自由限時批》美中冰風暴！

辛文

美駐北京大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）下月將離任，突不告而別，却先回美幫川普輔選，中共當局竟事前不知，實已舖下美中斷交前奏，亦勢將掀起更大的冰風暴，習大大將挫啦等！

從川普政府以國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）為首的「抗中共」鷹派團隊，近半年的精心超前部署作為，已不難看出，暗藏步步殺機！且為全方位有步調節奏地層層圍困中共！不論是經貿、軍事、科技等，均採有序而密集的制裁中共，像華為的徹底封殺，在9月15日的大限，川普就已手起刀落，切斷了華為從商業通路獲得晶片的能力。而其半導體關鍵技術，習大大更在近日內部會議坦承缺乏。而此亦已使中共軍經科技層面損失慘重，恐須十年始有機會復甦，餘金融及經貿等亦復一蹶不振！

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美還和莫斯科採局部性「和解」，使其和北京若即若離（像俄印、俄蒙），並協調以色列和阿拉伯一些國家簽署和平，及美國務卿龐皮歐奔走歐盟、東盟的合作「抗中」有效（中共近全都得罪），乃至在印太區域的重兵部署，及區域內國家日澳、紐印等的國家軍經科技合作，猶採用不同傳統的新軍事「AI演算法」對應中共落後的戰法（如同下圍棋，經AI精算後，落一黑子即「全軍盡沒」）；同時全面進行肅清在美的共諜，並策應「紅二代」（人數近6、7成「反習」）「抗中共」的大外宣，及藏蒙、疆港的「起義反中共」活動，期裏應外合，摧毀習政權！

值得注意的是，日本在安倍首相卸任前已作妥善軍經科技的重要部署，將和美在印太扮演更為重要角色。而日本自民黨新總裁菅義偉，已經過國會指名成為日本第99任首相，內閣人事安排也爲「親美台」鷹派，像安倍晉三的胞弟岸信夫已內定為防衛大臣，成為矚目焦點。岸信夫相當友台，現任跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」幹事長，上月九日曾參加前首相森喜朗率領的「前總統李登輝弔唁團」。

另現任副首相兼財務大臣麻生太郎、外務大臣茂木敏充、國土交通大臣赤羽一嘉、奧運大臣橋本聖子等，亦都確定在新內閣留任。顯見美日已深化「抗中共」的方方面面作為。簡言之，和習大大有公私交誼的布蘭斯塔德大使突然返美，又未有接替人選，擺明讓習大大十分難堪，亦使中共駐美人員「朝不保夕」，一旦斷交或開戰，均將是理所當然。

川普政府對北京的對抗戰略轉為強硬。（法新社資料照）

其實，之前，美國駐北京大使館在社交媒體上的官徽就巳作更換，新官徽將原本「中國．北京」改為「北京」。去掉「中國」二字，便是突出了駐地北京，就已暗示，下一步將徹底脫鉤、斷交，甚至開戰的前奏？所謂在特殊的時候，有特殊的行動，自非尋常！可見美國對中接觸友善政策亦已告終。

龐皮歐近日在接受《福斯新聞》（Fox News） 主持人麥卡勒姆（Martha MacCallum）的提問，為何布蘭斯塔德會突然離任？他只是「輕描淡寫」地表示，布蘭斯塔德一直想「回家」，回到愛荷華州做以前做過的事（其實在為川普輔選大批CCP中共），麥卡勒姆續追問，布蘭斯塔德本月投書中國官媒報《人民日報》，遭到中國拒絕刊登，是否與離任有關？龐皮歐回說，「不，我不認為有任何關係，但中共拒絕讓布蘭斯塔德投書向中國人民解釋美國政策，這就能夠說明中國社會（共產專制和西方民主自由大不同，中駐美大使崔天凱却利用美民主，在各大媒體批川普政府惹議）的現況。」

目前川普動作頻頻，除了把TikTok與微信下架，猶制裁中共政治局常委多人，還有新疆書記陳全國、香港特首林鄭月娥與港澳辦主任、中聯辦主任及相關官員等，達數百人之多，讓他們在美、海外資金凍結，連銀行都不准其開帳戶，影響生計頗大。

同時，又派衛生部長阿薩爾（Alex Azar）訪台，是1979年台美斷交以來訪台層級最高的美國官員。還有即將來台的美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）也要來台訪問，更將再創美國訪台官員層級最高的紀錄。克拉奇將和我方進行經濟、商業、能源等等的對話。

連北京大學國關學院副教授節大磊14日都撰文說，與以往不同的是，美國正採「全政府」、「全面性」模式，以「切香腸」作法最大限度地提升對台關係，但又盤算著以「不跨過中國紅線」為前提。文章指出，白宮、國會、五角大廈、國務院及美國在台協會等都積極參與了對台關係提升。特別是以往對台政策相對謹慎的美國國務院，在國務卿蓬佩奧及國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）領導下，也都「站到了親台第一線」。此外，美方連續派軍機逼進中國海岸偵查，派出數艘航母戰鬥群在南海與印度洋不斷做軍事演習。

史達偉昨仕出席國務院亞太媒體中心電話簡報會，說明美國國務卿龐皮歐近日與東協十國外長視訊會議情形，以及美國甫宣布的「湄公河—美國夥伴關係」計畫內容，旨在強調美國將持續增加區域投資，加強區域公衛應急協調體系能力。昨又重申美國對中國行為的關切，並強調不論在象徵或實質層面，「美國一直都在」（U.S. has maintained its presence in the region），美國並有遏阻不受歡迎的軍事冒進決心，對區域承諾堅定，並堅信和平解決問題。

