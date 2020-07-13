胡，怎麼說》國安惡法及專制暴政籠罩下，香港初選大突破！

在中共極盡野蠻打壓、國安惡法黑影粗暴凌壓下，超過61萬香港公民挺身而出、參加民主派初選，勇敢投下港版國安惡法公布後的第一票！

在中共極盡野蠻打壓、國安惡法黑影粗暴凌壓下，超過61萬香港公民挺身而出、參加民主派初選，勇敢投下港版國安惡法公布後的第一票！圖為選舉海報。（歐新社）

61萬香港公民站出來！約佔上次區議員選舉投給民主派的35%，以及九月即將舉行立法會改選選民總數約14%。

這個數字與任何民主國家的政黨聯盟初選比較，香港民主派初選的參與熱度，都達到「高標準」。

尤其，中共港版國安法在6月30日近午夜公布、暗夜立即生效，中共及港共政府的國安委、國安公署、國安警隊隨即派駐香港嚴控，有若現代東廠及錦衣衛現身，更放話威脅港人，初選恐違反國安法，動輒3年以上監禁、甚至無期徒刑關一輩子恫嚇之下，香港民主派11日、12日舉辦立法會議員初選，仍有逾61萬香港公民不畏惡法、不懼專制酷吏及恐怖爪牙，勇敢參與投票，以行動突破封鎖，表達爭民主、要自由的願望，真的很不容易！

香港民主派11日、12日舉辦立法會議員初選，仍有逾61萬香港公民不畏惡法、不懼專制酷吏及恐怖爪牙，勇敢參與投票，以行動突破封鎖，表達爭民主、要自由的願望。（法新社）

香港爭民主、自治之路，即使未來前途再多艱多難、坎坷而危險，還不知有多少香港民主人士將遭到中共及港共專制政權的黑手，及國安惡法毒手整肅，被DQ（註銷資格，包括參選及當選後）、被國安、被關押、被送中、被黑警暴打壓頸、被親共藍絲騷擾、被赤色爪牙黑道暗襲、被無理非法剝奪經濟及各種權利....。

但是，只要香港人心不死，自由香火就不滅，民主也就不會被滅絕！

「光復香港，時代革命！」的呼喚，「願榮光歸香港」歌曲傳唱，就不會因國安惡法及專制暴政打壓而成為絕響！

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