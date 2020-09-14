自由開講》流氓心態無遠弗屆？看穿中國「天朝觀」的戰狼文化！

◎陳慶坤

在捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪問台灣之前，中國外長王毅警告，韋德齊訪台將會「付出慘重代價」。果不其然，中國官方英文報紙《中國日報》報導，他們將面臨北京的報復，代表團成員一律禁止入境中國，對隨團的捷克企業採取制裁手段。這是號稱燦爛五千年文化的中國文明？

在捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）（中）訪問台灣之前，中國外長王毅警告，韋德齊訪台將會「付出慘重代價」。（歐新社）

世界最古老的民族「復仇主義」（Revanchism）即是源自中國，天朝唯我獨尊的種族主義強調「國仇家恨」，復仇思想宰制著中國幾千年形塑出戰狼文化。外來民族的大清帝國，入主中國「近墨者黑」更將天朝意識走向極致，到處開疆闢土併吞鄰國；然經過鴉片、中法、甲午戰爭等等屈辱接踵而至，不斷被「夷人」打敗，想要被西方國家平等對待已無可能，作為一種理念的「天朝上國」，徹底崩潰。

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然而「天朝觀」的戰狼文化，並沒有受到挫折而改弦更張，進入現代這種泱泱大國的天朝文化觀，並不會因為清末以來西方殖民強權的侮辱而覺醒；更不會因為孫中山的革命而進入現代世界的社會；也更不會因為曾經發生過五四運動而改變人民的思想，反而由帝王政治「進化」（evolution）到共產獨裁者的極權主義，天蠶變的「中國夢」企圖以共產帝國赤化全世界，以利中共快意恩仇、到處興師問罪？

二Ｏ一二年起因於日本對「釣魚台」實行國有化之後，中國反日示威活動隨即高漲。他們貼在車尾的反日標語「哪怕華夏遍地墳，也要殺光日本人」、「寧可大陸不長草，也要收復釣魚島」，就是復仇民族主義戰狼的大舉出擊！中國外交部長王毅出席東南亞國家協會（Asean）線上視訊會議，怒批美國是「南海軍事化的最大推手」，在南海炫耀武力，為了自己的政治利益，危及該區域衝突風險。事實上南海軍事化的最大推手正是中國，因為「普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣。」天朝的文化觀豈容許遠在天邊的美國插指南海？

中國外交部長王毅。（美聯社）

中國這個國家，過著儒家「半文明半野蠻」的文化遐想，凡是與他唱反調或認為對他們懷有敵意的國家，這種天朝的戰狼「文化幽靈」隨時伺機發作，進行「蜂窩性的群起攻擊」。中國國民黨要去被中國統戰？央視主持人李紅在央視頻：「台海兵凶戰危，這人要來中國求和的」，道出了這種「天朝上國」的流氓文化心態。

（大學助理教授）

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