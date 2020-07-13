小葉日本台》春番變夏番的《BG終極保鑣2》、《派遣女王2》＆《MIU404》

受疫情影響，春番直接變夏番，這個「夏番」有三部受矚目的日劇，除了木村拓哉自立門戶突顯個人魅力外、篠原涼子相隔13年重做馮婦，大前春子重出江湖外，還有星野源與綾野剛的組合。

小葉日本台

《BG終極保鑣2》幾集看下來，故事和節奏明顯比第一季優，木村拓哉與其玩多人團體戰，看來還是自立門戶突顯個人魅力管用得多，另就是修正第一季bodyguard老是和刑警互看不順眼卻又不衝突對幹的無趣戲碼後，聚焦且清爽多了，當調性特色有出來，且木村也不反對續演的話，朝日電視台又一招牌系列作指日可待。

《派遣女王2》是相隔13年後的續篇，當年對本劇評價好好，第二季沒有理由不追，有人說這是職場版的「大門未知子」，其實《派遣女王》的誕生是早於《派遣女醫》，不過編劇同樣都是中園美保，風格像並不意外，這個第二季驚喜度少了點，升官後的捲捲毛東海林（大泉洋）雖然只是特別出演，但有沒有他效果差很大，或許視收視率隨時待命救援吧！另外這部《MIU404》，星野源OK，綾野剛個人很愛，麻生久美子是美女隊長，這個組合起的化學變化有哏有笑點，加上是野木亞紀子的腳本，主題歌有米津玄師助陣，菅田將暉在第三話最後也來摻一咖，這個讚，本季個人期待值最高的作品。

以上。本次文章就先來談這三部日劇，受疫情影響，春番直接變夏番了，真心期待拍戲一切順利平安。

《BG終極保鑣2》，個體戶的木村拓哉才能魅力全開

《BG終極保鑣2》第一話，木村和警備團隊在執行某件任務後發現過程中來亂的「刺客」，原來竟是公司老闆故意演的一齣戲，木村認為這根本就違反職業道德因此憤而辭職，個體戶的bodyguard自此誕生，不過，民間保全直白說要的不就是商業利益，派人自導自演既賺錢又能博名聲，似乎也不是那麼罪惡了。

雖然不知編劇井上由美子在玩什麼把戲？不過第二季這樣破題的確比第一季順暢有趣多了，畢竟第一季安排的刑警角色江口洋介，除了一直不屑私人保鑣外，定位有些模糊，好像也沒激盪出什麼火花。來到第二季換成仲村亨演的警備公司社長，幾集下來，亦正亦邪，單是取名「劉光明」就知道是有故事的人，他會是最終的大魔王？還是踼掉木村是用心良苦的安排？至少哏佈得不差。

《BG終極保鑣2》，個體戶的木村拓哉才能魅力全開。（圖：網路）

找木村拓哉演戲規格鐵定高，找木村拓哉當主角就是要收視男扛收視率，朝日電視台雖然頗擅長團體戰的戲路像《刑事七人》、《特搜9》等，編劇井上由美子也玩過如《女王偵訊室》之類的多人組合，不過把這個模式套在木村拓哉身上，團隊的分工反倒不是那麼好拿捏，當年《HERO》的久利生公平基本上是萬人迷，是眾星拱月。

《BG 2》的木村變成個體戶，接的案子就可以大小不拘，未必得是政商名流，宅男參加同學會都通，保護對象執行任務的過程難度雖變高，但個人的沉著冷靜和英勇魅力自是更加火力全開，而當聚焦木村，再聯手同樣退社的齋藤工，兩枚型男，一正一副搭檔，看戲的爽度果然大大提升。至於留在原公司的菜菜緒和間宮祥太朗，與退團的兩人可敵可友，角色的分配上也比較有層次感。

