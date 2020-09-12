自由限時批》王金平、江啟臣別再演了！

李全無

國民黨在此次演出的「海峽論壇」醜劇，沒骨氣、沒出息的表現，真是丟人現眼，讓人痛心。

原以為當中國央視播出「兵凶戰危，"這個人"來大陸"求和"」，國民黨定會「嚴正譴責」或不去了。詎料，老K在第一時間，竟說是「小編」弄錯，還說央視不代表官方，直到全台猛轟，才知事情大條了，勉强凑一「嚴正聲明」，又發現要送汪洋的「求和」（說明新92和舊92一樣未變）報告外洩，再由江主席發表要道歉的「委曲」聲明，只重申說，「台灣不求戰」，卻不敢說「不畏戰，若發生會和台灣人民一起奮戰到底！」這不是「屈膝求和」，什麽是「屈膝求降」！

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偏偏央視今天仍「不道歉」，只是改「歡迎王金平」，簡直是丟臉到家。

其實，央視不向國民黨道歉，主要在老K是自己「投懷送抱」，選擇在中共海空軍不斷「圍島」作近乎攻擊的「戰爭邊緣」，已有如「兵臨城下」，老K前來「求和」合乎情理。然則，老K似誤認老共被多國聯軍「圍攻」，民進黨政府堅持主權「寸土不讓」，堅守「親美、反共、保台」立埸之時，老K可投機選擇不理會美AIT的邀約，搞「反美豬公投」（泛政治不符自由貿易），自是最壞時機的最佳機會，還以為可讓老共感到「雪中送炭」。

殊不知，老共並不領情，認老K不夠「紅統」，在台實力不足，配合統戰度亦不如新黨、紅媒，何「拿蹻」之有？！

簡言之，老K誤判情勢，機關算盡，傷了美方對台及老K的信任，又開門揖盜，成了「國之蟊賊」，可說是賠了夫人又折兵，弄得滿臉豆花，無乃咎由自取。

當中國央視播出「兵凶戰危，\"這個人\"來大陸\"求和\"」，老K卻在第一時間，竟說是「小編」弄錯，還說央視不代表官方。（圖：網路）

台灣和美國是70多年的「患難之交」，從無領土野心，和老共「侵吞」台灣，完全不同。而美台同為民主國家，縱使買賣軍火保衛，或經貿交往，亦復公平交易，得失互有，無法以「棋子」一概而論。

再者，像美軍護台就是說到做到，用行動答覆國民黨的夸夸之言。例如中共連2天派出多架次SU-30、殲-10戰機、運八擾台。我國防部、外交部罕見連開記者會表明台灣立場，外交部更表示，中共嚴重挑釁威脅，我國已經將資訊分別通報友我國家。

總統蔡英文更重申「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」，並嚴正警告這些「不速之客」，不要低估國軍守護家園的決心。鏗鏹有力，贏得國際尊敬。

果不其然，就在昨（11）日美軍便有一架E-8C指揮機穿越巴士海峽、在南海現蹤，9日剛回到日本橫須賀的「雷根號」航空母艦也在昨上午出港，美軍第七艦隊還透過臉書透露，它將保護美國及其盟友在印度太平洋上的海上共同利益。美國第七艦隊、太平洋空軍司令部並公布，將於14日至25日在西太平洋舉行「2020勇敢之盾」（Valiant Shield 2020）軍事演習，包括駐地在南達科他州的四架B-1B轟炸機，飛越太平洋進駐關島空軍基地參與演習。

美國第七艦隊表示，兩年一次的「2020勇敢之盾」軍事演習，參演艦艇包含「雷根號」航空母艦（CVN76）、「美利堅號」兩棲突擊艦（LHA6）、紐奧良號、船塢登陸艦「日耳曼城號」（LSD42），以及一百餘架各式飛機與約一萬一千名來自美國陸、海、空軍還有海軍陸戰隊等美軍參加。此外，美國太平洋空軍也宣布，4架B-1槍騎兵戰略轟炸機抵達關島安德森空軍基地。 因揭發水門案聞名的傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）預定9月15日出新書《憤怒》（Rage，暫譯），收錄17段有紀錄的專訪內容。

《法新社》報導，川普在其中一段訪問中，「我們有大家從未看過或聽聞的東西，連（俄羅斯總統）普廷（Vladimir Putin）和（中國國家主席）習近平都沒聽過，無人知曉。我們的東西很驚人。」

伍德華表示，他已個別從消息人士確認，美國確實有新的秘密武器，但沒透露是否為核武。足見中共魔高一尺，美國就道高一丈。同時，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）亦即將於17至19日訪問台灣，美台雙方正就對話時間、形式、議題等相關規劃進行磋商，期盼台美經濟商業高階對話能夠順利展開。

