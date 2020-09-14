自由限時批》老K兩岸「GG」了！

杭東

現在王金平去不去「海峽論壇」，已非預期那麽重要，尤其是瞻前顧後，拖拖拉拉，令人不齒！如今去者為「走味」亦屈辱不堪；不去，則老K在兩岸「GG」了！

果不其然，國民黨下午4時40分，說是「等不到公開道歉，不去了」。其過程醜態畢露，顯巳被老共當「敝帚」！

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其實，目前老K根本無人可和習大大及其核心說得上話，都是沒啥份量者；而王在兩岸份量又遠不如連戰（尚可和中南海如胡錦濤等接觸，但和習核心仍有距離），也不及吳伯雄（尚有禮遇），更不如馬英九，然則馬巳是明日黃花，只能痴心妄想的「白頭宮女」，因老共曾對其領導力評價，認為「不如一個上海區黨部書記」（曾來台的北京學者及兩岸媒體交流中，共媒高層等的評語）。

前立法院長王金平參與「海峽論壇」被中國央視定調為「求和」，引爆極大爭議，國民黨今確定不參加論壇。（本報合成）

顯然，老K蜀中無大將，把「喬王」王金平借來用，自亦正中王釣名沽譽的下懷（按：王無辜振甫的智慧，亦不如新加坡李光耀作「調人」的份量）；却忘了老共是講究「實力」原則，曾算計過王的剩餘價值，兩岸的「邊際效應」不大，至少由選黨主席和總統的「一廂情願」乃至重要輔選結果觀察，亦已給了答案，姑且定位為「善喬」、「徒有虛名」而已。前次王曾前往中國祭祖，中共並未有特殊安排和接待，不難了然。

簡言之，兩岸四大論壇中，最高級別為「國共論壇」，「海峽論壇」位階較低，屬民間經貿宗教文化交流。目前老K的黨主席江啟臣是「補選」上的，亦無赫赫戰功（如大選或重大運動有成者，像反美猪或唱反調，僅是民代層次，小鼻子小眼睛），根本連「賀電」都省了，當時江都不敢吭氣，現在突然幼稚的要央視「道歉」，還真是搞不清楚狀況！

而此又可看出，老K連「知彼」的功夫都不足，還弄不清「央視」姓啥？！簡直笑死人了！

老共是靠「槍桿子」、「筆桿子」起家，黨指揮槍，重視大內外宣。衆所皆知，而央視又為搶先響應習核心的「黨是指揮一切的領導中心」的鼓手！那麽央視歸誰管，已是不言而喻。而它表面的上級中宣部或政治局常委（含兼總理李克强），都頂多是「業務管理督導」罷了。

再者，當薄熙來、周永康等被鬥倒後，還流傳央視爲中南海高幹的「後宮」（其實至今亦然），蜚短流長，故事精彩，查Google便知。

現習大大內外宣的心腹，正是「三朝國師」的政治局7人常委之一的王滬寧，文采風流，流亡在美的中國富商郭文貴介紹不少，便知是非常人物，對台灣的老K權貴斤量，自是知之甚詳。何況有誰「主動想參加」，或是「被動受邀請」，大家心知肚明，否則央視不會冒出「這個人，要來大陸求和」說法，攞明就是對「來降者羞辱」，以長大國志氣！

若翻閱國共近十多年來的兩岸往來，不就是一種「求和」狀態，從未有國號和國旗在大陸彼端出現過，連ROC的事實存在，都不被承認，遑言什麽「對等」？！

老K面對共產黨，就連黨對黨的對等，亦矮人一截，而中共的教科書從頭到尾，都是「定於一尊」（PRC、CCP），連抗戰都是「老共打的」，老K則是貪腐敗亡，由CCP建政PRC。諸此，老K何曾敢有微辭？還有吳斯懷們，前仆後繼地「朝拜」，無怪連中國人民看不起中國國民黨，更不認為有能力「反共產、解救大陸同胞」！

基於大小比例原則，老K又是在野，又無政府授權，王金平此次能代表台灣什麽？故而說王是代表老K「求和」，並無過分，而老K自已先說是「央視小編誤植」，現在事情鬧大，輿論嘩然，突强硬要對方「道歉」，圖掩飾自己的心虛，自為國人不屑！

換言之，國民黨置黨的利益，高於國家、全民利益之上！而江、王又將個人政治利益，置於黨、國、人民利益之上，無論格局、識見及節操，戛戛乎差矣哉，豈有資格和能力斡旋或遊走兩岸，徒增羞辱而已！

今天兩岸若非海峽屏障庇佑（西藏、新疆內陸相連自易併吞），及美方70多年不離不棄及支持，早就為中共侵吞！故和中國春秋戰國或三國，或元明清不同，它們是在大陸的分合之鬥爭，跟今天的海峽兩岸際遇不同，台灣乃位於地緣政治的第一島鏈位置，又和美日澳等民主國家理念制度，乃至國家利益一致，聲氣相通。致使民主台灣的興衰，和國際局勢串結，特別是疫後的新世界秩序的重組，我們亦已已是重要的一環，豈能不以今天的國際大局看兩岸？

是以，老K的參加「海峽論壇」卑劣鬧劇，只是笑話一則。

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