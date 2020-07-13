TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由開講》從大同案省思經營權爭奪的防禦

2020-07-13 15:04
Facebook Twitter LINE

黃朝琮

隨著主管機關、市場派及公司派各自採取不同行動，大同案已越演越烈，並引發各種討論，但對於我國公司缺乏有效防禦手段的現況，似乎皆未有觸及。

固然在6月30日的股東常會中，大同公司派諸多作為皆具有爭議性，但何以致之？若未思考清楚其中緣由，將無法釐清其中問題何在，就更不用說如何對症下藥。

大同公司日前召開股東常會情形。（資料照）

除了刪除投票權此類具有高度爭議性的手段，公司派在歷來經營權爭奪中，主要的反制措施是發行新股予友好投資人，以增加自身陣營的投票權數。此一手段的缺點不難想見：公司在發給友好投資人新股份同時，原有股東的股份亦被稀釋，若友好投資人倒戈或反客為主，則會引發新一波的經營權爭奪，使公司難以穩定經營。

以美國實務而言，公司派在判定市場派之作為將減損公司價值時，得以使用所謂毒藥丸的防禦措施，在市場派累積持股至一定比例時，稀釋其股份，但原有股東之持股比例仍未受影響。毒藥丸於我國在股東平等原則的限制下，禁止對股東為差別待遇而無從使用，使得公司派在無可施為下，必須走向極端，大同案一路以來的發展，正是最佳寫照。

經營者在面對市場股東的監督下，將戮力經營，若表現不佳，則透過正常選舉機制替換，因此經營權之輪替有助於公司治理的改善，自不待言。但另一方面，市場股東亦非總是公司治理的救贖，其可能別有所圖而傷害其他股東甚至是公共利益，因此政府在鼓勵股東應有所作為而積極行動同時，亦應給予經營者相對應的手段以為應對。儘管如此，防禦措施並非經營者濫權的通行證，而是由法院扮演監督裁決的角色，維持公司派與市場派兩者間的平衡。

大同案既然已經發生，就不應該白白浪費，而應趁此契機，思考如何能夠讓我國的公司治理環境，更加完善。

（律師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.