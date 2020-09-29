法律歸法律》20 歲和 18 歲，真的差很多嗎？

最近聽說要修法了，要將台灣目前年齡的標準，都以 18 歲作為分界，連修憲第一個議題，都是要下修投票年齡。你準備好了嗎？

陳孟緯

18 歲就可以登大人，代表你已經足夠成熟，可以獨立和社會進行「無閹割版」的互動，但於此同時，也表示你已經做好準備為其他人負擔完全的責任。

到底民法之中，成年和未成年之間的距離，差了多少權利及義務呢？

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20 歲和 18 歲，真的差很多嗎？（https://pixabay.com/）

18歲可享有怎樣的權利？

成年之後，終於可以脫離法定代理人的控制，自己決定財產上、身分上的一切事務。

所以成年以後，可以決定要跟誰訂約買賣，就算是高中剛畢業，也可以買一棟房子；出去玩可以簽本票租腳踏車。

大學念得不開心可以休學；去超商打工不必要有父母的同意；可以跟男女朋友訂婚、結婚、離婚；繼承來的土地，也可以和其他共有人決定怎麼分割等等。

可以獨立參與社會活動，也當然包含當訟棍！

依照民事訴訟法的規定，成年後就可以獨立起訴、寄發支付命令、聲請強制執行財產等等，就算沒請律師，法官也不能再當你是鴨子聽雷，所以一旦起爭議，法院不可以請你回去問過爸媽才准你的訴訟。

18 歲應負起怎樣的義務？

相對的，調降成年年齡，也代表法律決定要讓你自由放飛自我，所以一旦闖了禍，爸媽也可以不必再幫你擦屁股！

於是，如果在網路上買了昂貴的奢侈品後棄單，不可以用未經父母同意為由主張契約尚未生效；騎車不小心撞到行人，爸媽可以不必和你負擔連帶賠償責任，由自己負擔賠償責任。

降低法定年齡，究竟會不會出事？

先談談結婚。

根據內政部初婚者結婚年齡的平均數，自 2000 年的男 30 歲、女 26 歲，至 2019 年末，短短 20 年間已攀升至男 32 歲、女 30 歲。

而我國人民晚婚的原因，有非常多，除了自主意識的抬頭，也有因為經濟壓力的關係。所以很清楚，這些因素都和「年紀」沒有直接關係。

另外，其實在經濟獨立之前，大部分的需要比較多錢的交易，都會需要經過爸媽的同意。所以就算將民法上的成年人改成 18 歲，其實爭議也並不會太大。

最近聽說要修法了，要將台灣目前年齡的標準，都以 18 歲作為分界，連修憲第一個議題，都是要下修投票年齡。

你準備好了嗎？

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