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自由開講》「幫台灣就是幫世界幫人類」的價值正當其時！

2020-07-13 10:50
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陳啟濃

一位中國女性病毒專家基於良心，為避免全球人類染毒致死災難，逃難避禍美國，透過媒體說出中共隱瞞病毒真相的事實，這樣的指控，不僅讓家人受到中共的迫害，更讓這名女性病毒專家身處險境。

中共所有的作為，都是考量自己統治權能否穩固，當然病毒的散播，也完全是政治化考量。雖然國際社會無法得知中共隱瞞最初的病毒會人傳人的原因，但如果從中共想要繼續有力且穩固地統治中國，甚至減少美國即將實施的經濟制裁，所造成的傷害來看，不說出病毒人傳人的危險性，甚至讓病毒傳遍全世界，看到目前全世界因病毒而造成的災難與經濟崩解，就不難思考出中共當初不想誠實說出真相的充分理由。

中共所有的作為，都是考量統治權能否穩固。（歐新社）

觀諸中共所有施政的作為，就是愚民政策，順民政策，用欺騙手段，把社會各階層，利用國家所有機制，進行政治作為，所謂「順我者昌」、「逆我者亡」，只要能守護自己統治權，穩固自己的權勢地位，殺人放火都做得出來，更何況只是隱滿事實，對於因染病死亡的全球人類，中共根本一點感覺也沒有。對自己中國人都可以用各種理由，冺滅人性的殘殺迫害，當然國際染病死亡人數，怎會有該因散播病毒，對國際社會負起責任承擔的一思念頭。

美國該領導世界民主自由國家，對於武漢肺炎病毒的散播真相，做出更完整的詳實調查，一起追究中共的國際責任。更要帶頭制裁中共政權的反人性作為，迫使中共走向國際社會民主開放與自由人權的價值方向。而台灣將是最強大的力量，給予台灣正常的國際地位，更多的實際支持，是對中共最有效制裁的作為。幫台灣就是幫世界幫全球人類的價值，值此世界混亂局勢，正當其時也！

（水里國中校長）

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