自由開講》從大同案省思經營權爭奪的防禦

黃朝琮

隨著主管機關、市場派及公司派各自採取不同行動，大同案已越演越烈，並引發各種討論，但對於我國公司缺乏有效防禦手段的現況，似乎皆未有觸及。

固然在6月30日的股東常會中，大同公司派諸多作為皆具有爭議性，但何以致之？若未思考清楚其中緣由，將無法釐清其中問題何在，就更不用說如何對症下藥。

大同公司日前召開股東常會情形。（資料照）

除了刪除投票權此類具有高度爭議性的手段，公司派在歷來經營權爭奪中，主要的反制措施是發行新股予友好投資人，以增加自身陣營的投票權數。此一手段的缺點不難想見：公司在發給友好投資人新股份同時，原有股東的股份亦被稀釋，若友好投資人倒戈或反客為主，則會引發新一波的經營權爭奪，使公司難以穩定經營。

以美國實務而言，公司派在判定市場派之作為將減損公司價值時，得以使用所謂毒藥丸的防禦措施，在市場派累積持股至一定比例時，稀釋其股份，但原有股東之持股比例仍未受影響。毒藥丸於我國在股東平等原則的限制下，禁止對股東為差別待遇而無從使用，使得公司派在無可施為下，必須走向極端，大同案一路以來的發展，正是最佳寫照。

經營者在面對市場股東的監督下，將戮力經營，若表現不佳，則透過正常選舉機制替換，因此經營權之輪替有助於公司治理的改善，自不待言。但另一方面，市場股東亦非總是公司治理的救贖，其可能別有所圖而傷害其他股東甚至是公共利益，因此政府在鼓勵股東應有所作為而積極行動同時，亦應給予經營者相對應的手段以為應對。儘管如此，防禦措施並非經營者濫權的通行證，而是由法院扮演監督裁決的角色，維持公司派與市場派兩者間的平衡。

大同案既然已經發生，就不應該白白浪費，而應趁此契機，思考如何能夠讓我國的公司治理環境，更加完善。



（律師）

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