自由限時批》老共兵臨城下 老K媚敵醜態畢露

杭東

有這樣媚共的在野黨，台灣還需要敵人嗎？！

「海峽論壇」老K「求和」不成，連「道歉」都不給，反淪為對岸網友的「乞丐」，簡直丟臉到家。而老共蠻橫的侵門踏戶，居然無視還幫腔。在對岸不斷海空機艦擾台，有如「兵臨城下」的嚴峻，老K卻利用美豬批在保台的老美，還配合對岸誣蔑台灣防疫的國際成就。更說台灣擋不住「武統」，不是「首戰即結束」，便是會挨大小「打」等種切，竭盡股肱之力，是要唱衰台灣。

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這種舔共的「斯德哥爾摩症」病態，實已到了其心可誅的地步。

從馬英九到馬朝的一些藍營官員、立委、議員及退役將領等，拿的是中華民國薪俸、退休金，但講的卻是要消滅ROC的中共CCP、中華人民共和國PRC話，敵友不分，處處和民選政府為敵，復處處打擊保家衛國國軍的士氣，又處處不斷添亂，猶協助對岸的「國台辦」，偽言惑衆，影響社會安定和擾亂民心，真不知其為誰而戰。

今夕何夕，風水輪流轉。可說是美台斷交40多年最好的契機，而政經科技軍事合作關係更是空前堅密和堅實。然中共卻是千方百計統戰，並不擇手段要消滅ROC，亦已根本不是「與狼共舞」或「和統」的問題，而是「狼」已赤裸裸地擺明要怎麽「吃」掉民主台灣。此時，亦只有能戰勝狼的美國「老鷹」，才能剋制。吾人豈容老K的橫逆干擾，放棄保台的大好時機，自取滅亡？尤須落實國安法，檢肅中共同路人，始能有朗朗乾坤，及朝野的和衷共濟，才能團結一心護衛民主家園。

在對岸不斷海空機艦擾台，有如「兵臨城下」的嚴峻，老K卻利用美豬批在保台的老美，還配合對岸誣蔑台灣防疫的國際成就。（本報資料照）

近日，華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）就發表一份針對負責中國「大外宣」的中共中央統一戰線工作部（中共中央統戰部）之運作的分析報告，揭露該部系列單位與附隨組織的支出，竟超過中國外交部的預算；此外，該基金會的「中國簡訊」同日發文表示，香港的「中美交流基金會」（CUSEF）也是中共中央統戰工作網的一員，透過捐款在美國政壇進行遊說。

光是2019年，中國中央與地區統戰系統的花費，就超過約754億新台幣，遠超過中國外交部的經費；其中，近6億美元用於設立影響外國人與華僑社區的統戰辦公室。中共為落實統戰工作，資助官方、產業與民間社團等一系列組織，其中，四大組織「中國人民政治協商會議」（政協）、「民族宗教事務委員會」、「外事僑務辦公室」及「工商業聯合會」被視為「內圈」，直接或間接聽命於中共中央統戰部。台灣自是被統戰的一環，想想台灣「附共」者有多少，不難可見。

此次率團訪台的美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach），昨天先後拜會行政院長蘇貞昌並接受蔡英文總統晚宴。柯拉克表示，台美當前共同面對的挑戰是中共的威脅；並強調，台美有共同的自由民主核心價值與目標，將來的合作會更緊密，「美國將一直與台灣站在一起」。

被視為川普政府抗中共大將的柯拉克在與蘇揆會晤時提及，台美共同面對的挑戰是中國因素，表示未來台美可在通訊、網路與能源等議題共同合作。有助促進台美夥伴關係更友好、更密切、更深化的新的里程碑。而美方未來的重心，是放在5G和半導體等關鍵新興科技領域並捍衛知識產權、金融體制和核心自由，與理念相近的國家、企業和公民社會組成「新民主聯盟」。此亦已將台灣列入其中，無庸置疑。

針對共軍舉行軍事演習，戰機甚至飛越海峽中線一事，美國國防部發言人薩波（John Supple）表示不滿共軍的侵略性與破壞性。此已充分反映中國不斷企圖改變現狀與改寫歷史的例證。而台灣的安全與其人民不受脅迫、自主決定未來，亦對美國利益至關重要，更是區域安全所需。

一位美國官員表示，美國政府將很快正式批准MQ-9B死神（Reaper）無人機的大筆出售案，其實，路透社16日就率先引述4名知情人士表示，美國計劃對台灣出售7項主要武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機。

《紐約時報》也援引未具名官員說法報導，這次軍售包含死神無人機的非武裝偵察版本、高機動性多管火箭發射系統、陸基魚叉（Harpoon）反艦飛彈、水雷。 美國國務卿龐皮歐更在18日發聲捍衛台灣，斥中共對台的「軍事恫嚇」。

