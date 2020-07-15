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研之有物》穿越大清拚國考！清代科舉教戰守則

在大清王朝，讀書人想要出頭天，須與天下學子共擠科舉窄門。但封建時代難逃階級歧視，倘若逃過階級黑名單的行列，家中財力又能支援十年寒窗苦讀，恭喜！歡迎加入清朝國考大隊。不過，在此溫馨提醒：考試一定有風險，科舉人生有得有失，務必參閱以下大清公務員窄門說明書。
作者： 研之有物
2020-07-15 14:00
 | 2020-07-15 14:00
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◎研之有物

大清讀書人科舉攻略

理想好學校、公職鐵飯碗，為了追逐風追逐夢想，現代考生們煎熬奮戰── 你們的苦，古人懂！為求一朝金榜題名天下知，清朝讀書人寒窗十年，不少人甚至活到老、考到老，一生懸命只為科舉功名，讓乾隆皇都忍不住下令，七十歲以上的老舉人可直接獲職銜。中研院歷史文物陳列館推出「金榜行動」線上展覽，研之有物帶你一同透視清代科舉，即使一覺醒來魂穿大清，也能知己知彼搶登金榜。

清朝國考闖關說明書

在大清王朝，讀書人想要出頭天，須與天下學子共擠科舉窄門。但封建時代難逃階級歧視，倘若不幸擁有以下身分：娼（妓女）、優（演員）、隸（官府中供官員使喚之雜役）、皂（軍隊中執役者）、捕快、禁卒、轎夫、車夫、長隨（官吏身邊的僕從），當然……還有女性，很遺憾，還沒入場你已被強制登出。

若不屬於上述黑名單，家中財力又能支援十年寒窗苦讀，恭喜！歡迎加入清朝國考大隊。不過，在此溫馨提醒：考試一定有風險，科舉人生有得有失，務必參閱以下大清公務員窄門說明書。

圖片來源│黃睿文
圖片美化│林洵安

【關卡 1：科舉入場券「童試」】若想獲得科舉入場券，學子必須先通過地方官府舉辦的「童試」，童試依次分為縣試、府試、院試。還未考過的讀書人通稱為童生，一旦通過童試便獲得生員資格，也就是俗稱的秀才。

在古代，秀才已經屬於小特權階級：見知府可不下跪，免除部分徭役賦稅，官府也不得隨便用刑。另外，生員還可進入官學，也能參加歲試和科試。國家會依歲試成績分發福利，科試則是下一階段的「資格考」，成績優異者可獲得鄉試資格。

【關卡 2：鄉試、會試、殿試】通過地方型考試，接下來才是硬實力較量，也是踏入官場的基本門檻。清代科舉制度分為鄉試、會試、殿試三等級，皆屬於中央級考試，由朝廷指派官員監督。

第一關的鄉試三年一次，多半在秋天舉行，生員要赴省城會考，一旦上榜便可取得「舉人」身分。古時舉人身分相當難得，雖然距離終局之戰仍然遙遠，但與普羅平民間已劃分出巨大的階級差異。

比如我們熟悉的〈范進中舉〉，屠夫丈人從來不給范進好臉色，范進剛中秀才時，仍以長輩身份教訓他，然而范進一考上舉人，一朝狂喜而癲狂，向來蠻橫無禮的老丈人立刻變臉，完美展示前倨後恭，畢竟有資格任官的「舉人老爺」，可都是天上文曲星下凡。

通過鄉試後，下一關是隔年二、三月舉行的會試。會試取中者稱為「貢士」，也意味考生終於能叩關終極挑戰賽：殿試。

殿試屬於排名戰，所有考生不再淘汰，只依照成績排名次，皆為清朝準公務員，即將金榜題名、官袍加身。殿試由皇帝親自主持，名次分為三等級，第一甲有三人：狀元、榜眼、探花，通稱為進士及第；第二甲若干人，賜進士出身；第三甲則是同進士出身。

接下來，榜單揭曉！殿試三到五天後，這些奮戰無數年（或一輩子）的存活者，終於等到名登金榜的這一刻。這份讓人光宗耀祖、雞犬升天、議婚身價三級跳的「金榜」有兩種，

「一種是大金榜，張貼於長安門外，尺寸相當於今日的告示榜，主要公告給庶民老百姓看；另一種則是小金榜，進呈皇帝閱覽。」

大金榜由禮部官員舉榜，狀元率領諸進士跟隨，榜單張貼於長安門。圖中這份榜單也展示在中研院歷史文物陳列館，高 92.8、長 427.1 公分， 想體驗古時看榜的感受，不妨親自造訪一探。（圖片來源│中研院歷史語言研究所）

