自由開講》參與聯合國事務 擴展國際空間

◎林正二

美國駐聯合國大使克拉夫特與我駐紐辦事處長李光章會晤，她表示美國將協助台灣進一步參與聯合國事務。

美國駐聯合國大使克拉夫特（右）與我駐紐辦事處長李光章（左）會晤，她表示美國將協助台灣進一步參與聯合國事務。（美聯社）

未來後疫情時期「綜合性安全」與「共同性安全」概念將更為強化，在國際活動相互依存的全球化世界裡，台灣應在國際共同問題如公衛醫療、地球暖化、環保生態、婦女、人口發展、經濟安全與資訊社會問題、災難援助以及民主人權、亞太安全等議題，積極開發，以期能參與聯合國相關組織，建立國際合作模式，策略如下：

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一、隨著全球化浪潮襲捲各國，「全球公民社會」在各類跨國性議題上有相當影響力及參與能力，在聯合國的各種會議如地球高峰會、世界人權大會、人口發展國際會議、婦女會議，以及聯合國環境計畫與愛滋病防禦計畫等，幾乎都有非政府組織的參與。台灣應透過這些全球議題相關國際會議的積極參與，跟全球各重要領域的非政府國際組織連結起來並建立起密切的合作關係，以強化我在聯合國等國際組織上的力量。

二、建立我對全球重要議題掌握與解決的主導地位。針對我國擅長的全球化議題，如全球流行性疾病防治與國家醫療保健制度建構問題、全球資訊社會的發展與相關文化社會議題、經貿發展、亞太地區民主發展與安全問題等，都是我可掌握發揮、提供各國我寶貴經驗之議題。

透過這些國際會議，邀請歐美日國家各相關領域的學者專家與意見領袖來台參與討論，並進行長期研究，將使得國際社會更了解台灣在財經、資訊科技、文化與社會發展、醫療保健、民主發展及地緣戰略方面不可或缺的重要性，將台灣與國際緊密連結在一起。

三、加強我對國際社會的貢獻，建構我國際地位與影響力。除了積極參與各項國際會議，跟聯合國等各國際組織建立密切關係外，我更要積極提供人力與物力支援、協助解決各項全球問題，如愛滋病防治、飢餓貧窮、救災、全球暖化與環保等問題，以建立我國的良好國際形象與地位。

四、台灣資訊電子產業獨步全球，政府可提出「縮小全球數位落差」的計畫，透過各國政府、企業團體與民間社團及學校的長期合作，縮小落後國家的數位教育與電腦設備。透過此計畫的長期進行，台灣將可參與聯合國有關國際數位的組織，提升在全球公民社會中的形象，並與各國資訊產業及相關團體建立更密切的合作關係。

五、政府各部會彙整出相關業務具有全球性質的各項議題後，支助相關民間團體與全球各民間組織連結，合作研究並交換議題有關的資訊，以建構台灣在聯合國全球公民社會的緊密網絡。

（退休駐美外交人員）

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