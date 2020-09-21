自由限時批》北京求饒了！

李全無

中共現深怕川普大選有危機，會發生「十月風暴」，會造成紅色政權垮台，竟心虛提前（20日）由《人民日報》發出「求和」訊號，低頭道出「中國無意挑戰取代美國，也無意與美國面對抗」的心聲。此亦和目前「耀武揚威」的囂張作為，反差太大，且曝露了毛澤東「欺軟怕硬，得進敗退」欺敵戰法，類此跪求討饒的邪惡嘴臉，未必能跳過「天下圍攻」的刼數命運。

直到今天，中共還指控美國「通過給中國下絆子、上銬子，來達到目的。」殊不知自己的欺瞞、偷盜技術，通通被戳破，咎由自取，還怪被拐騙了的美國恩人，使自己有了近30年的建設起飛。

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如今中美關係面臨的困難，竟說是「完全是美方一手造成的」，真是恬不知恥。

《人民日報》的文中還說，中國對中美關係的政策立場向來是「保持高度的穩定性和連續性。中方致力於同美方發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係」。該文也不忘幫中共洗白，稱中方「從來不會主動挑起事端，始終保持最大限度克制」。真是騙人不臉紅。

再者，鄧小平的改革開放、不爭霸、韜光養晦路線，卻偽裝「隱暪」老美成功，攫取許多高科技、經貿及軍事的成就。然則，習大大卻反其道，蠻橫到底搞「中國夢」、一帶一路「稱霸、稱帝」的路線，反其道而行，致變成今天自由民主世界的「禍源」。

直到武漢病毒疫情禍害全球世人，才露出邪惡猙獰的面目，成為眾矢之的，及世界「公敵」。但又不知檢省思過，韜光養晦，反變本加厲，在各地搜括、釁戰，自形成「民主世界反中共大聯盟」討伐的力量，誠是早知如此，何必當初。

而中共之所以恐懼，欲透過人民日報釋出「求和」的訊息，原來是怕「兵凶戰危」搞垮自已。

據《華盛頓郵報》18日報導，隨著美國總統大選接近，爭取連任的川普困於苦戰，北京越來越擔心，川普恐怕會為了轉移選民對國內問題的關注度、拯救選情，而刻意挑起與中國的對抗，包含與台灣建交，甚至是美中開戰。因為「這次美國大選幾乎是中共生存威脅。」

北京大學國際關係專家賈慶國還「言不由衷」地說華府「為了傷害、毀掉中國，他們可以做出任何事情，即使會付出前任政府認為不可接受的代價」（按:在習政權下無學者敢說真話）豈非在「警示」習大大的危機，是何以致此。

其實，川普政府對中共（非中國人民）的敵意很明顯，從貿易到科技、科學、媒體、武漢肺炎流行病等領域，都能見到白宮逐漸築起對抗紅色中國的壁壘。

《華郵》指出，為北京提供意見的專家學者發現，認為「川普不會對中國太過分」的想法可能是錯誤的。由於美國疫情失控，死亡人數接近20萬，川普便試圖轉移公眾對防疫不力的批評，一再指責中共傳播「武漢病毒」，而後美國已經在全世界範圍內阻礙華為拓展業務，華府下令自9月20日起，禁止美國境內下載TikTok和中國的WeChat 。此外，川普近來卯足全力打擊中國人權問題，例如在新疆與香港的鎮壓活動，並且加強在台灣與南海的勢力，這使得部分學者預測，華府下一階段的目標就是要遏止北京對台灣和南海的侵略行動。考慮到川普反中共舉措的力度，學者認為美國不是不可能在南海諸島上發動軍事攻擊，或是與台灣建立正式外交關係。「以前這種事情是難以想像的，現在已經可以想像了。」顯然，北京學者有此覺悟，但智慧如崇禎帝的習大大會懂、會聽、會改嗎？

川普政府對中共的敵意很明顯，從貿易到科技、科學、媒體、武漢肺炎流行病等領域，都能見到白宮逐漸築起對抗紅色中國的壁壘。（AP）

就像中國高科技產業刻正面臨美方全面的圍堵，整個發展路幾乎都被斷光，而習大大近日卻揚言，將在2025年之前砸9.5兆人民幣（下同，約1.4兆美元、42兆台幣），投入到半導體及AI等領域。隨後，網路即瘋傳一段華為創辦人任正非昔日受訪的一段談話，指「發展電子工業，中國過去的方針是砸錢，晶元光砸錢不行，要砸數學家、物理學家等」；無異吐槽了習大大平的愚蠢策略。

事實上，「學」不如「偷」，現在「偷」不到了，只能「乾瞪眼」了。而任正非在2019年5月21日受中共官媒訪問時說「以前修路啊、修橋啊、修房子啊， 已經習慣了， 只要砸錢就行了。 這個晶元光砸錢不行， 得砸數學家、物理學家、化學家……」這段舊話被剪接後瘋傳的網路上，網路上一片吐槽聲，「高層黨員聽不明白了。文革都把數學家，物理學家，化學家搞死了。現在怎麼砸他們？？？」、「數學家，物理學家和化學家也是需要成長的，國內都去街道成長了，黨建領導全中國。」

網友指搞晶元砸中共的科學家也沒有用，砸不出，因為中共的科學家都是一幫蠢貨，一幫靠關係混上位的豬，真正的優秀人才都被制度扼殺了！」等，不一而足。 美國總統大選即將在11月3日登場，通常在選戰最後的衝刺階段，泰半會有影響選民投票意向的「十月驚奇」（October surprises），讓各界都在猜測兩黨候選人會祭出怎樣的動作影響選民，有學者更直言「十月驚奇」可能會是中美開戰。

