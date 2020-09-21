自由開講》我的國家名字叫台灣！

洪昱睿

數年前，在國內為了參加某娛樂事業外商在台開設的會員俱樂部，到現場填寫資料，排隊在筆者身後的一名同是台灣人的年輕人指著表格上的國籍欄問我「請問這個要怎麼填？填『中華民國』可以嗎？」我當時回答他「可以啊，如果你覺得中華民國可以代表你就ok啊。不過我是填『台灣』啦。事後我一直在想，為什麼在這個國家會需要問別人這種問題？美國人、日本人、中國人會遇到這種問題嗎？

我不否認現實狀況，我心中認為的國名叫台灣，而她目前也被叫做中華民國。但是國家認同真的無法改變嗎？當大多數人都改變時就能改變了，我也是經歷思想調整的過程的。較強硬的「中華民國派」常對主張台灣正名人士嗆聲「不喜歡中華民國可以滾！」，這邏輯我無法理解，有一群擁有軍武的異邦人來到我世居的台灣，強迫我用一個我不喜歡的新名字，我不想接受就只能離開？坦白說我也沒那種家境可以說走就走，反倒是異邦人當中的富裕階層紛紛去拿另一國護照或居留權。又有些人常嗆「不認同中華民國就不要用新台幣！」，這更是神邏輯，貨幣只是用於交易的媒介，難道用美金就得認同美國？那用比特幣應該認同哪一國？

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日前公布的新版護照保留的舊東西包括了將「Republic of China」字樣縮小後圍繞在所謂的「國徽」上，第一、這樣的設計我個人審美上覺得很不好看。第二、保留「中華民國」還不夠嗎？對國內可以交代就行了，給外國人看就不應該再用「China」了。

行政院於本月2日公佈新版護照（右），由於放大「TAIWAN」，讓很多民眾很期待。圖左為現行護照。（資料照）

最近筆者發現，韓國最大入口網站「NAVER」，新加入會員時手機號碼的國籍選項，台灣是「Taiwan, China +886」（圖一）。另外，日本線上語言學習網站「Bondlingo」上，選英文介面的各國國名日語、英文、日語羅馬拼音中的英文部分，台灣是「Taiwan, Province of China」（圖二），看了這些例子其實心酸大於憤怒。

圖一。（作者提供）

圖二。（作者提供）

我們並不需要像中國小粉紅那樣，疑神疑鬼，還沒搞清楚狀況、有點風吹草動就玻璃心碎、喊打抵制（參考中國學者吳銳《你不可能是漢族》）；我們需要的是所有生活在這塊土地上的人們，團結一致、實事求是、凝聚共識，經由民主程序使內部意見整合好了，才能大聲告訴國際「我的國家名字叫台灣！」。

（外語工作者）

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