岐阜城。（Alpsdake）

最早興建這座城的人並非信長，而是他的岳父，被稱作「美濃蝮蛇」的齋藤道三。齋藤早年是個油商，但因為能力超群，在美濃地區和當地諸侯土岐家交好，土岐家安適慣了不太會打仗，需要精明勇敢的道三幫忙打仗治理，道三得到機會，全力表現，最終把土岐家取而代之，成為風雲一時的「盜國者」。

岐阜城。（圖：作者提供）

齋藤道三不只能打仗，也很會治理，他是第一個把城池築在山崗上的戰國武士，因為他很清楚，承平時期在平地築城的技術，在戰爭時無法發揮防禦功能。城築好之後，道三一改國去由寺廟、神社經營特許商業的專賣措施，推動「樂市」、「樂座」的自由貿易市場。

道三很清楚，商業繁盛，領主從中抽稅，利潤遠比等待不確定的田賦要豐厚許多。稻葉山城位於長良川畔，是東西交通要衝，道三的政策吸引了無數商人來到此活動，讓城下町熱鬧非凡，也奠定了他一方之霸的基礎。

齋藤道三。（維基共享）

信長是道三的女婿，他的夫人濃姬應該是個美女，無論是「濃姬」或者「歸蝶」，她的名字至今仍被套用在可口的清酒、草莓等受人喜愛的食物上，她做為道三女兒、信長夫人的地位，影響了戰國歷史的走向。1556年道三和兒子義龍衝突，最終死於非命，後來為道三報仇的人便是信長。信長年輕時作風大膽新派，常被長輩認為是怪怪少爺，但此人做事麻利、想法創新，繼承父親的政權後，讓織田家從地方小諸侯進而可以問鼎中原。

1560年他在桶狹間剛剛大敗當時最強武將今川義元，1561年他就出兵美濃，為岳父報仇。信長不按牌理出牌，敢於在亂世重用有才能的平民，手下木下藤吉郎，也就是後來的豐臣秀吉，為了以兵貴神速之姿攻下稻葉山城，用了一個晚上的時間，在長良川畔築起「墨俁一夜城」，沒想到這招的齋藤軍等到天亮才發現，卻已經無力攻城，織田軍因為這個緣故，最終擊敗了當時在位的齋藤家當主龍興。

信長攻入稻葉山城後，將之改名「岐阜」，典故取自周文王自岐山而出，君臨天下之意。當時信長已經算是諸侯的一方之霸，他頒布「天下布武」，便是宣示要以武家政權，取而代之當時已經無力主導政權的室町幕府。信長之舉震動多路諸侯，當時他陸續擊敗征戰中部的幾路強敵，「天下布武」之說，已經有霸主的味道。

岐阜山城圖。（維基共享）

公元1561年信長攻下岐阜後，依然執行岳父的自由貿易樂市、樂座政策，憑著信長的武力威名和自由市場的吸引力，岐阜城下町一步一步走向繁榮之巔。一直要到1579年信長因為需要離京都更近，而將居城遷至琵琶湖畔的安土城為止，這裡可以說是戰國時期商業貿易的中樞點。織田家也因此更加茁壯，成為戰國時期喊水會結凍的天下霸主。

岐阜雖非信長的發跡地，但這裡是信長勢力茁壯最快時代的居城。也因此城市當中四處都有信長遺跡，雖然大多都毀於戰火，僅存的遺跡不多，多是後代慢慢修建而成。岐阜公園附近的正法寺大佛便是江戶時代所建，但儘管如此，對戰國史有興趣的人，還是可以在岐阜市內外，找到很多遺跡或者重建古蹟，略體驗思古幽情之感。

此外，今日的岐阜公園內有一尊阪垣退助的雕像，這裡是1882年自由民權運動正夯時，倡議者板垣退助在演講時遭到刺殺但大難不死的地點。板垣被刺之後，有一句「阪垣雖死，自由不死」的名言，被流傳為自由民權運動的金句之一。不過後人考察，說這是當時治療阪垣的醫師後藤新平的即興創作。阪垣後來一直走非主流路線，也應邀出任過「台灣議會請願運動」的顧問；後藤則一直走主流路線，成為台灣的民政長官，兩人在岐阜的意外交會，並留下這令人誤會的絕句，也算是有趣的巧合。

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