小金榜主要呈給皇帝閱覽，高約 32.4 、長約 386 公分，圖中這份榜單的人物大有來頭：第二甲三十六名是李鴻章、三十九名是沈葆楨。（圖片來源│中研院歷史語言研究所）

多元考試，大清也有

登上金榜，代表漫漫國考路的終點、茫茫官場路的起點。第一甲的狀元、榜眼、探花郎，可以直接任官。其餘二、三甲則要再經過朝考，依成績分發到中央或地方任職。

至於，沒能存活到這一關的落榜生呢？別喪志絕望眼神死。在清朝，出任官職的方式不只一種，大清帝國額外提供了落榜優惠。

鄉試敗北三次的秀才（溫馨提醒：您的壽命值已損失九年），可以主動棄賽參與吏部選官，最高可出任知縣（主持縣試，笑看下一輪參賽者）。

舉人屢試不第也有「大挑」、「截取」等任官途徑。揀選、大挑由官員面試，「不試文藝，專看相貌」，採用主觀的外貌標準，相貌俊朗、口齒清晰者更易出線。換言之，你有機會獲得青睞殺出生路，但也可能遭到官方認證「不帥」的殘酷傷害。「截取」則如同候補資格考，錄取後仍需耐心等候吏部缺額通知。

只能說，官路投資有賺有賠，無法保證獲利。但無論如何，對於付出漫漫青春的讀書人而言，這已是連年落榜打擊後難能可貴的一線希望。

新手必看！國考自由行攻略

科舉人生的風險，除了寒窗十年，鏡花水月一場空，進京趕考也是賭上身家性命的大冒險。在交通不便達的古代，沒有旅遊平安險、沒有 google 地圖，各省考生須身懷旅資，遠赴京城應試，沿途可能穿山越嶺、跨河渡江，跋涉千萬里。盜匪詐騙、風霜雨露，無處不是坑。

廣東有一名士人林柏桐，便不藏私地寫下《公車見聞錄》一書，分享眾多趕考須知，例如：路線選擇、飲食特產、租車要點、國考文具等，是一本新手必讀的國考遊攻略大全。

書中歸納五條最佳路線，逐一分析時間、旅費、勞累度、風景值，提供路線規劃參考。內容也介紹如何挑選旅伴、雇用船伕、小費計算、防止詐欺勒索、優質車行推薦名單，以及自助旅行不可不知的行李與飲食守則！比如北方的繩子價格高，最好先備齊；沿途請店家代客烹調，記得貼補柴錢；搭車途中醬油、醬瓜不好買，可以事先自備；各地必吃特產、考生養生忌口的飲食須知。

不過，為何書名以公車為名？原來，「公車」是當時舉人的別稱。考上舉人後，朝廷會提供「公務車」派用，故而得名，清末梁啟超等人聯名奏請光緒皇帝改革，也被稱為公車上書。

補習班、參考書、作文範本，古人的應考祕笈

科舉闖關路迢迢，耗去大半生仍止步在秀才、舉人者，不計其數。誰都不想當魯蛇，自然得想盡辦法增加競爭力。

現代考生上補習班、買參考書、模擬考衝刺，這些考試文化古人樣樣沒少。明清時期，書院逐漸成為科舉服務的機構，相當於現今的補習班。除了定期舉辦模擬考，書院也會彙編印製過往優秀的作文範本，稱為「課藝」，既提供學生仿效，還能打打廣告宣傳補習班成績。

明清時期書院如同現今補習班，會幫考生模擬考。圖為梅花書院的童生試卷。（圖片來源│潘思源）

但策論答題不僅需要文采粲然，還牽涉政治主張、思想方針，所以清朝官方也推出「國家認證版」，由官府公布上榜文章，挑選優秀的佳作考卷刻印，稱作「闈墨」。

考試用書是清代書市熱銷分類，坊間有各式國考參考用書，專門解析四書五經、對策範例，暢銷版本更是風靡文人，人手一冊，如同多益、國考書高居現代排行榜一般。十九世紀下半石印技術傳入後，書籍印刷變得更快、更低廉，書商大量印製考試補帖，科舉用書可說是撐起了清代的石版印刷產業。

清代版「模犯生」，無處不可藏的小抄

為求殺出重圍，有人埋首苦讀，自然也有人心懷不軌專走小徑，作弊與防弊是自古的考場諜報戰。

大省分競爭激烈，有些考生會偷偷到別省依親「跨考」或同時多區報名「騎考」。為了防弊，考生必須出具身分切結書「親供單」，由鄰里具名擔保或考生互保。考場入口，還有人專門辨識口音，以防有「外籍生」冒充混入。