美國國務卿龐皮歐近來更訪問歐洲各國，且為東協國家發聲，爭取國際支持對抗中共的威脅與挑戰。龐皮歐15日說，多年來美國針對中國的不公平經濟做法和侵略性外交的行動，加上中國隱匿武漢肺炎疫情的行為，已使世界覺醒，局勢已經扭轉，對抗中共已成為世界潮流。

龐皮歐15日以視訊方式在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）發表講話，他表示，在過去半年以來，各國對北京的政策已經開始轉變，世界已經覺醒了，多國已認知到中國隱匿疫情及在非洲各地的掠奪性行為。

針對習近平主張的「民族復興」，龐皮歐指出，「民族復興」其實是一個謊言，其實是想建立「中央王國」，企圖實現霸權野心來顛覆國際秩序，而「民族復興」也就是以馬克思主義、列寧主義為核心思想的民族主義，主要透過「經濟實力」來達成，美國人民必須從根本上了解中國的威脅。因中共比前蘇聯更具威脅！

果不其然，擔任歐盟輪值主席的德國總理梅克爾、歐盟執委會主席馮德萊恩，及歐洲理事會主席米歇爾，14日與習近平視訊峰會，最後卻各說各話、不歡而散，並未發表聯合聲明，十分罕見。歐盟嚴正指出，中國經貿環境不公，強調「歐盟不會繼續被利用」，而是尋求更公平的貿易關係、更平衡的歐中關係，意味雙方必須對等、公平競爭。梅克爾則表示，歐盟與中國的合作必須奠基在特定原則上，雖然彼此擁有不同的社會體制，但仍應以規則為基礎。

歐盟並表達對香港、新疆、西藏等地人權狀況的關切。在歐中峰會結束後，歐盟三位領袖又召開視訊記者會，指出峰會聚焦氣候變遷、經貿、國際事務與人權、武漢肺炎等議題。在人權問題上，米歇爾表示，歐方重申關切新疆、西藏少數民族、人權捍衛者、媒體工作者等在中國遭受的不良待遇，並再次提議指派獨立觀察員進入新疆，針對維族受迫問題展開調查；他也表明，港區國安法引發嚴重憂慮，香港自治必須維持，民主派的聲音也必須得到尊重和保護。

習大大竟然嘴硬，還透過新華社報導，強調「世上沒有放之四海而皆準的人權發展道路」，中方不接受「人權教師爺」，甚至反酸歐方應有能力解決自身存在的人權問題。無異是對歐盟化「友」為「敵」，自尋絕路！

由於中國深圳「振華數據公司」被爆涉嫌利用全球20個數據中心蒐集240萬人的個資，內含各國有影響力人士，對此，英國國防情報局（Defence Intelligence）局長霍肯赫爾（Jim Hockenhull）日前點名俄、中兩國，並特別警告「中國對世界秩序構成最大威脅」。

霍肯赫爾13日在五眼聯盟（Five Eyes）媒體簡報中指出，中國和俄羅斯是主要敵人，在不直接衝突的情況下挑戰世界秩序，透過網路與間諜活動，進行「灰色地帶」的戰役，為全面戰爭做準備。

霍肯赫爾表示，中國越來越專制和自信，利用經濟實力來影響和顛覆，強加中國的標準和規範給他國，中國以其在世界的不公平貿易所獲得大量金錢來發展現代化的武裝，以軍事威脅遂行目的。霍肯赫爾說，全球形勢改變戰爭的性質，中國以不遵守規則的超限戰挑戰西方，正滲透到網路和太空等新領域，「俄羅斯對歐洲安全構成最大的軍事與地緣政治威脅，日漸專制和強硬的中國則對世界秩序構成最大的威脅」。

而流亡美國的前香港大學公共衛生學院研究員閻麗夢，與三名隸屬美國法治社會基金、法治基金的學者共同撰寫論文，14日宣稱武漢肺炎病毒是來自武漢實驗室！並指控武漢肺炎病毒生物特徵與自然出現的人畜共通病不一致。

同時，宣稱中國科學院武漢病毒研究所只要經過五個步驟，耗時六個月就能製作出武漢肺炎病毒。

閻麗夢等人的論文舉出三點證據，說明武漢肺炎病毒為「人造病毒」！武漢肺炎病毒基因序列與中國重慶第三軍醫大學軍事實驗室、南京司令部醫學研究所的蝙蝠冠狀病毒驚人地相似；武漢肺炎病毒的棘蛋白受體結合區域（RMB）與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒可疑地相像，且基因學證據指出，受體結合區域有被基因改造的痕跡；武漢肺炎病毒具有獨特的弗林蛋白酶分裂點，但該分裂點不存在於任何已被發現的同類冠狀病毒中。

論文指出，武漢肺炎病毒應是以蝙蝠身上的ZC45與ZXC21冠狀病毒為模板或基底，人工改造而成。病毒上的棘蛋白受體結合區域被人工改造過後，能夠透過人體的血管張力素轉化酶2（hACE2）感染人類。

研究團隊認為，證據顯示，中國科學院武漢病毒研究所可能透過功能型的改造，創造武漢肺炎病毒，探尋武漢肺炎病毒起源的獨立調查，應該納入武漢病毒研究所，與其他實驗室相關機構。此使中共研製病毒的說法，越來越近事實。

連日來，川普更在各公開場合，深化了其嚴重性！因美國受害最大，有6百萬人確診，近20萬人死亡，比美國參加歷次戰爭死亡的人數還要多，如今已使美國人有7成以上反中共CCP！是以，九月美中又再掀疫情究責風暴，而駐北京大使離任，亦將是十月「大驚奇」的前奏，值得拭目以待。

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