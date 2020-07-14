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藍色電影夢》普立茲記者：血淚真相

21世紀的記者只要熟悉鍵盤作業，秀才家中坐，新聞網上來，不必親赴現場就能寫出活靈活現的新聞，20世紀的記者則是偏好現場目擊，風裡火裡走過，完成的新聞才有血淚重量。《普立茲記者（Mr.Jones）》探索的古典情懷，讓人低迴。
作者： 藍祖蔚
2020-07-14 12:28
 | 2020-07-14 12:28
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《普立茲記者（Mr. Jones）》劇照

藍祖蔚

波蘭女導演Agnieszka Holland在2019年完成的《普立茲記者（Mr. Jones）》 可以和1981年的《烽火赤焰萬里情（Reds）》對照來看：

理由之一：都是記者進入俄羅斯的採訪見聞。

理由之二：都是謊言與真相的拔河。

理由之三：都是夢想幻滅的故事。

《普立茲記者（Mr. Jones）》劇照

《烽火赤焰萬里情》的主角John Reed（Warren Beatty飾演）曾經突破封鎖，見證了共產黨奪權成功，推翻沙皇的歷史時刻，寫下了《震撼世界的十天（10 Days That Shook the World）》這本俄國大革命的現場見聞，也看到了共產黨的漂亮口號終究只是政治奪權的手段的殘酷事實。

《普立茲記者》的主角 Gareth Jones（James Norton飾演）潛入烏克蘭，見證到共產黨的集體農場在史達林的「五年計劃」農業政策指導下，引發了大饑荒，不但農地荒蕪，農莊殘破，更有無數死屍倒臥街頭，觸目所及都是饑餓的民眾，會搶麵包屑，也會搶橘子皮，甚至你也看見了吃樹皮及吃人肉的慘狀。

《普立茲記者（Mr. Jones）》劇照

在風雲際會的年代採訪重要人物，其實是多數記者最渴望的機緣。《烽火赤焰萬里情》John Reed走過莫斯科與聖彼得堡，見過列寧，他留下的採訪文字有現場氣息，是珍貴的第一手見聞素材；《普立茲記者》的Gareth Jones擔任過英國首相的外交顧問，一再警告希特勒有併吞鄰國的野心，卻未獲得應有重視。如今，他來到蘇聯，一心想要採訪史達林，卻始終無緣得見。然而，他走過莫斯科與烏克蘭，他書寫的實地見聞同樣讓人如臨現場。

記者報導只要不同於官方觀點，動輒得咎，容易就被逐出國門，只是Gareth Jones的下場更淒慘，他的烏克蘭饑荒報導當然觸怒蘇聯高層，只是沒料到竟然被紐約時報派駐莫斯科主任Walter Duranty（Peter Sarsgaard飾演）撰文批駁否認，這是記者漏了新聞後的反撲？還是官媒聯手遮蓋事實的陽謀？其實，不管哪一個原因，都違背了新聞專業與良知，然而記者甘為鷹犬的事實，卻也充份說明了極權國家為了掌控話語權，不惜顛倒是非黑白的無所不用其極。

《普立茲記者（Mr. Jones）》劇照

Gareth Jones的涉險採訪並沒有為他拿下任何的新聞獎座，反而是在這次事件上與他唱反調的Walter Duranty才是多次拿下普立茲獎的知名記者。真相只有一個，哪位記者說的才是真話？你會相信得過獎的大記者？還是名不見經傳的小記者？

台灣發行商把《Mr. Jones》取名做《普立茲記者》，毋寧帶有春秋褒眨之意，因為電影中我們看見Walter Duranty在莫斯科過著奢華淫亂的生活，同時也沒能獲准離開莫斯科去採訪，前者可能是得到蘇聯的默許與供養，後者則是未能眼見為憑的採訪障礙，Walter Duranty沒去過烏克蘭，他的否認報導，抵得過冒著生命危險才完成這次採訪的Gareth Jones嗎？

《普立茲記者（Mr. Jones）》劇照

人生真相，不易釐清，但是身為記者，實地走過一趟當然是採訪天職，其他諸如搖控，或者根據官方資料發布新聞，容易就成為傳聲筒。Walter Duranty在莫斯科過著醇酒美人的享樂人生，竟然敢於否認烏克蘭鬧饑荒，不就憑恃著蘇聯控管嚴密，一般記者難以進入烏克蘭，才可以一手遮天？可是Gareth Jones冒險突破了封鎖，不也說明紙終究包不住火的嗎？Walter Duranty的折節辱志，是不是意謂蘇聯掌控他的把柄，讓他愧對那座普立獎了嗎？

《普立茲記者》的震撼不在於名記者也可能淪為極權爪牙，而是更進一步揭露記者說真話的風險，Gareth Jones因為母親在俄羅斯教過書，精通俄文，他對烏克蘭另有鄉愁，才能涉險完成採訪。但他行蹤敗洩後，不但被逐出蘇聯，還成為外交圈與媒體圈的笑柄，生活一度灰頭土臉。虧得他堅持不放棄，才讓烏克蘭饑荒真相為世人所知，然後，就在他30歲生日之前，前往內蒙古進行另一項採訪工作時，竟遭強盗綁票勒贖，甚至殺害，外界盛傳幕後的唆使者就是蘇聯的情報機構，一切或許都因為他的烏克蘭報導。說真話的風險，毋寧就是《普立茲記者》最語重心長的生命歎息了。

波蘭導演罵起納粹或共產黨的惡行惡狀，從不客氣或手軟，Agnieszka Holland當然也不例外，她對迂腐官僚的批判，對媒體的怯懦墮落，對極權的跋扈囂張，對人民的哀鴻悲情，都有動人書寫。此外，《普立茲記者》特地還加進了《1984》的原著作家George Orwell這個角色，他不但鼓勵Gareth Jones挺身而出講真話，還參考Gareth Jones的真相觀察溶進了他的反共寓言名著《動物農莊（Animal Farm）》中，因為Gareth Jones和George Orwell都是寂寞的先行者，他們的青春挫敗，歷史終究會還他們公道，這也不是影像工作者的使命嗎？

本文經授權轉載自藍色電影夢 普立茲記者：血淚真相

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