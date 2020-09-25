自由開講》兩岸一家親的在台「中國人」！

陳慶坤

共產中國的習皇帝，在聯大演講表示「我們永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍。」卻在中國的周邊大興土木，每天軍機繞台武嚇台灣？在台灣的中國人應聲附和恐嚇台灣。馬英九日前再度語不驚人死不休的叫囂「一旦政策錯誤，千萬人頭落地」？昨天高調支持統一的前國民黨立委邱毅指稱「我就是在台灣的中國人」，「台獨是一些幼稚的把戲」嗆台獨人士有能耐的話就來抓他？

前國民黨立委邱毅（見圖）表示，「我就是在台灣的中國人」，嗆台獨人士有能耐的話就來抓他。（報社合成照／路透社）

黑格爾（G.W.F.Hegel）曾經斷言：「中國人是適合做奴隸的種族。」這個民族人格被奴隸化之後就是「臉厚心黑」；國共兩黨滿口的仁義道德，卻為著鞏固家天下政權殺人無數！只因為距中國離得那麼近，台灣很倒楣被中華民國強佔殖民，劣質的中華文化宰制著台灣人的靈魂，導致像這樣在台灣的中國人特別多，從高級的知識份子到販夫走卒都可以看到奴隸性格的蹤跡。

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由於中共倒行逆施，導致台灣漸為國際所承認之時，美國高級官員相繼來台訪問。淡江大學全球發展學院院長包正豪批蔡英文「朝拜天朝特使」自甘為奴？若此，那些國民黨政要、權貴朝拜中國天朝，唱和一國兩制甘於受共產極權統治，就不是自甘為奴？知識份子自我甘於淪為共產之奴，是威權專制的政治天性使然。邪惡的暴政並不可怕，可怕的是對邪惡的屈服、沉默或讚美。

為共產中國統戰台灣，到處充斥在台灣各個角落，使得台灣境內的敵人比境外的敵人多。事實上在台灣的中國人不只是「心懷祖國」這樣的簡單情操，而是意底牢結的根源性問題，因為他們不習慣台灣民主自由的生活方式，他們鄙視台灣；中國人企盼的是一個強而有力的「皇帝」；從天上掉下來的「紫微星」龍的傳人來駕馭他們，使他們甘於為奴？這是他們祖宗帶來的奴隸性格。

中華文化所形塑民族性，也是近代中國歷史敗亡命運的具體原因，中國五千年文化確實比現代的巡弋飛彈來得的厲害？將民族性的「阿Q精神勝利法」發揮得淋漓盡致。因此，被馴化的民族人格成為猬瑣奴性精神所鞭笞，根本不配與近代西方民主自由、渴望尊嚴的政治哲學一爭高下。悲嘆，這些在台灣的中國人如蟲蟻宵小的儒家狼犬，投共賣台其最終敗亡的命運將是指日可待！

（大學助理教授）

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