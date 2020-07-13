韋恩的食農生活》高中女生味的沐浴乳？！樂敦DEOCO台灣上市！

「年輕少女的味道」聞起來會是什麼樣子呢？日本樂敦製藥近幾年來推出了一款號稱洗後會有「年輕少女的味道」般的沐浴乳，而且還可以去除惱人的老人味！而這項產品的誕生，可是很認真地透過科學研究而來的喔！

韋恩的食農生活

上週有一款在日本曾經賣到斷貨的沐浴乳- DEOCO台灣正式透過進口商於屈臣氏上市了，立刻受到韋恩的注目，我就馬上手刀去賣了一瓶，雖然價格稍貴，但是因為聞名已久，所以覺得值得。

這款沐浴乳特別之處，是號稱這個沐浴乳的香味是年輕少女的味道，而且可以去除老人味。這個訴求是有科學基礎的，因為製造商日本樂敦製藥，透過數年的研究，發現所謂年輕少女的味道分析之下，可以發現主要的成分為C10、C11兩種內酯的化學成分，這兩種化學分子的味道接近桃子與椰子味。

這款沐浴乳特別之處，是號稱這個沐浴乳的香味是年輕少女的味道，而且可以去除老人味。圖為示意圖，人物與本文無關。（美聯社資料照）

女性身上C10、C11兩種內酯的含量在10多歲為高峰，之後逐年衰退，40、50多歲回升，但是仍然只有高峰時的10%左右。而如果使用了這兩種氣味分子，會讓聞到的人提升15%的女性感、47%的年輕感、74%的魅力感等感受。

同時，樂敦也解析出所謂的老人味（加齡臭）來自於2-壬烯醛這個化學分子，2-壬烯醛味道近似於陳年啤酒、脂肪、小黃瓜，而樂敦也在這個沐浴乳裡添加配方（主要是活性白泥）去除2-壬烯醛這個分子的味道。

而這些研究的成果，是經過長期的聞香師與化學分析師通力合作而成的，過程是邀請十多歲到59歲的女性共500位，要求他們洗澡後穿著同一件衣服24小時，然後研究人員再去收集這些衣物，進行聞香等研究。這雖然聽起來像日本片的情節，但卻是非常正經的研究，請大家不要誤會。

這款沐浴乳在兩年前日本上市之後，就變成爆賣商品，時常賣到缺貨。但是後來調查才發現，買最多的不是原先設定的客群-熟女們，反倒是日本大叔…這個現象讓這些大叔被稱之為DEOCO大叔，我想這也是樂敦始料未及的吧。箇中消費者心理學，的確相當深奧…

（作者提供）

以我親身使用過的經驗，發現這款沐浴乳的確很香，香味確實有桃子、椰奶、還有一些奶油味。而且因為活性白土的關係，對於去除異味的效果很好，像最近天氣炎熱下酸臭的汗臭實在可怕，而洗完汗臭味確實可以去除得很明顯，而且因為活性白土的關係，對油脂去除的效果很好，洗完有很好的清爽感，但是又不像洗完肥皂後的乾燥，對我這種大叔的確相當好用。只是我不太懂什麼少女味啦，我的感覺是它的氣味比較像一種奶貓味，這個貓奴們可能可以懂。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 高中女生味的沐浴乳？！樂敦DEOCO台灣上市！

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