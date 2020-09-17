胡，怎麼說》堡壘、刺蝟、毒蝎、南海瓶塞、不沉航母，台灣全都是！

備戰，是為了止戰，不恃敵之不來，恃吾有以待之，這才是「追求和平」，不是卑躬屈膝的「求和」！

路透報導，美國將出售海馬斯（HIMARS）多管火箭系統」、岸置型魚叉巡弋飛彈等7項武器系統給台灣。專家解讀認為，美國是以「台灣堡壘」（Fortress Taiwan ）為目標，制衡北京當局的軍事挑釁。

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堡壘，是形容抗攻擊力強，要對抗敵軍武力連續攻擊，就必須擁有刺蝟般的反擊力，讓敵方進犯必先受重傷，更要有毒蝎般以攻擊做為反擊的防禦力，癱瘓敵方下一波攻勢。因此，這7項武器系統都是台灣自衛的必須，都是「防禦性武器」，中共如不再軍事挑釁，就不必緊張，更不會升高台海緊張。因此，這7項「防禦性武器」軍購，就是「追求和平」。

多管火箭系統（HIMARS）發射情形。（歐新社）

台灣在地緣戰略上，被稱為「南海瓶塞」，扼住國際政經戰略最重要通道南海的北端，是美、中爭霸的「兵家必爭」之地。台灣還有一個外號，就是「永不沉沒的超級航空母艦」，而且噸位相當百萬噸、千萬噸（全球最大的美國航母福特號為10萬噸），具備強大的防空、制空、控海各式武器，威力及影響可達數千里海空，在西太平洋戰略地位的重要性可以相見。

如果美、中都能「以禮相待」，台灣當然願意和美中及世界各國和平共存共享共榮，但是，一黨專政統治中國的中共政權，併吞台灣的野心與日俱增，近來更露出森森狼牙，共軍戰機軍艦更侵門踏戶，到台灣附近海空域演訓，恫嚇台灣，台灣要自保、台灣要守護自由民主生活方式、台灣要保持獨立主權國家地位，結盟美日等國，對抗中國，就是生存唯一的選擇。

就美對台7項軍售的海馬斯（HIMARS）多管火箭系統來說，共軍在對岸部署衛士2型多管火箭系統，使得台灣西部軍事基地都在其火力威脅下，台灣如能取得射程300公里的HIMARS，可以火力對抗火力，如共軍蠢動，可直接轟擊對方陸上陣地，扼阻對方攻擊。岸置型魚叉巡弋飛彈，配合台灣各型自製飛彈，可攻敵艦、攻其陸上基地，以防衛台灣安全。

因此，堡壘、刺蝟、毒蝎、南海瓶塞、不沉航母，台灣的角色可以說全都是，不過，台灣不論扮演那種角色或全都扮演，目的都是為保衛台灣、追求和平，追求台海、亞洲、世界的和平！

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