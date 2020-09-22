童話法律》我受不了爸媽了，可以換嗎？

八點檔常演到子女和父母鬧的不愉快，因此自行宣布和父母斷絕關係，再認別人為父母，這樣的舉動，在法律上有效嗎？

黃郁真

很久很久以前，有對善良的老夫婦，有天老爺爺出門，在路上發現一隻中了陷阱的白鶴，它痛苦的哀號著。

「小白，既然你誠心誠意的呼救了，那我就大發慈悲的幫助你。」

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中二病發的老爺爺說完大笑了三聲，便解開陷阱讓白鶴逃走。

「啊，我這該死的、無處安放的善良啊。」

中二病發的老爺爺說完大笑了三聲，便解開陷阱讓白鶴逃走。（網路）

一個暴風雪的夜晚，有個肌膚若冰雪的女孩敲了老夫婦家的門，說自己父母都不在了，想要尋找不知道姓名也沒見過的親戚，卻因下雪迷了路。

在古時候，孤身一人線索全無的萬里尋親也是很正常的，大家真的不要覺得奇怪，反正時候到了，自然就放棄了。

總之，老夫婦收留了女孩，他們都好喜歡他，女孩說：「不如我來當你們的女鵝吧，親戚什麼的都是浮雲啦！」「好呀好呀好呀！」老夫婦高興極了。

然而，多了一張嘴，家裡的米很快就吃完了，於是女孩提出織布賣錢的主意，並交代織布和上廁所一樣，絕對不能偷看。

女孩織出的布非常漂亮，老爺爺拿到鎮上賣了很高的價錢，也改善了家裡的經濟狀況。



但老夫婦實在太好奇女孩是怎麼辦到的，有次就打開門縫偷看，結果居然看到一隻白鶴在拔自己身上的羽毛來織布！

白鶴發現了老夫婦而變回女孩，他說：「老爺爺，我是小白，一旦這個祕密被發現，我就該離開了，這陣子能當你們的女兒，我覺得很幸福，」

語畢，又化為美麗的白鶴向天空飛去。

日本郵票：白鶴報恩。（網路）

可以想當誰的女鵝，就當誰的女鵝嗎？

八點檔常演到子女和父母鬧的不愉快，因此自行宣布和父母斷絕關係，再認別人為父母，這樣的舉動，在法律上有效嗎？

沒有喔。想要和原本的父母斷絕關係，認別人為父母，就必須進行「收養」。

即使子女已經成年了，原則上也要經過父母同意，才能被別人收養，而且收養不會因為大家講好就生效，必須特別向法院聲請認可。

假設白鶴說的是真的，收養會因為他的父母已經過世而例外不用經過他們的同意，但白鶴與老夫婦並沒有去法院進行收養程序，因此在法律上仍然沒有親子關係。

如果被收養了，原本的親戚和我是什麼關係？

就算被別人收養，跟原本的親戚在法律上仍有血親或姻親關係，所以還是不能和原本的爸爸或表姐結婚。

不過彼此間就沒有權利義務關係了，例如不能繼承原本的爺爺的遺產，也不用扶養原本的父母和兄弟姐妹。

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