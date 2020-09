自由限時批》美中冰風暴！

辛文

美駐北京大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)下月將離任,突不告而別,却先回美幫川普輔選,中共當局竟事前不知,實已舖下美中斷交前奏,亦勢將掀起更大的冰風暴,習大大將挫啦等!

從川普政府以國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)為首的「抗中共」鷹派團隊,近半年的精心超前部署作為,已不難看出,暗藏步步殺機!且為全方位有步調節奏地層層圍困中共!不論是經貿、軍事、科技等,均採有序而密集的制裁中共,像華為的徹底封殺,在9月15日的大限,川普就已手起刀落,切斷了華為從商業通路獲得晶片的能力。而其半導體關鍵技術,習大大更在近日內部會議坦承缺乏。而此亦已使中共軍經科技層面損失慘重,恐須十年始有機會復甦,餘金融及經貿等亦復一蹶不振!

美還和莫斯科採局部性「和解」,使其和北京若即若離(像俄印、俄蒙),並協調以色列和阿拉伯一些國家簽署和平,及美國務卿龐皮歐奔走歐盟、東盟的合作「抗中」有效(中共近全都得罪),乃至在印太區域的重兵部署,及區域內國家日澳、紐印等的國家軍經科技合作,猶採用不同傳統的新軍事「AI演算法」對應中共落後的戰法(如同下圍棋,經AI精算後,落一黑子即「全軍盡沒」);同時全面進行肅清在美的共諜,並策應「紅二代」(人數近6、7成「反習」)「抗中共」的大外宣,及藏蒙、疆港的「起義反中共」活動,期裏應外合,摧毀習政權!

值得注意的是,日本在安倍首相卸任前已作妥善軍經科技的重要部署,將和美在印太扮演更為重要角色。而日本自民黨新總裁菅義偉,已經過國會指名成為日本第99任首相,內閣人事安排也爲「親美台」鷹派,像安倍晉三的胞弟岸信夫已內定為防衛大臣,成為矚目焦點。岸信夫相當友台,現任跨黨派友台議員聯盟「日華議員懇談會」幹事長,上月九日曾參加前首相森喜朗率領的「前總統李登輝弔唁團」。

另現任副首相兼財務大臣麻生太郎、外務大臣茂木敏充、國土交通大臣赤羽一嘉、奧運大臣橋本聖子等,亦都確定在新內閣留任。顯見美日已深化「抗中共」的方方面面作為。簡言之,和習大大有公私交誼的布蘭斯塔德大使突然返美,又未有接替人選,擺明讓習大大十分難堪,亦使中共駐美人員「朝不保夕」,一旦斷交或開戰,均將是理所當然。

川普政府對北京的對抗戰略轉為強硬。

其實,之前,美國駐北京大使館在社交媒體上的官徽就巳作更換,新官徽將原本「中國.北京」改為「北京」。去掉「中國」二字,便是突出了駐地北京,就已暗示,下一步將徹底脫鉤、斷交,甚至開戰的前奏?所謂在特殊的時候,有特殊的行動,自非尋常!可見美國對中接觸友善政策亦已告終。

龐皮歐近日在接受《福斯新聞》(Fox News) 主持人麥卡勒姆(Martha MacCallum)的提問,為何布蘭斯塔德會突然離任?他只是「輕描淡寫」地表示,布蘭斯塔德一直想「回家」,回到愛荷華州做以前做過的事(其實在為川普輔選大批CCP中共),麥卡勒姆續追問,布蘭斯塔德本月投書中國官媒報《人民日報》,遭到中國拒絕刊登,是否與離任有關?龐皮歐回說,「不,我不認為有任何關係,但中共拒絕讓布蘭斯塔德投書向中國人民解釋美國政策,這就能夠說明中國社會(共產專制和西方民主自由大不同,中駐美大使崔天凱却利用美民主,在各大媒體批川普政府惹議)的現況。」

目前川普動作頻頻,除了把TikTok與微信下架,猶制裁中共政治局常委多人,還有新疆書記陳全國、香港特首林鄭月娥與港澳辦主任、中聯辦主任及相關官員等,達數百人之多,讓他們在美、海外資金凍結,連銀行都不准其開帳戶,影響生計頗大。

同時,又派衛生部長阿薩爾(Alex Azar)訪台,是1979年台美斷交以來訪台層級最高的美國官員。還有即將來台的美國國務院次卿克拉奇(Keith Krach)也要來台訪問,更將再創美國訪台官員層級最高的紀錄。克拉奇將和我方進行經濟、商業、能源等等的對話。

連北京大學國關學院副教授節大磊14日都撰文說,與以往不同的是,美國正採「全政府」、「全面性」模式,以「切香腸」作法最大限度地提升對台關係,但又盤算著以「不跨過中國紅線」為前提。文章指出,白宮、國會、五角大廈、國務院及美國在台協會等都積極參與了對台關係提升。特別是以往對台政策相對謹慎的美國國務院,在國務卿蓬佩奧及國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)領導下,也都「站到了親台第一線」。此外,美方連續派軍機逼進中國海岸偵查,派出數艘航母戰鬥群在南海與印度洋不斷做軍事演習。

史達偉昨仕出席國務院亞太媒體中心電話簡報會,說明美國國務卿龐皮歐近日與東協十國外長視訊會議情形,以及美國甫宣布的「湄公河—美國夥伴關係」計畫內容,旨在強調美國將持續增加區域投資,加強區域公衛應急協調體系能力。昨又重申美國對中國行為的關切,並強調不論在象徵或實質層面,「美國一直都在」(U.S. has maintained its presence in the region),美國並有遏阻不受歡迎的軍事冒進決心,對區域承諾堅定,並堅信和平解決問題。

