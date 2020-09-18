自由開講》莫讓台灣淪為第二個白羅斯

◎王昱培

白羅斯總統盧卡申科於本（109）年8月9日的總統選舉獲得壓倒性八成票數連任，然而自選舉結果公布開始，民眾即指控他靠舞弊連任，境內抗議選舉造假的活動亦如烽火般燎原，即使當局已動用警方逮捕數百位抗爭者，示威仍未止息。

號稱歐洲最後的獨裁者、白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在8月9日聲稱贏得總統大選，選票大勝對手超過8成，然而選後有大批民眾指控盧卡申科作票，連工人也自發性發動罷工。（法新設）

回溯白羅斯於1991年因蘇聯解體而獨立後的政治進程，盧卡申科在唯一被視為公平公開的1994年總統選舉獲勝後，旋即實施具俄羅斯特色的「管理式民主」，即結合威權主義與民主所形成的特殊發展模式，此種模式雖有定期辦理選舉而具備民主的形式，但同時藉由國家力量控制社會，並鎮壓媒體、封鎖資訊， 以此觀之，盧卡申科不僅沿用蘇聯時代的秘密警察機構來打壓異己，甚至多番操縱選舉，以鞏固自身權力，其於每回總統連任選舉皆以8成左右的絕高得票率連選連任，但各次選舉都爭議滿天，挑戰者不是受拘捕，就是流亡異國或「被失蹤」，穩定的反對制衡力量始終難成氣候，本次選舉後逃亡至立陶宛的候選人季哈諾夫斯卡婭，就是代選前受拘捕的丈夫參選，在此番政治局勢下，盧卡申科形同「民選獨裁者」，2020年白羅斯更受獨立組織自由之家評為不自由的國家，足見其威權統治世所公認。

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產生民選獨裁者的新興民主國家不僅白羅斯，美國外交關係協會研究員喬舒亞•科藍茲克在《民主在退潮：民主還會讓我們的世界變得更好嗎？》一書中指出，至2000年代初期，世界上幾乎有一半人口居住在完全民主或部分民主的國家，然而這些新興國家當中，有些充其量僅是徒有選舉形式的民主，而未落實保護個人的自主權和踐行其免受壓迫的威脅。

對白羅斯般的新興民主國家而言，一旦獨裁者於民主體制裡生成並鞏固權力，民主勢將倒退回威權狀態，在《民主在退潮：民主還會讓我們的世界變得更好嗎？》一書就提出諸多遏制重返獨裁的手段，包括設立負責裁定選舉舞弊與貪污犯罪的司法機構、修改選舉制度，強化反對力量及設法限縮領導者的權力，這些方案的成效或許尚待驗證，但可以肯定的是，當代獨裁者的宣傳伎倆與爭權策略更狡猾、更靈活，如盧卡申科曾以「反腐敗鬥士」與「慈父」的正義親民形象騙取大眾支持；同為新興民主國家的台灣，從未改威權本質的國民黨，亦曾於2008年時憑藉「再造經濟奇蹟」與「反貪腐」的競選主軸班師回朝，致台灣民主幾乎毀於一旦。白羅斯的血淚抗爭正在發生，台灣威權復辟的教訓殷鑑在前，倘若台灣民主出現破口，讓威權政黨伺機重返執政，台灣勢將淪為第二個白羅斯，我們享有的民主自由亦不復存在，絕不可等閒視之！

（前監獄教誨人員）

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