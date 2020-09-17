自由限時批》美台實質關係又再大躍進！

李全無

美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）今率團訪台，是繼美國衛生部長艾薩（Alex Azar）後，為台美斷交以來美國官員訪台的最高層級官員。備受國際矚目，連日本菅義偉新內閣也在看。顯示台美關係快速升溫，又再大躍進，益發受到高度關注！

美國國務次卿柯拉克今天下午抵台。（彭博）

而今天訪台的柯拉克是美國國務院第三把交椅。主管經濟、能源與環境事務，更顯見美台關係已走向特殊國與國的邦交。屆時「台美經貿高階對話」亦即將登場，亦將由柯拉克與行政院副院長沈榮津共同主持。除了台美關係迅速升溫、台美經貿合作以及供應鏈重建之外，柯拉克正主導一個國際新聯盟，叫做「經濟繁榮網路」（Economic Prosperity Network, EPN），自今年5月初開始後，目前有澳洲、印度、日本、紐西蘭、韓國、越南等印太6國參加。台灣的適時加入，將正是時候！

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而今天《美聯社》復報導，美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）16日與我駐紐約辦事處長李光章共進午餐，克拉夫特稱這場與台灣官員的餐會是「歷史性會議」，並稱美國正在推動台灣重返聯合國事宜。更受到各方高度關注。克拉夫特並說，「我一直想做川普總統覺得對的事，我認為總統一直在努力強化與台灣的雙邊關係，所以我想代表政府繼續保持這種關係。」

克拉夫特更表示，台灣為世界提供了太多東西，以及無私分享的做法，而美國和台灣的共同目標是促進民主，她期待有一天能見到總統蔡英文。由此可見，美方已將民主台灣，視為「共同分享民主價值和利益的可信賴的夥伴」！

今天來訪的美國務次卿柯拉克，是何許人也。他是曾名列全美10大科技美國的領袖人物。且於機器人技術、工程軟件、電子商務、教育......等領域，為箇中的佼佼者。 還榮獲哈佛商學院的2019年度最佳商業領袖獎，灣區最受尊敬的CEO獎，世界經濟論壇技術先鋒獎。

柯拉克曾創辦Ariba，並建立全球最大電子商務網絡。Ariba在上市後市值達到400億美元，如今每年透過該網路進行的交易就超過1.7兆美元。他更在2007年至2013年投入教育業，擔任普渡大學董事會主席，他創立了STEM教育新模式，推動在線學習、再培訓勞動力......等教育革新。可說是當今美政壇傳奇人物。

他曾強調「經濟繁榮網路是由理念相同的國家、企業和社會組成，並不分國界的。但須建立的是信任原則，負責任、正直、透明、互惠、法治對私人財產的尊重、及對主權的尊重。」

而民主台灣是美方值得信賴的夥伴，又具供應鏈重組的能力，亦一直是台灣的强項。包括中小企業的彈性很强、製造力很高、研發能力一流等等，自備受美方青睞。加以美台70多年的經貿科技交往及信任，參與EPN之事，當是水到渠成。

由於美國的國家核心利益，是要維持世界領導地位，也就是主導國際秩序，所以，任何片面改變現狀的企圖，無異在挑戰美國維持國際秩序的能力。自易形成對立，若是邪惡又漠視民主自由人權價值，更成「衆矢之的」！中共就面臨圍困險峻淪亡的危機！

是以，當美國在降低對中共的依賴的時候，台灣理應抓住歷史機遇補位。連美參議員盧比歐（Marco Antonio Rubio）近日猶致函龐皮歐，籲次卿柯拉克訪台之時，及時展現美簽署FTA（自由貿易協定）決心！

美參議員柯頓（Tom Cotton）更再祭出重拳，將在國會提案廢除中國永久性的「最惠國待遇」，改為每年重新評估。柯頓14日接受《福斯財經網》訪問，就痛批北京的永久最惠國待遇，並指自己本週會提出法案，要求總統和國會每年重新評估。他表示，如果中共日後像今年一樣，向西太平洋的美軍艦艇發射飛彈，或是鎮壓香港，威脅台灣，「那我們可以說，我們每年都不會續簽最惠國待遇」。

在可見的未來，美台經貿科技的緊密合作，當不在話下，不只是台灣半導體產業會去美國投資，石化產業也會跟進。因為台灣將是各項關鍵產業供應鏈重組的重心之一，可說是自助人助。

美國務院發言人奧塔古斯（Morgan Ortagus）今發布聲明指出，美國將透過政治以及經濟價值的分享，維繫與台灣的強健關係以及蓬勃的民主，以榮耀李前總統的政治遺產。

與柯拉克同行的團員，還包含了民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）與美國全球婦女議題無任所大使柯里（Kelley Currie），他們預計會在台灣停留三天，總統蔡英文也安排18日晚間在官邸宴請美方代表團。

美國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）亦將代表美方出席故前總統李登輝的告別追思禮拜，向李前總統對台灣民主的貢獻致敬。

諸此，在在說明只要奮勵自强，不畏橫逆，一切事在人為，始能得道多助，贏得國際社會和世人的尊敬！

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