美國國務卿龐皮歐近來更訪問歐洲各國,且為東協國家發聲,爭取國際支持對抗中共的威脅與挑戰。龐皮歐15日說,多年來美國針對中國的不公平經濟做法和侵略性外交的行動,加上中國隱匿武漢肺炎疫情的行為,已使世界覺醒,局勢已經扭轉,對抗中共已成為世界潮流。

龐皮歐15日以視訊方式在華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)發表講話,他表示,在過去半年以來,各國對北京的政策已經開始轉變,世界已經覺醒了,多國已認知到中國隱匿疫情及在非洲各地的掠奪性行為。

針對習近平主張的「民族復興」,龐皮歐指出,「民族復興」其實是一個謊言,其實是想建立「中央王國」,企圖實現霸權野心來顛覆國際秩序,而「民族復興」也就是以馬克思主義、列寧主義為核心思想的民族主義,主要透過「經濟實力」來達成,美國人民必須從根本上了解中國的威脅。因中共比前蘇聯更具威脅!

果不其然,擔任歐盟輪值主席的德國總理梅克爾、歐盟執委會主席馮德萊恩,及歐洲理事會主席米歇爾,14日與習近平視訊峰會,最後卻各說各話、不歡而散,並未發表聯合聲明,十分罕見。歐盟嚴正指出,中國經貿環境不公,強調「歐盟不會繼續被利用」,而是尋求更公平的貿易關係、更平衡的歐中關係,意味雙方必須對等、公平競爭。梅克爾則表示,歐盟與中國的合作必須奠基在特定原則上,雖然彼此擁有不同的社會體制,但仍應以規則為基礎。

歐盟並表達對香港、新疆、西藏等地人權狀況的關切。在歐中峰會結束後,歐盟三位領袖又召開視訊記者會,指出峰會聚焦氣候變遷、經貿、國際事務與人權、武漢肺炎等議題。在人權問題上,米歇爾表示,歐方重申關切新疆、西藏少數民族、人權捍衛者、媒體工作者等在中國遭受的不良待遇,並再次提議指派獨立觀察員進入新疆,針對維族受迫問題展開調查;他也表明,港區國安法引發嚴重憂慮,香港自治必須維持,民主派的聲音也必須得到尊重和保護。

習大大竟然嘴硬,還透過新華社報導,強調「世上沒有放之四海而皆準的人權發展道路」,中方不接受「人權教師爺」,甚至反酸歐方應有能力解決自身存在的人權問題。無異是對歐盟化「友」為「敵」,自尋絕路!

由於中國深圳「振華數據公司」被爆涉嫌利用全球20個數據中心蒐集240萬人的個資,內含各國有影響力人士,對此,英國國防情報局(Defence Intelligence)局長霍肯赫爾(Jim Hockenhull)日前點名俄、中兩國,並特別警告「中國對世界秩序構成最大威脅」。

霍肯赫爾13日在五眼聯盟(Five Eyes)媒體簡報中指出,中國和俄羅斯是主要敵人,在不直接衝突的情況下挑戰世界秩序,透過網路與間諜活動,進行「灰色地帶」的戰役,為全面戰爭做準備。

霍肯赫爾表示,中國越來越專制和自信,利用經濟實力來影響和顛覆,強加中國的標準和規範給他國,中國以其在世界的不公平貿易所獲得大量金錢來發展現代化的武裝,以軍事威脅遂行目的。霍肯赫爾說,全球形勢改變戰爭的性質,中國以不遵守規則的超限戰挑戰西方,正滲透到網路和太空等新領域,「俄羅斯對歐洲安全構成最大的軍事與地緣政治威脅,日漸專制和強硬的中國則對世界秩序構成最大的威脅」。

而流亡美國的前香港大學公共衛生學院研究員閻麗夢,與三名隸屬美國法治社會基金、法治基金的學者共同撰寫論文,14日宣稱武漢肺炎病毒是來自武漢實驗室!並指控武漢肺炎病毒生物特徵與自然出現的人畜共通病不一致。

同時,宣稱中國科學院武漢病毒研究所只要經過五個步驟,耗時六個月就能製作出武漢肺炎病毒。

閻麗夢等人的論文舉出三點證據,說明武漢肺炎病毒為「人造病毒」!武漢肺炎病毒基因序列與中國重慶第三軍醫大學軍事實驗室、南京司令部醫學研究所的蝙蝠冠狀病毒驚人地相似;武漢肺炎病毒的棘蛋白受體結合區域(RMB)與嚴重急性呼吸道症候群(SARS)病毒可疑地相像,且基因學證據指出,受體結合區域有被基因改造的痕跡;武漢肺炎病毒具有獨特的弗林蛋白酶分裂點,但該分裂點不存在於任何已被發現的同類冠狀病毒中。

論文指出,武漢肺炎病毒應是以蝙蝠身上的ZC45與ZXC21冠狀病毒為模板或基底,人工改造而成。病毒上的棘蛋白受體結合區域被人工改造過後,能夠透過人體的血管張力素轉化酶2(hACE2)感染人類。

研究團隊認為,證據顯示,中國科學院武漢病毒研究所可能透過功能型的改造,創造武漢肺炎病毒,探尋武漢肺炎病毒起源的獨立調查,應該納入武漢病毒研究所,與其他實驗室相關機構。此使中共研製病毒的說法,越來越近事實。

連日來,川普更在各公開場合,深化了其嚴重性!因美國受害最大,有6百萬人確診,近20萬人死亡,比美國參加歷次戰爭死亡的人數還要多,如今已使美國人有7成以上反中共CCP!是以,九月美中又再掀疫情究責風暴,而駐北京大使離任,亦將是十月「大驚奇」的前奏,值得拭目以待。