總之，《BG終極保鑣2》看到現在是滿意的，流暢度也比第一季強，後續發展值得期待。年輕時的木村拓哉向來不拍續集作品，即便是《HERO》也是隔了十多年才有Season 2，不過這部《BG終極保鑣》，竟才只隔兩年就拍第二季，看來外傳木村有意拿《BG》當常態系列作，八字有一撇了。

歲月痕跡在篠原涼子臉上看得見的《派遣女王2》

《派遣女王》絕對是篠原涼子的代表作之一，13年前的第一季不僅評價高甚還引領話題，2020「大前春子」重出江湖且是回歸原職場S&F，一樣是絕不加班但也不抗拒做任何工作，而每集最後亮出的各種必殺技總能使命必達，KO無能主管，並順勢為派遣社員解危爭氣。屬於套公式的爽片類型，編劇中園美保玩這種哏已是駕輕就熟，不難看但驚喜度有限，至於大泉洋演的「東海林」已從主任升官，並將從第五集正式回歸總公司，他和大前春子的拌嘴互虧效果一流，有他沒他，戲份多寡真的有差。

歲月痕跡在篠原涼子臉上看得見的《派遣女王2》。（圖：網路）

過去日本商社最引以為傲的終身雇用制，歷經泡沫經濟和金融風暴後已然崩壞，所以13年前以「派遣」為題材發展出的公司內各式問題很能引起共鳴，造成話題，13年後的今天呢？問題持續存在，約雇人員只能處理雜事，同工不同酬，正職人員工作出紕漏總是賴給派遣工，還會不時被酸時薪小偷，伊東四朗演的壞心眼社長就是典型既要用派遣工省人事成本卻又極不屑派遣工的專業價值。吉谷彩子和山本舞香飾演的派遣社員，不管是低調的逆來順受還是勇於表現卻常被打槍，她們每集遇到的狀況即是派遣工的心酸與無奈，這兩位的表現不錯，她們是丟問題的人，也有相當的存在感，而小泉孝太郎扮演的是正職與派遣之間的潤滑劑，好好先生，只是角色弱了點。

星野源搭檔綾野剛，野木亞紀子的《MIU404》

《MIU404》的「MIU」指的是Mobile Investigative Unit，機動搜查隊的簡稱，而「404」則是星野源和綾野剛這二人的機搜無線電呼號。這個新單位在警局彷彿不存在，必須在外面的商用大樓租辦公室，不僅如此，「404」這組的警車在第一集就被綾野剛的飆車特技撞爛了，於是之後只能以街上常用的麵包車取代。在警局找不到單位聚點，執勤時只能改用廂型車，還真的就像網頁出現「404 not found」一般的不存在。機搜的任務是要在事件發生的24小時內先一步逮捕犯人，之後再移交給刑事課做後續偵辦，簡言之就凡事拼速度，既要會飆車還得很耐跑，純野生派的綾野剛正適合。

星野源搭檔綾野剛，爽度破表的《MIU404》。（圖：網路）

本劇是星野源和綾野剛繼《天才婦科醫》後的再次同台，性格迴異的拍檔，整部戲活力滿滿，接到通報後要在大馬路追查可疑的嫌犯，難度不低，有時得靠警察之眼的直覺，最先行動的機搜組目擊到什麼很關鍵，屬於嫌疑人的故事就此展開，編劇野木亞紀子希望能將已然氾濫的刑警劇帶向另一種可能的方向。

幾集下來，未必是什麼大案，但角度卻很新穎而且有溫度，比如第三話那個夜間公共電話亭同一位女性多次報案被騷擾事件，機搜本來是要去追捕惡作劇的嫌犯，但後來的演變則是一樁高校生夢想與友情的故事，細節略過，但過程綾野剛追人跑了公園一大圈還是追不到後的論斷，對方是一組人在玩接力賽，而且一定還會再報案。滿喜歡這種不流於俗套的情節舖成，加上本案故事還沒完，菅田將暉要登場了。

個人向來偏好有案件發生的刑事劇，所以對《MIU404》這部有企圖想玩點不一樣，帶給同類型的劇多一些想像的作品，支持之外也會有更多的期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法