「貢院」是清代科舉的考場，考生在「貢院」統一應考，通常為期三天，每個人獨立一間號舍。圖為順天貢院，走道中央有座三層樓高的建築，方便考官從高處監看是否有作弊行為。（圖片來源│柏林國家圖書館，庚子時期（1900年左右）德國駐華大使 Alfons von Mumm 拍攝）

貢院號舍的剖面圖，三面有牆，面向走道側一覽無遺。白日考生在內應考作答，晚上也睡在號舍裡，需要自備乾糧、衣物、棉被、火盆等，有些貢院天寒時會提供熱粥。（圖片來源│商衍鎏《清代科舉考試述錄》）

考卷經過彌封（隱藏考生資料）、謄錄（專人抄寫統一筆跡），閱卷時，不同考官以不同顏色或記號來圈點標記，區分責任。考生也可領取卷票，在鄉試放榜後憑號碼牌領回考卷，便能檢閱考官如何評分，甚至提出申訴。

但官府防弊再嚴密，依然有人鑽漏洞，買通考官洩題、賄賂謄錄員洩漏字跡、在卷紙上戳洞標記。從史料紀錄來看，穩居舞弊第一名的是夾帶，舉凡內衣、褲襠、食物、文具皆能包藏小抄，無所不用其極。高科技還沒出現的年代，手工查弊粗暴直接，進入考場必須脫衣檢查、食物剝開，就連燭台也不放過。乾隆時更規定，衣物襪帽不得有內裡，硯台不能過厚，筆管也必須是空心！

清代的會試硃卷，卷紙上可見不同記號的閱卷紀錄，考生領回後若覺得有異可以提出申訴，既安撫落榜者心情，也能防止考官舞弊。（圖片來源│中研院歷史語言研究所）

肩坎小抄，這件小抄衣寫滿密密麻麻的《孟子》，作弊也得練就一身好眼力。（圖片來源│潘思源）

Open Museum 打破博物館邊界！

「金榜行動 ── 清代科舉教戰守則」是中研院歷史文物陳列館首次結合文物藏品、插畫、遊戲角色設計，嘗試策畫的線上展覽。從展覽的開始頁「遊戲角色的選擇」，便暗藏了清代科舉資格的歷史知識，活潑有趣的創意設計，讓人眼睛一亮。

「其實，接到『科舉展覽』的任務時，並不覺得有趣。」策展人黃睿文悄悄透露博物館館員的暗黑心聲：「但越研究越有意思，未來我們也可能持續策畫系列主題展。」超乎預期的驚喜發現，來自於意想不到的豐富藏品。

文物館原本便收藏有珍貴的清代考卷、答題紙、大小金榜等，但更多科舉文物、圖像零散各處，分別位於國內外國家圖書館、研究機構、民間廟宇、私人收藏家之手，若要全數借至館內展示，難度極高。相較於實體展的受限，線上策展則更有彈性，文物不用小心翼翼運至現場，只要獲得圖像授權，便能點開一鍵看遍全世界。

這即是中研院數位文化中心成立「開放博物館」（open museum）平台的宗旨：

「打破實體博物館的隔閡與侷限，讓更多藏品、知識能自由流通，彼此共享。」

過去，許多藏品鮮少被大眾留意，或僅限於研究者使用，當這些珍貴文物重新在開放平台共享、流通，就像被加上放大片，得以讓更多人認識觀賞，放大文物的意義與價值。

黃睿文坦言，觀看模式的友善度、介面流暢性，是線上展覽正持續努力的方向。然而，多元跨媒材、不同來源的豐富藏品、創意新嘗試，已成功讓開放博物館迸放不一樣的生命力。

展覽中最推薦一看的藏品為何？「特製作弊衣、超迷你袖珍書、清代補習班講義…..」不妨現在就點開網頁，一睹清代科舉大觀園！

「金榜行動：清代科舉教戰守則」是中研院「歷史文物陳列館」策畫的線上展覽，結合插畫繪製、遊戲角色、文物藏品，打破時間、空間限制，不出門一樣能逛展。文物館也特別設計了對話機器人，讓讀者選取角色一玩 RPG，測試看看你會成功達陣、金榜題名，還是眨眼就 GG！（圖片來源│歷史文物陳列館線上展覽畫面）

本文經授權轉載自研之有物 

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