《法新社》報導，正在南美洲小國蓋亞那（Guyana）訪問的美國國務卿龐皮歐，狠批中國的舉動是對台灣的「軍事恫嚇」！「我們派代表團去台灣參加（前總統李登輝的）追思禮拜，中國顯然是透過軍事恫嚇來回應。我就不多說什麼了。」

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）復在日前宣布了一項海軍擴編計劃。將把美國海上艦隊AI化，從目前的293艘擴大到355艘，並同步加強海軍的空戰和水下作戰實力。他強調，在這個大國競爭的時代，中共是「首要敵人」，「印太地區則是首要戰區」。

而日本前首相森喜朗率領的「李前總統登輝先生追思告別禮拜日本弔唁團」，昨已搭專機日來台，在和蔡英文總統會面便提及，新上任的日本首相菅義偉，「期待有機會能（與蔡總統）通話」。如果台、日領導人通上電話，將會是兩國斷交48年以來的頭一次。

菅義偉前天上午直接打電話告訴森喜朗，託他務必轉達對蔡總統及台灣各界的問候，也希望台日交流順利、平安進行。台灣與日本同享自由、民主等普世價值，理念也一致，希望能持續深化台日關係。

同時，上次來台弔唁李登輝前總統的岸信夫，現已任日本防衛大臣，未來深化和美台的軍事合作，自是不在話下。 最近，英國首相强生（Boris Johnson）亦表示，歡迎擁有共同價值觀的日本加入五眼聯盟，成為第六眼。「這是一個將志趣相投的民主國家帶到一起的巨大機會」，使國防和安全夥伴關係更加緊密。

如今中共已因武漢肺炎病毒禍害世人，還戰狼外交和許多國家為敵，朋友遠比敵人多，連俄國亦都是若即若離。今光是究責索賠就已高達數百兆美元，國困民窮，又天災不斷，經濟大衰退，倒退至「文革」時期，只要看習大大天天喊「共產黨」萬歲，比毛澤東，還要「紅、狠」！近日更要求民企做「政治明白人」，就是要「踴躍捐輸共產黨，百萬在中國的台商們要小心了！ 曾

被習大大視為「老朋友」的美國駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），在突然不告而別返美後，就直截了當說：中國要對世界疫情負責！」

根據《CNN》報導，布蘭斯塔德18日表示，中國應該為武漢肺炎疫情負起責任，並補充道：「中國政府掩蓋了這件事，甚至懲罰初期揭露疫情的醫生。」呼應了美國總統川普的說法。 布蘭斯塔德並譴責中國引導局勢走向緊張，破壞與美國的雙邊關係。

他也批評北京對新疆和香港的迫害。本月9日，布蘭斯塔德寫了一篇指責中國剝削美國的文章，遭中共黨媒「人民日報」拒登；美國駐中國大使館在微博刊登全文，隨即也遭到刪除。

美駐北京大使館更表示，布蘭斯塔德的文章遭中國審查機制阻擋發布，批評這是完全缺乏對等性的表現，呼籲中共應當尊重外交官對中國人民說話的權利。

旦指中國駐美大使崔天凱，得以經常出現在美國的新聞版面和節目上，不受任何阻礙，反觀布蘭斯塔德卻沒有受到相同的尊重，想在中國發聲還得先面臨審查。

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）亦呼籲中共應該應該尊重外交官對中國人民說話的權利，與崔天凱相比，布蘭斯塔德在中國顯然受到不對等的待遇。

如今中共的罪行已遭到天怒人怨，最近網路還盛傅中共軍方兵諫。據轉述：「體制內C透露，南部戰區與東部戰區約300軍官聯名血書諫言中共軍委」。其中表示，「中共軍官血書立誓，65萬官兵生死不離不棄、榮辱與共，提3點建議請求中央軍委務必認真考慮」。3點建議中最重要的一點就是，「李克強兼軍委主席」。

大家知道，中共強調的是「黨指揮槍」，「槍桿子出政權」。就是說，誰掌握著軍隊，在中共隊伍中，誰就說了算。而這個建議是要李克強兼任軍委主席。也就是說，他們不服習近平的管了，要廢黜習近平。是不是這個意思？軍隊要求廢黜習近平，那是什麼？軍事政變。

網上查不到相關的內容，所以不知這個消息的真偽。但類此消息，即使真有，當局也不會報導。既然有這樣的傳聞，也就反映了中共內部矛盾激化。

如今國際大局，都對中共極其嚴峻，看來習大大的日子不好過了。台灣的老K還不及早幡然醒悟，回到「反共親美保台」的大行列來。

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