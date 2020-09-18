自由限時批》習政權已走入死胡同了！

◎李全無

習政權的內憂外患，及四面楚歌的嚴峻險境，亦已經走入死胡同了！

不論是「紅二代」的「反習」，越演越烈，包括陳平、任志強、蔡霞及近日人民大學前政治系主任冷傑甫教授等多人，均先後要求習大大辭去黨政軍所有職務！

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類此的一波波嚴厲的攻擊，像是蒙藏疆港的爭自由人權、反漢化種族滅絕的前仆後繼抗爭，正方興未艾，就連東北當年最支持中共（多加入林彪部隊）的兩百萬朝鮮族人，亦被逼而反抗，加以經濟成長力道，更因美中貿易科技戰，而不斷下滑，「內循環」復成空殼子！更加以天災人禍，人 民生活尤是苦不堪言。然則，習大大倒行逆施，拼命搞共產黨意識治國，還窮兵黷武，要人民勒緊腰帶，搞「光盤」運動，正步上末代皇帝的後麈！

最近美駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）突然的不告而別，就已敲響警鐘！《紐約時報》今天報導，美國 國務次卿柯拉克（Keith Krach）的訪台，足以顯示川普政府無視中共威脅，對台灣做出的最新支持舉動強力道，並抗衡中共在國際上孤立台灣的決心。《紐時》亦透露美方正在推動售台7種主要武器系統，將是近年最大型軍售案。軍售案中最受人注目的武器是波音（Boeing）製造的AGM-84H/K SLAM-ER空對地飛彈。《路透 社》16日就搶先披露這筆軍售案。

《紐時》並援引未具名官員說法報導，這次軍售包含「死神 」（Reaper）無人機、多管火箭發射系統、陸基魚叉（Harpoon）反艦飛彈、水雷。讓台灣像「 刺蝟」一般難攻打。

報導猶引述中國人民大學國際關係學院教授殷弘說法，北京對於柯拉克的訪台固感憤怒，但這次訪問不過只是川普政府先前政策的延續以及升級。其實，美國務卿龐皮歐在7月於加州「尼克森總統圖書館」發表「共產中國與自由世界的未來」（檄文），就已指陳，若自由世界不改變「共產中國」，它必將改變我們！世界各國及中國人民應與美國合作，促使中國共產黨改變行為。他批評習近平是「破產的極權主義意識形態的真正信仰者」！更號召「自由世界」團結起來，以戰勝 這個「新暴政」！

由此可見，華府的民主世界大戰略，早已調整重組，重新邁向一個國際新秩序，和重組經濟生產供應鏈途徑，自亦對民主台灣的否極泰來，是一大契機！也就是說，美方早已做好「全方位」的政經軍事科技的「抗中共」作戰準備，並步步為營地扎實 推進，終將習大大步入死胡同。

例如，龐皮歐就先「超前部署」走訪東南西北歐洲國家，做好「合作圍堵」工作。

果不其然，王毅外長訪歐6國，碰了一鼻子灰。就連近日習大大和歐盟輪值主席國德國總理梅克爾（Angela Merkel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）四人參與的歐中峰會，結果因疆港人權問題，不歡而散，使中歐經貿合作告吹。

近日習大大和歐盟輪值主席國德國總理梅克爾（Angela Merkel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）四人參與的歐中峰會，結果因疆港人權問題，不歡而散，使中歐經貿合作告吹。（美聯社）

《紐約時報》就報導，英國、法國和斯洛維尼亞及歐洲國家已跟隨美國採取行動，限制中國華為在當地進行投資。甚至與中國經貿關係緊密、一向主導歐洲政策走向的德國也已表現出失去耐心 的態度。外交部長馬斯（Heiko Maas）便力挺捷克，警告王毅「威脅不適合這裡」。德國總理梅克爾與習近平進行2個小時的討論後，她說，必須承認與中國在某些領域，問題不斷增加，但雙方也將在尋找解決方案。