像美國《政客》（POLITICO）雜誌日前和情報公司「Morning Consult」合作進行民調的數據顯示，對於美國人民而言，影響投票意願的前三名分別為經濟、醫保、以及疫情。在約2000名受訪者中只有35%的人認為「中國議題」對這次總統選舉很重要，《政客》更直言中美關係不會左右11月的大選，但主導這份調查的《政客》中國事務主編戴維（David Wertime）則表示，雖然他認為「十月驚奇」與中國相關的概率不大，但不能完全排除這個可能。

根據《美國之音》報導，儘管民調如此，但備受關注的疫情和經濟與中國交織在一起，這使得中國一題不斷浮出檯面。資深共和黨民調專家弗蘭克（Frank Luntz）就表示，川普在「制裁中國」這方面的表現相對較好，國際關係學者拜姆（Bhim Bhurtel）更在《亞洲時報》的撰文中指出，有不少專家預測今年的「十月驚奇」可能是川普政府在南海對中國採取軍事行動，畢竟中美關係近期跌至谷底，中共在南海也動作頻頻。至於中共軍事威脅民主台灣，亦將是川普動手的有利點，得一併解決南海問題。

川普政府一直遊走在中國對「一中」政策的忍耐邊緣，近期不僅向台灣出售越來越多先進軍事裝備，近更計畫售台巡弋飛彈、水雷、無人機等軍備，讓台灣像「刺蝟」一般難攻打。不久前，更派出衛生部長艾薩（Alex Azar），及近由國務院次卿柯拉克（Keith Krach）等率高階官員訪台。與此同時，美國與中國軍方各自在南海動作頻頻，中國不斷進行軍事演習，共機連續3天逾越台海中線挑釁。連英國《每日電訊報》（The Telegraph）駐台記者史密斯（Nicola Smith）都痛批「中國官方媒體在美國官員與台灣民選總統共進晚餐後，對她祭出死亡威脅。在哪個世界可以接受？」自是激怒自由國際社會，群起轟擊中共。

也就是說，中共的存在，具有一定侵略性並帶來一定威脅，使整個印太區域不僅台灣，都會更加警覺並了解中共政權的邪惡本質。

美助理國務卿史達偉（David Stilwell）9月17日在出席國會參議院外交委員會涉華問題聽證會時表示，北京近期在全球的舉動，並非一個負責任的全球性大國所為，而是目無法紀的霸凌。

美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）近日更指，中共在世界舞台上是「流氓行為者」，企圖支配全球。並在18日發聲捍衛台灣，斥中共對台「軍事恫嚇」。

現就連美國國會也不忍了，像眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）不久前就巳提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），即將會通過，其目的在闡明並加強美國對於武力攻擊發生時防衛台灣的承諾。法案並給予美國總統有限國防授權，在台灣遭受中國的直接武力襲擊、中國藉武力奪取台灣實質管轄領土，以及台灣人民或軍人遇害或生命遭逢威脅等情況下，美國總統有權動用武力，並採取總統認為的必要與適當措施，確保並捍衛台灣免遭武力襲擊。法案也要求中國放棄使用或威脅使用武力犯台。

據指出，這項法案採取多項重要步驟，以因應中國對台灣採取的一系列侵略行動，以及中國在香港、南海與中印邊境造成的緊張局勢升級。

游賀表示，鑑於中國的各項挑釁行為，很顯然，中共已不顧國際譴責或強烈反對，迅速實現自己的領土野心。

游賀表示，美國對台灣的戰略模糊最初是為了避免挑釁北京攻擊台灣，並鼓勵和平關係，但這項戰略顯然以失敗告終。中國人民解放軍在台灣海峽引人注目的軍事建設與挑釁，加上中共的公然威脅，中共對台灣的意圖已十分明確。

他並指出，美國必須立即採取行動，畫出明確紅線，確保中國不會超越界線。台灣是個擁有近2400萬人口、充滿活力的民主國家，美國有義務堅定支持台灣。

在美台高階互訪上，法案鼓勵美國總統或國務卿赴台與台灣總統會晤，並歡迎台灣總統在美國國會發表演說。法案也敦促美國貿易代表在法案生效後180天內，與台灣就雙邊貿易協定展開協商。

據美軍事記者David Axe撰文記者近日撰文指稱，美軍在9月中旬進行的「太平洋捍衛者2020」（Pacific Defender 2020）兩場聯合演習中，以相隔8000公里的距離，模擬大跨度奪島演習，並用遠程火箭彈模擬攻擊「中國船艦」。

「太平洋捍衛者2020」演習，目的是要因應南海的緊張情勢，演練如何在30天到45天內，從美國本土移防一個陸軍師，將師部與所屬的數個旅級戰鬥隊快速部署到太平洋地區。

文中猶稱，南海很可能是一場大規模區域戰爭的起因。這就是為什麼美國在太平洋的軍事戰略越來越注重於佔領和控制小島嶼，以對抗更大規模的解放軍之原因。

目前美國陸軍在印太地區已部署8.5萬名常駐兵力，並且自2014年起以「太平洋棧道」（Pacific Pathways）為代號，持續與區域盟友進行聯演；但「太平洋捍衛者」演習更加重視美軍實兵動員、運輸與執行作戰部分。 目前美軍的「勇敢之盾」軍演，亦已試射戰斧飛彈，關島海域並已集結逾萬美軍操練，聲勢驚人！

簡言之，美國的經貿科技軍事都已全方位準備好了，很可能在十月創造美中的「大驚奇」了！值得吾人拭目以待。

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