由此可見，美台關係堅實，美也遵守「台灣關係法」的承諾，落實政經軍科技的全方位合作。而今台各方成就卓然，連防疫在國際上成就都斐然可觀，英國牛 津大學馬丁學院（the Oxford Martin School）學者研究近就指出，台灣的經濟、防疫兼顧，皆排名全球第一，功不唐捐，顯現自立自強，得道多助的重要。

而今王金平參加的「海峽論壇」，卻被對岸定調「此行前來求和」，令人不齒！使王欺世盜名的晚節不保，另江啟臣對中共的委曲求全，復顯沒骨氣，而對黃復興的「寧可被統一」謬論，未能導正何堪擔當重任！？又如「海峽論壇」的統戰主軸是「祖國和平統一最強的民間聲音由這裹發出」，居然掩耳盜鈴，唬弄國人，豈非是「助紂為虐」，不以為恥？！

須知「海峽論壇」的頭頭汪洋，在今年6月10日己被美國國會共和黨發布的一份國家安全戰略報告，提議制裁踐踏人權的中國共產黨高官實施的重要對象之一。

據《德國之聲》報導，是「史上最強硬制裁中共方案」而對汪洋的制裁，又遠遠超於對香港問題，乃是反映了美國政治人物們、近150名議員組成的委員會，已經清楚認識到了中共通過統戰工作，巳正在美國建立United Front，把鬥爭前沿建立到美1國本土來了。

因此，對汪洋的制裁有著明確的政治信號，那就是美國政府隨着對海外留學生、對涉及中共「千人計劃」的間諜行為的抓捕之外，對於海外華人僑團，對中共統戰系統發展的海外組織，開始進行重點查堵治理了。

這份報告書全名為「強化美國以及應對全球威脅」（Strengthening America & Countering Global Threats）。發布該報告書的「共和黨研究委員會」係由共和黨內150名眾議員組成，亦是眾議院內規模最大的黨團（caucus）。報告書針對美國的主要威脅提供分析，並提供具體應對建議。

報告書將中國視為主要對手，建議政府對中國採取嚴厲制裁，且聲稱是「國會有史以來提出的最強硬制裁方案」。

報告書說 「中國共產黨用經濟、軍事以及其在世界的影響力，提倡另一種的政府體制。在他們提倡的體制當中，我們過往所理解的自由與人權將不復存在。」

報告書更說 「美國必須在對抗中國威脅的同時，強調我們重視自由、民主、人權的價值。」

報告書列出一張中國共產黨組織結構圖，並且在其認為美國應當制裁的部門或人物旁畫上紅叉。 如今這份報告大多經國會通過，由行政部門逐一執行中。

中國政協主席、政治局常委的汪洋，最著名的案例，就是去年5月初在北京會見近百家兩岸媒體、機構代表時，曾呼籲兩岸媒體秉持民族大義，繼續為兩岸和平統一貢獻力量。

還說，當年兩岸關係解凍，媒體界朋友立下汗馬功勞，「現在要實現和平統一、一國兩制，仍要靠媒體界朋友共同努力」。

在在證實中共對台灣媒體的施壓，及對台灣民主、新聞自由和內政產生很大的干擾。最近中共中央黨校前教授蔡霞，又加强力道，重批中共暴政超法西斯 ，並預測最可能垮台方式。她痛批中共的暴力、謊言及監控維持極權體制，不亞於希特勒法西斯，並分析了中共垮台的三種方式，最可能的方式是內部壓力太大，最後不堪重負突然坍塌。

她指出，中共現採用的高科技監控技術，又使得所有人只要一動它就能發現，「它其實就是用暴力恐怖維持的統治」。而第二個是靠封鎖真相、封鎖消息、切斷訊息，靠謊言欺騙來維持統治；第三個是中共壟斷一切深層資源，就算跑到體制外，作為一個民營企業家，你財務自由了，個人空間大了，經濟上可以獨立，但是中共用所謂的法治，給你隨便定個罪名，就把你抓進去了，「就是說壟斷了所有資源，掐住了所有人的喉嚨」，讓你離了它你就活不了。

現在中國沒有一個人是安全的，中共無非現在沒動你，它要想抓你，幾分鐘你就被抓走了，因此人人沒有安全感，現在中國社會是沒有底線，中共幹事情沒有底線。 諸此種切，中共的話能聽、能信嗎？！

王江不要再演「國之蟊賊」了，使名聲節操毀於一旦。

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