由於中共竊盜經濟及科技模式，遭美方深惡痛絕，亦無以為繼。且揚棄鄧小平的韜光養晦戰略，走數位極權2.0統治路線，又强化膨風的大外宣，及戰狼外交和軍事行為，致四面樹敵。

美國近更加大對中國科技業的施壓，對華為、字節跳動、騰訊等中國科技巨頭祭出一系列制裁，習大大在11日主持召開科學家座談會時就坦言，一些關鍵核心技術「受制於人」，強調要加速解決制約中國科技創新發展的一些關鍵問題。外媒分析，習近平如此表態，代表他承認國際形勢對 中國很不利。而國進民退（又搞企業效忠「黨」，做「政治明白人」）則是現在進行式，形同惡性循環止於衰退！

自美對華為的禁令生效，中國在飛機零件與組裝層面上，將對西方的飛機技術依賴，比華為對西 方半導體的依賴度更強。

由於中國各項航空技術高度依賴外國公司，特別是美國企業，若美以安全和戰略目的為由，禁止美公司向中國提供航空領域的關鍵技術，其對中國的影響，將比華為所受的損害更慘！

《美國之音》報導指出，華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）的中國商務和經濟高級顧問兼理事 會主席甘思德（Scott Kennedy）坦言，C919只是掛名的中國國產飛機，實際上關鍵技術都來自西方，且主要是美國的技術，甘思德否認中國大飛機全面國產化的前景。 現連中國科學院院長白春禮近日都坦言，面臨美國對中國高科技產業的打壓，中方將把美國「卡 脖子」的清單變成科研任務清單進行佈局，比如航空輪胎、軸承鋼、光刻機，還有一些關鍵的核 心技術、關鍵原材料等。

顯然中共的戰狼外交和黷武行為，乃至維吾爾再教育營、西藏佛教中國化、內蒙古漢語教學、香 港國安法、朝鮮族漢化、武統台灣論等等，類此的「新暴政」，確實已成國際的不定時炸彈！ 美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）17日在參議院外交委員會聽證會的證詞中就表示，中國最近在世界各地所作所為不是一個負責任全球行動者，而是一個「無法無天惡霸（lawless bully）」；美國不會要求其他國家選邊站，而是要求各國應奮起反抗中國「惡意」行為，以保護 本身主權和經濟利益。 他說，過去幾個月就出現北京行為「特別過分例子」，包括中國和印度邊界的暴力，在南海、台 灣附近、和日本爭議海域的挑釁舉動。

史達偉更提到，中國企圖「徹底消滅」蒙古和西藏文化，在新疆地區繼續「壓迫和強迫勞動」的 行徑，還在香港實施嚴酷的國安法，「這些不是一個負責任全球行動者的作為，而是一個無法無 天惡霸」！

如今對抗中共亦已成美國兩大黨共識，全美更有7成以上人「反中共」CCP，更為2020美國總統大選競選主軸之一，自是美國會兩黨共識。

美國民主黨參院黨團近宣布起草自家版本的對中法案「美國領導2020」（America LEADS Act of 2020），預計砸下3.5億美元（約新台幣103億元），強化美國競爭力並重組與北京的外交結構。《路透》報導，「美國領導2020」由包括民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）等11人發起， 但參院由總統川普所屬的共和黨掌握，共和黨籍參院外交委員會主席里施（Jim Risch）表示，希望民主黨的方案能夠與共和黨的提案結合，形成一個跨黨派計畫，強調「這是美國全國性的議題 ，而非個人或個別政黨的事情。」

「美國領導2020」內容包含提供美國教育系統新的資源，強化美國對國際盟友、組織的承諾，以便在與中國的外交關係上做出改變，並重申人權的重要性，關注包括香港與新疆維吾爾族議題。 報導中提到，美國與北京的關係近來急轉直下，在台灣、香港、貿易、人權及武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）議題上皆出現矛盾和糾葛。

揆諸當前國內外情勢的變幻莫測，均對中共數位數位極權2.0，極爲不利，習大大顯己走入死胡同 了！

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