自由開講》新版數位身分證的內憂與外患？！

◎陳慶坤

關於媒體報導「謠言終結站」，質疑數位身分識別證（New eID）規劃案遲未公開，恐有黑箱作業疑慮。內政部表示就規劃案調整後，適時對外公開絕無黑箱作業；而且強調New eID規劃案的重要內容，都已在卡案及系統案的招標文件中，並非無法知悉。事實上，今年來即使在武漢肺炎（COVID-19）防疫大戰期間，對數位身分證的質疑聲浪從未稍歇，原因是它確實充滿國家安全的疑慮。何況它未立專法無法可管，確實存在著內憂外患的困境，但為何內政部還是加緊腳步、「勇」往直前義無反顧？

就內憂而言，作為執政黨其掌握國家預算資源、相關利益非常龐大不言可喻，但這勢必引起各路人馬的競逐爭奪；龐大的利益團體布下天羅地網，安插遊說團體、有力人士加以策動。「國會史上最大弊案」SOGO經營權，即是透過「白手套」企圖公司法修法或舉辦公聽會，施壓經濟部官員；又如一九九二年一高十八標弊案，時任交通部長簡又新以「行政裁量、政策取向」，涉嫌圖利特定廠商，簡又新遭外放英國；又如慶富獵雷艦詐貸弊案，其實從二Ｏ一四年慶富標得獵雷艦案後，爭議就不曾停過，結局是讓銀行至少吃下一五Ｏ億呆帳。族繁不及備載罄竹難書！這是民進黨需要引以為戒的，商人無祖國，商場本來就是利益擺中間，其手段在策畫的過程確實沒有「道義」二字。他們如何建布在權力核心人物的身邊，誤導當權者的視聽，左右政策是慣用的手法。所有弊案幾乎都到出皮漏了才豁然明朗，事過境遷已成追憶，只是當時已惘然！

請繼續往下閱讀...

其次外患，政府將身分證擴大應用到數位領域，本來就可能大幅侵蝕人民數位生活的匿名性，這是不爭的事實。何況中資廠商介入的疑雲不斷？得標廠商不清不楚的產地證明，如何令人放心？昨天美國商務部發布命令，為保護美國人免受中國共產黨的威脅，美國禁用中國社群媒體APP「抖音（Tiktok）」、「微信（WeChat）」。這無疑是台灣人無以承受之輕？

弔詭的是，在這一個重大議題上，只看到零星的國民黨立法委員質詢，有的也僅在乎要加上「中華民國國旗」？甚至懷疑民進黨政府是否要監控人民的指控？其立場不值一哂。圖為去年國民黨立法院黨團舉行記者會痛批蔡政府為了去中華民國化，不斷地以小動作蠶食、去化，一步步讓中華民國消失。（資料照）

弔詭的是，在這一個重大議題上，只看到零星的國民黨立法委員質詢，有的也僅在乎要加上「中華民國國旗」？甚至懷疑民進黨政府是否要監控人民的指控？其立場不值一哂。但卻看不到民進黨委員，對數位身分證的質疑？即使黨員有義務護航中央的政策，但是事關國安議題，是否也盡一份監督之責？中研院學者何建明表示，對於數位身分證，如果用IC卡登錄，從密碼保護、通訊、雲端到承辦人員等整個系統，每個地方都可能出現資安漏洞。他反對eID而辭政院科技會報副執秘，為何內政部急於New eID的發放，而不提供公民審議的時間，來確認全面換發之必要性？

（大學助理教授）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法