個人意見》Ask Her More

我們怎樣對待女性的公眾人物，其實反映的是社會看待女性的角度，女演員有很多可以分享的，不是只有身上的禮服，難得訪問到她，問她拍片計畫對產業前景的看法都好，而不是永遠的「爆乳」「辣翻」「長腿超正」，我們把從事同樣職業的兩性都當成一樣的專業人士對待，才是真正的平權。

個人意見

這是一個已經有好幾年歷史的活動，是由好萊塢女星所推動的，一開始是希望女星在紅毯上被訪問時，能夠被多問一些工作相關的，而不只是問珠寶看身材，轉一圈給大家看背面，我第一次感受到這種奇妙的性別不平等，是妮可基曼在1997年的奧斯卡頒獎典禮，穿了一套我認為是有史以來紅毯第一名的迪奧中國風刺繡禮服，訪問者也叫她轉了圈，背面是精緻的網紗刺繡設計，點綴著流蘇，然後接著問，她老公湯姆克魯斯「你想不想看到你太太露背」。

我忘記湯姆克魯斯怎麼回答了，但我當時想，妮可基曼活生生地站在你旁邊，你不跟她聊接下來的拍片計畫也就罷了，聊衣服的設計理念都好，可是那個訪問者選擇了問「為什麼不露背？」，雪上加霜的是不是問她本人，是問她老公。

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長久以來女性在爭取同工同酬的同時，其實這些都是互相關聯的，女性只是男性的點綴，所以男星的片酬多上同劇女星好幾倍也是理所當然的。當然，有人對「多問她一點」這個活動有微詞，因為紅毯現在是一個產值龐大的產業，一線女星的造型從頭到腳都是商機，紅毯從最早期片場制度，女星的紅毯造型由電影公司包辦打造形象，到有一段的自由時間，女星們都穿自己買的衣服，戴自己擁有的珠寶（比如伊麗莎白泰勒），到九零年代晚期開始造型師受到重視，品牌發現紅毯曝光可比辦服裝秀有用，對時尚有興趣的人才會看時尚新聞，雜誌的廣告效益比不過紅毯上的女星說一句「我今天穿香奈兒」。

到九零年代晚期開始造型師受到重視，品牌發現紅毯曝光可比辦服裝秀有用，對時尚有興趣的人才會看時尚新聞，雜誌的廣告效益比不過紅毯上的女星說一句「我今天穿香奈兒」。（AFP）

當然紅毯女星展示身上的服裝配件也是工作之一，那不只是提供衣服而已，從以前的贈送，到現在往往是簽訂整包的合約，好比代言同品牌的香水或化妝品、受邀參加有極高酬勞的品牌活動，因此有人會覺得紅毯女星佔盡便宜，還要人家專注在電影事業上是不是有點太多？當然沒有，因為所有明星都會受贊助簽合約，你以為喬治克隆尼或羅伯派汀森身上的西裝或手錶是自己買的嗎？那都是廣告代言，模式與女星並無二致，羅伯派汀森就循著莎莉賽隆的模式在紅毯穿迪奧也拍了迪奧的香水廣告啊，但是可沒人叫男星長篇大論的背品牌名，他們最常被問的還是拍片計畫。

這樣的現象不只演藝界，根據統計，男性運動員被提到運動表現的報導是女性運動員的三倍之多，女性運動員被提到外表和年紀的機率也遠超男性運動員，這其實是反映一種社會的心理狀態，就是：女性被重視的還是外貌，明明性別平等運動這麼多年，而女星還是得順從的在大家面前轉一圈，女性政治人物民調高或低大家還是會叫她多微笑，可沒人叫川普笑一個。

我們怎樣對待女性的公眾人物，其實反映的是社會看待女性的角度，女演員有很多可以分享的，不是只有身上的禮服，難得訪問到她，問她拍片計畫對產業前景的看法都好，而不是永遠的「爆乳」「辣翻」「長腿超正」，我們把從事同樣職業的兩性都當成一樣的專業人士對待，才是真正的平權。

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