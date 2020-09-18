韋恩的食農生活》有基因改造的牛奶嗎？

牛奶有基因改造的嗎？其實生物本身才有基因，有基因才能改造。而牛奶是牛的分泌物，本身不帶基因，當然就沒得基因改造啦！

韋恩的食農生活

前幾天經過冰淇淋店，看到廣告看寫著「使用非基因改造的牛奶」，吸引了我的注意。

（韋恩的食農生活提供）

首先我們看看，牛奶有基因改造的嗎？其實生物本身才有基因，有基因才能改造。而牛奶是牛的分泌物，本身不帶基因，當然因此是沒得基因改造的。之前曾經被同學質疑過，你這個配方中開的碳酸鈣會不會是基因改造的呢？同學！這種碳酸鈣來自礦石，礦石不是生物，沒有基因，是要怎麼改造？

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再退一步問，牛有基因改造的嗎？目前像牛這種哺乳類等高等生物，商業化的基因改造技術還不到，法規上也不允許，目前世界上使用的基因改造技術只能用在某些作物如大豆、以及微生物上，所以是沒有基因改造的牛的。

而仔細看了招牌下附的英文，寫的是rBST free milk，我才恍然大悟，是個翻譯錯誤了。

BST是某些國家合法使用的牛的生長激素，打在母牛身上可以提高泌乳約20%，不過與瘦肉精類似，在安全性上備受爭議。但是BST在台灣是沒開放使用的，因此台灣的牛奶本來就不會有施打BST的問題。

rBST又是什麼呢？它的名字是重組的BST，是使用基因轉殖的技術，利用細菌發酵大量生產這種生長激素，所以爭議就更多了。

總之，科學上不會有基因改造的牛奶，台灣也沒有使用基因轉殖的rBST，所以對於國產牛奶，是大可以放心的。大家可不要被一些難懂的議題給嚇到了。

總之，科學上不會有基因改造的牛奶，台灣也沒有使用基因轉殖的rBST，所以對於國產牛奶，是大可以放心的。（資料照）

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 有基因改造的牛奶嗎？

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